В зале запах спирта, тренеры в масках, клиенты с жирком: откровения фитнес-тренера ковидной эпохи

Без тренажеров форму держать сложнее Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я никогда в жизни так долго не сидела дома, как в этом году. Коллеги жалуются, что в зале в маске находиться не удобно. Я готова надеть на голову что угодно, только чтобы не оставаться снова без работы и общения с людьми.

Анастасия работает фитнес-тренером уже 8 лет. Раньше она была менеджером и работу свою терпеть не могла. Потом поняла, что хобби может приносить не только удовольствие, но и деньги. Сейчас в одном из крупных клубов Самары она ведет индивидуальные тренировфки, а вечерами преподает аквааэробику и зумбу. О жизни фитнес-тренера в эпоху коронавируса она рассказала «Комсомолке» всю правду.

«Мешают кошки и мужья»

Что я делала на карантине? Да с ума сходила. Вела онлайн-тренировки, платные, для своих. Проводила тренировки на улице. Минимум денег получала. Но вешаешься, когда в четырех стенах. Четыре месяца! Да и клиенты жалуются. Онлайн-тренировки это как эротический фильм вместо настоящего интима. Во-первых, нет возможности за каждым следить, помочь выстроить правильное положение тела, понять, кому над каким элементом нужно поработать. Да и сами люди воспринимают это по-другому. Понимаете, нужен определенный склад характера, чтобы человек мог себя контролировать, в назначенный час включать онлайн, заниматься не отвлекаясь. Чего только не повидала. Кошки лезут в кадр, дети, мужья в трусах бегают. А если моя картинка, а все смотрят, то это вообще без толку. Отдачи нет. Когда человек идет в фитнес-центр, для него это выход в свет. Сплетни послушать, себя показать, новый костюм выгулять. И опять же – если уже пришел, переоделся, все, занимаешься, ты весь здесь.

Второй момент – тренажеры. Да, на улице мы можем в парке на скамейку ногу поднять – потянуться. Гантельки можем потягать. Но без зала половина прогресса пропадает, тут ведь работа над каждой группой мышц идет. Да и как позже показал опыт, онлайн-тренеры все равно вернулись в оффлайн и клиенты также, не произошло привыкания, как мы боялись.

«Тренажеры протираем, перчатки носим»

В общем четыре месяца мы тихо выли в подушку, в июле начали завывать громче, пошли жаловаться в соцсети, были какие-то встречи с властями и нам сказали - открываемся.

Я давно так не переживала. Шла в зал – ноги тряслись. Коронавируса я тогда не боялась. В конце июля обстановка была спокойная, все ездили по курортам, тусили на парадах и концертах. Боялась же я, что никого не будет, что накроется моя работа медным тазом.

Открылись с миллионом ограничений. По поводу подсчета посетителей это, конечно, странно. У кого карты есть – мы же не откажем. Тех, кто просто на тренажеры идет, особо и не отсеешь. А вот группы стали меньше – по моему карману это ударило.

В первые дни мы с клиентами ходили и принюхивались друг к другу, как дикие звери. Они не знают, чего от нас ждать, мы их боимся. Нам сразу сказали: маски не снимать под угрозой увольнения. У соседей была история, капризная особа пожаловалась в Роспотребнадзор, сняла тренера с маской на бороде. Штраф. Клиентам без масок быть можно в зале, а вот заходить в клуб, раздевалку нужно только с прикрытым лицом. Бассейн и сауну тоже открыли сразу, но туда, кстати, поток людей не хлынул - боятся до сих пор. Я, кстати, еще перчатки надеваю – в первую очередь для спокойствия клиентов, хочу, чтобы они довольны были и спокойными. Получается, что защищаемся мы, а клиенты в целом ведут себя как обычно. А, только мужчины стали здороваться не за руку, а кулак в кулак.

В целом все ведут себя прилично. Хотя истерики есть. Одна женщина закатила скандал, что тренажеры влажные – это после того, как мы их помыли. Говорит, что предыдущий человек на них чихнул. Не успокоилась, пока не протерли все при ней. А еще был один парень: он руки так антисепитками поливал, что начинал скользить, и один раз хорошо так себя штангой по плечу приложил. Так что с безопасностью надо осторожнее. Ну и вообще, очень остро реагируют на кашель, чихание, с подозрением. А ведь у кого-то может быть просто аллергия.

По всему клубу – санитайзеры, нонсенс – спортзаведение, а воняет кругом спиртягой. Тренажеры раздвинули подальше, некоторые пришлось убрать, так что сейчас наоборот очереди формируются. Нам прибавилось работы – еще дополнительно тренажеры протирать, в нашем клубе – это раз в 2 часа. Уборщица чаще в зал заходит теперь, раньше два раза в день мыла, теперь четыре.

«Вернулись не все»

Посетителей после карантина стало немного меньше – не все вернулись, кому-то просто пока нечем платить, пересмотрели доходы. Летом вообще сезон неживой, поэтому подтягиваться люди стали к осени. Но работы непочатый край. Я только удивлялась, как быстро даже те, кто в целом привык вести активный образ жизни, на этом карантине оплыл. Приходит девчонка, которая раньеш спокойно делала отжимания по 50 штук на три подхода. И уже на 20-м одышка. И вроде онлайны были, но все равно – многие, даже обычно голодающие, просто заедали тоску и депрессию дома. И пришли уже с жирком. С одной стороны мне хорошо: нужно больше тренировок, а значит – денег больше будет. С другой обидно, как быстро весь этот ЗОЖ сдается.

Заразиться я не очень боюсь. В залах у нас стоят рециркуляторы воздуха, ночью УФ-лампы включают. А вот без денег остаться это крайне неприятно. Мы работаем как самозанятые, платим клубу за аренду – а они нам приводят клиентов абонементами. В первые месяцы нам делали скидки. Сейчас опять цены вернулись. Я потеряла где-то 40% клиентов, пришлось взять больше групповых. Но сейчас люди возвращаются, персональных тренировок стали покупать больше. Это хорошо – с другой стороны, при растущих цифрах заболеваемости у нас в залах людей все больше. Лично я так и не рискую ходить в сауны, и, думаю, нескоро начну.

ТОП-5 советов от фитнес-тренера: как держать себя в хорошей форме с минимальными усилиями

- БЕРПИ наше все. Очень эффективное упражнение на все группы мышц. Для начала можно начать с 5-10 повторов. Как делать правильно: с положения стоя присядьте, упритесь в пол руками, ноги переместите назад, приняв положение планки, затем прыгайте к рукам, встаньте и подпрыгните как можно выше, хлопнув в ладоши над головой.

- Танцуйте вечерами. Просто включайте любимую музыку и развлекайтесь. Пусть это будут прыжки, наклоны, приседания, восьмерки бедрами – все пойдет в зачет.

- Превратите уборку в тренировку. Это поможет и жилище держать в чистоте (ага, а то вирусы нападут), и поддерживать форму. Моем полы без швабры, вытираем пыль со шкафа потягиваясь.

- Не ешьте, чтобы избавиться от стресса. Правильное питание и достаточный сон очень важны, особенно на карантине и особенно в период гуляющих инфекций. Пейте много воды.

- Не забывайте больше ходить. Как бы это ни было банально, просто выходите на остановку раньше – но каждый день.