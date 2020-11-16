Затопленный мотоцикл и «сокровища» Голубого озера: самарский дайвер и эко-активист рассказал о необычных находках

Дайверы на берегу Голубого озера Фото: Личный архив героя публикации

Очередной наш герой - самарец Дмитрий Курунов, дайвер, подводный охотник, инструктор по спорту всероссийского общества инвалидов «Опора». Четыре года назад при трагических обстоятельствах он сам потерял ногу, и тем не менее он продолжает учить десятки земляков мастерству погружения и любви к жизни. Главный урок, который он преподает всем своим воспитанникам – бережное отношение к природе.

- С уважением относиться к водоемам учим личным примером. Своим воспитанникам всегда говорю: если ты нырнул, даже без акваланга, вытащи что-нибудь со дна. Осколок, бутылку, пробку. Пусть хоть на пару сантиметров, но дно станет чище, - рассказывает Дмитрий. - Обучение на открытой воде у нас проходит летом на Волге. Вот представьте, если в группе 30 студентов, и каждый вытащит по бутылке. Насколько чище станет дно?

Под толщей Голубого озера

Дайвингом Дмитрий увлекся 15 лет назад. Хобби переросло в настоящую страсть. Но когда он сдал на первый сертификат и получил доступ на погружение в интереснейшее и таинственное место - Голубое озеро в Сергиевском районе Самарской области, он был неприятно удивлен.

- Про Голубое озеро я могу рассказывать часами. Оно известно с древних времен. Там побывали многие известные кочевники. По одной из легенд хан Золотой Орды Тохтамыш затопил там часть обоза, когда озеро не имело дна. В XIX веке это было излюбленное место отдыха самарского купечества. Туда выезжали на пикники, а в моменты куража бросали в воду монетки, чтобы посмотреть, как красиво они мерцают в воде. Как писал Иван Аксаков в своих «Письмах с серных вод к родителям» в 1848 году, в то время глубина озера была 40 саженей, - с азартом рассказывает Дмитрий. - Озеро и сейчас поражает своей красотой: голубая сероводородная вода завораживает. Но не поверите, но когда мы погрузились на дно, я увидел там пустые бутылки и пластиковую посуду.

Это погружение состоялось как раз накануне Международного дня очистки водоемов. Дмитрий оставить все как есть просто не смог.

- В первые выходные июня дайверы собираются где-нибудь на берегу водоемов и погружаются на дно с одной единственной целью - очистить его от мусора. Вот и мы решили погрузиться на дно Голубого озера и очистить его, а заодно и прибрежную зону, - вспоминает дайвер. - Тогда нас приехало более 10 человек, каждый надел снаряжение, зашел в воду и вытащил по мешку мусора. Когда на дно спустились подводные фотографы, они отметили, что озеро преобразилось и смотрится по-другому. Вот так и началось становление нашего эко-движения.

На дне легендарного водоема были и интересные находки – монетки и посуда советской эпохи, старые часы. Сокровища Тохтамыша пока не нашли, но дно озера часто меняется, быть может, скоро драйверам откроется та самая заветная пещера с настоящим кладом.

Дмитрий продолжает заниматься любимым делом Фото: Личный архив героя публикации

Это что, мотоцикл?

Пляжи на территории санатория Волга, у Ладьи, в районе Барбошиной поляны, Новокуйбышевский пляж в поселке Гранный, Воронежские озера в Самаре, озера в Волгаре - за годы погружений Дмитрий с единомышленниками сделали безопаснее не один водоем Самары и области. К слову, любители подводного плавания находят не только горы мусора, но и исторические предметы, достойные музеев.

- Приехали мы как-то очищать озеро в районе улицы Аминева в Самаре. Довольно большой водоем, вокруг разбит приличный парк, но в воде столько мусора, что стало грустно. Пока одни собирали отходы с берега, мы с аквалангами очищали дно, - вспоминает инструктор общества инвалидов.

Накануне местные жители рассказали дайверам, что, согласно городской легенде, в этом озере утонул автомобиль. Это добавило экспедиции азарта.

- Машину мы не нашли, зато через пару минут после погружения обнаружили на дне велосипед. Чуть позже нашли еще один странный объект. Вытащили на поверхность, оказалось, что это немецкий мотоцикл советских времен.

Находка была неожиданной. Мотоцикл активисты сдали в мотоклуб.

Вместе с единомышленниками Дмитрий делает дно водоемов области безопаснее Фото: Личный архив героя публикации

Праздник для всех горожан

Как мы уже упомянули, в конце 2016 года в результате несчастного случая Дмитрий потерял ногу. Тогда у берегов острова Пхи-Пхи он с другом погружался под воду, чтобы полюбоваться красотами южного побережья. На наших туристов налетел тайский быстроходный катер. Ребята получили серьезные травмы.

- Я все равно остался инструктором по дайвингу, получил протез и, не пропустив ни одного сезона, снова стал участвовать в погружениях. Сейчас я рассматриваю дайвинг как средство реабилитации для людей с ограниченными возможностями, ампутантов. И всем, кто попадает со мной в воду, я еще раз напомню, что природу нужно беречь. Ныряете со мной? Давайте что-то поднимем, природе будет легче, - улыбается дайвер.

Дмитрий и его единомышленники превратили Международный день очистки водоемов в городской праздник. Дайвинг-клуб базируется на территории санатория Волга, там ежегодно ребята и проводят этот день.

- Мы приглашаем несколько дайвинг-клубов, разворачиваем флаги, предлагаем присоединиться всем отдыхающим. Для гостей в этот день вход свободный. Объявляются призы и награды - «За самую интересную находку», «За самую древнюю находку», «За самое большое количество мусора», «Самому юному участнику» и другие, - перечисляет экоактивист. - Группы уходят под воду, а в конце все свои находки показывают отдыхающим.

Вот такой якорь нашли под водой на территории пляжа санатория Волга Фото: Личный архив героя публикации

Кто якорь потерял?

Дайверы все свои находки распределяют на две категории: мусор, что лежал и никому не мешал, и опасные предметы - прутья, гвозди, осколки стекла, бутылки – все то, что может привести к травмам.

- Приятно, что наша акция работает. На пляже санатория с каждым годом мусора становилось все меньше и меньше. И мы уже поднимаем заиленные бутылки и другие отходы, что лежат на дне давно. Значит хотя бы в этом отдельном месте люди меньше мусорят, наше дело приносит плоды. Надо лишь это шире освещать и распространять, - отмечает Дмитрий. - С каждым годом участников акции становиться все больше. Дайверы из других клубов всегда с удовольствием откликаются и выставляют своих «бойцов».

Кстати, и на этом, казалось бы, изученном участке, любители подводных поисков нашли несколько уникальных объектов.

- На пляже санатория был один заиленный участок. Люди там часто за что-то цеплялись ногами, а рыбаки жаловались, что леска на удочках в том месте все время рвется, блесна на дне остается. Мы его исследовали и обнаружили под водой, прямо на пляже, несколько старых адмиралтейских якорей весом от 70 до 75 килограммов, самый старый из найденных датирован 1896 годом. Историки до сих пор гадают, как они туда попали. Находки мы их передали в дар музею санатория.

В этом году коронавирус не позволил проводить масштабные акции, но дно дайверы все равно очищали и, как только ситуации изменится, снова будут привлекать к этому самарцев. Кстати, присоединиться в дайверам-экоактивистам может любой желающий. Любители подводного плавания базируются в бассейне Самарского университета. Желающих познать азы, особенно тех, кто имеет инвалидность, активисты обещают научить всему, что знают сами.

О проекте #ESGначниссебя

Эко-просветительский проект #ESGначниссебя (аббревиатура ESG – англ. environmental, social and corporate governance - экологическая, социальная и корпоративная ответственность) направлен на формирование в обществе устойчивых принципов осознанного и ответственного потребления, привития подрастающему поколению основ заботы об окружающей среде. Девиз проекта – «от экомышления – к экоповедению».

Организаторы проекта – Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда».

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