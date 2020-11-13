"Мы что, в 90-е попали?" В Самаре неизвестные захватили власть в ТСН на ул.Мяги

Ущерб от пожара теперь предстоит оценить экспертам Фото: предоставлено героем публикации.

- Мы сумели вывести наш дом из "минуса" в плюс, провели косметический ремонт в одном из подъездов, планировали вот лестницу "подправить" в ближайшее время, - рассказывает председатель ТСН "ТСЖ Мяги 24 б" Илья Рутс. Впрочем, уже бывший председатель. По привычке или, следуя своему чувству долга, он продолжает заботиться о жильцах дома, в котором и сам живет. Но по факту с начала ноября вся власть там перешла к другим людям.

По словам жильцов, странные "пришельцы" в их доме появились еще в июле: предлагали подписать какой-то документ на то, чтобы передать дом от ТСН какой-то управляющей компании. Над ними только посмеивались: только-только порядок восстановили, зачем нам УК? Оказалось, все они опасность недооценили.

2 ноября Илья Рутс с одним из жильцов дома, Анатолием, был в небольшой "приемной" - это помещение между подъездами дома, где разместилось руководство ТСН со всеми документами и техникой. Неожиданно внутрь вошли трое парней, лица скрыты масками, намерения явно не доброжелательные. Илью с ходу ударили, он рванул к выходу, чтобы позвать на помощь, по пути ему порвали свитер. Когда подоспела помощь, парни сбежали, оставив Анатолия с тремя внушительными синяками, а помещение разгромленным. Вся техника, которая там была, оказалась разбита.

В ночь с 4 на 5 ноября сгорела машина Ильи Рутса, припаркованная прямо у него под окнами.

- Я проснулся от какого-то шума, вышел на балкон, смотрю: туман какой-то странный, гарью пахнет. Оказывается, это моя машина горела, - вспоминает мужчина.

Пожарные приехали быстро, следом - полиция, эксперты, осмотрев всю картину, показали Илье: вот тут машину чем-то горючим облили, вот сюда потекло, вот тут взорвалось.

На следующий день Илья Рутс получил SMS от Сбербанка о том, что отныне у него нет доступа к счетам ТСН. Бросив все дела, он поехал разбираться, что к чему, и выяснил: каким-то образом у ТСН "ТСЖ Мяги 24 б" сменились члены правления и председатель, а его от всех дел отстранили.

6 июля кто-то взломал дверь "приемной" ТСН и вывез оттуда все документы. Судя по тому, что эти люди повесили на дверь новый замок - это были новые "хозяева жизни" и "управленцы".

- Жильцы дома негодуют: "Мы что, в 90-е попали?" 70% с лишним жильцов точно ничего не знали и ни за кого не голосовали, ничего не подписывали. Мы уже написали обращение в полицию, прокуратуру, городским и областным властям - куда только можно, это обращение подписали 120 человек, - говорит Илья Рутс.

Новым председателем ТСН стала Елена Калуцких - она живет в том же доме на ул.Мяги, 24б и неоднократно конфликтовала с Ильей Рутсом. Однако на основании какого документа она заняла эту должность, теперь будут разбираться правоохранительные органы.

Жильцы дома боятся, что пока идет разбирательство, их ТСН успеет заключить договор субподряда с ООО "Волжская эксплуатационная компания" и полтора миллиона рублей, которые жильцы накопили за прошедшие год-полтора "утекут" в неизвестном направлении. К слову, компания ООО "ВЭК", основанная в феврале этого года уже каким-то образом "заполучила" себе несколько домов в Железнодорожном районе Самары.

"Комсомолка" следит за развитием событий и просит жителей домов, которыми управляет ООО "Волжская эксплуатационная компания" рассказать, насколько качественные услуги предоставляет эта контора. Связаться с редакцией можно в соцсетях и по номеру: +7-917-037-91-65.