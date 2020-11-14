Пойдут с опросом по квартирам: в Самаре приостановили строительство детского садика на Шверника, против которого протестуют местные жители

тот самый двор, из-за которого разгорелся конфликт. Фото: предоставлено "Комсомолке"

"КП-Самара" продолжает следить за конфликтом, разгоревшимся вокруг территории двора в районе пересечения Ново-Садовой и Шверника. Напомним, многие жители домов 2,4,6,8 ,10,14 по Шверника и 216,218,220 по Ново- Садовой выступили резко против планов по строительству прямо у них во дворе детского сада на 132 места. Жители беспокоятся, что садик займёт практически всю территорию их двора, и для местных жителей не останется ни детских площадок, ни футбольного поля, ни парковок. Однако переносить место строительства власти не готовы - на возведение садика на этой площадке выделены деньги по нацпроекту "Демография" и муниципальный контракт уже заключен. В поиски компромисса уже оказались вовлечены и депутаты всех уровней, и региональный штаб ОНФ. 13 ноября в мэрии состоялась уже четвертая по счету встреча инициативной группы жителей с властями, на встрече присутствовала глава города Елена Лапушкина. Она заверила, что власти готовы выслушать предложения и чаяния людей и пообещала, что будет учтено мнение каждой семьи в микрорайоне.

"Садик нужен, но не здесь"

Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов представил жителям проект планировки, на котором, как заверили власти, были учтены потребности в благоустройстве - парковочные карманы, детская площадка и мини-футбольное поле.

- Мы предусмотрели размещение лавочек и спортплощадки за домом по Шверника, 14, - отметил Сергей Шанов.

Власти представили вариант планировки двора, но жители его отклонили Фото: Ольга НОВИКОВА

Однако представители инициативной группы с этим проектом категорически не согласились.

- На этой территории физически нет возможности вместить садик и при этом чтобы осталось место для всего, что мы хотим, - высказал общую позицию местный житель Сергей Агеев. - Мы согласны, что детский сад в Самаре нужен, но предлагаем построить его в районе Пятой или Шестой просек, где отсутствует социальная инфраструктура и откуда жители везут детей в два детсада, которые уже есть рядом с нашими домами. Из-за них места в садиках для наших детей уже не остаётся.

Жители уверены, что строительство садика на 5-й просеке позволило бы решить существующую проблему очередей в детсады, однако цифры, которые озвучили представители департамента образования, говорят о другом. Как рассказали в департаменте, сейчас очередь в два расположенных поблизости детских сада составляет более полутора тысяч человек.

- Сейчас своей очереди в наш сад из ваших домов ждут 504 ребенка в возрасте до 2 лет и 379 детей в возрасте 3-4 лет, - рассказала заведующая д/с N407.

Однако сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин обратил внимание: предполагаемый садик рассчитан на 132 места, а в очереди 883 ребенка.

- Получается, этим садиком вопрос обеспечения детей местами не решить. Может быть, лучше найти другой участок, выкупить в муниципальную собственность, если нужно, и построить там сразу большой детсад? - предложил он.

Жители предложили построить садик в другом месте, но в мэрии уверяют, что других участков нет Фото: Ольга НОВИКОВА

Единственный участок

Жители рассказали - за минувшую неделю они проехали по району и присмотрел сразу несколько площадок, где детский сад смотрелся бы гораздо лучше, чем в их дворе. Однако Сергей Шанов лишь развел руками - мол, все свободные земельные участки здесь находятся в частной собственности.

- Свободной муниципальной земли в этом районе, кроме участка в вашем дворе, нет, - сообщил он. - Тот, который был, сейчас занят под строительство школы на Пятой просеке. Есть два пустыря, где можно было бы построить садик, мы связались с их собственниками. За первый компания «Берег» запросила миллиард рублей, второй собственник в принципе отказался продавать. Механизма для принудительного изъятия этой земли нет.

У жителей и общественников возникли неизбежные вопросы: как получилось, что вся земля на просеках оказалась в частных руках и кто выдал разрешения на застройку «каменных джунглей» без социальной инфраструктуры?

- В нашем микрорайоне 40 девятиэтажных домов, в основном там живут представители старшего поколения. На Пятой просеке 59 домов, на Шестой - 94 дома, - сообщили жители. – Почему, когда их строили, не оставили места под садик?

Сергей Шанов объяснил: все разрешения на застройку в этом районе выдавались до 2005 года.

- Это было сделано до изменений в градостроительном кодексе, которые бы сделали такую застройку невозможной, - объяснил он.

Обсуждение было очень бурным Фото: Ольга НОВИКОВА

"Выскажется каждая квартира"

Тем не менее, предложенный властями проект благоустройства представители инициативной группы единогласно отвергли. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадин Нуждин и председатель исполкома Владимир Марин предложили альтернативу: начиная с понедельника проработать и при непосредственном участии местных жителей наглядно прорисовать благоустройство не только спорного двора, но и всего микрорайона, в том числе привести в порядок заросшую лесополосу и овраг.

- Нам нужен конструктивный диалог с учетом мнения всех жителей, - подчеркнули общественники. - Мы привлечем к прорисовке проекта хороших архитекторов, чтобы создать действительно качественную и комфортную среду. Проект предоставим на обсуждение жителям двора, может быть пройдем по квартирам или соберем всех вместе, чтобы каждый, каждая квартира высказала свое мнение. И только после этого сделаем выводы, возможен ли в этой ситуации компромисс.

В мэрии заверили - пока этот процесс не завершится, строительные работы на спорной площадке никто не начнет.

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