Каким будет Новый год в этом году? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года в Самаре 2021 осталось 46 дней. Обычно в это время горожане уже строят планы на празднования, бронируют рестораны под корпоративные гуляния, планируют елки для детей. Но в этом году над всеми планами висит грозная туча пандемии, которая уже отменила немало приятных вещей в этом году. Тем более в регионах России уже отменяют массовые новогодние гуляния, вечеринки и корпоративы. Мы решили выяснить, как это происходит в стране и чего ждать от Нового года 2021 в Самаре: будут ли отменять новогодние гуляния, корпоративы и детские елки.

А как в других регионах?

Первым был мэр Москвы Собянин, который заявил, что массовых праздников в этом году в столице не будет и это связано с нежеланием вводить в заблуждение бизнес, который сейчас вложится в организацию вечеринок, а потом останется ни с чем. Ограничения тут ввели с 13 ноября по 15 января. Будут отменены рождественские фестивали и базары. Однако же, горожанам советовали отмечать новый год как и принято - с семьей.

С такой же рекомендацией выступил Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге. Мероприятия рекомендовали перенести в онлайн, но город все же нарядят.

На Кубани также приняли решение запретить досуговые и зрелищные мероприятия на период режима повышенной готовности. Не будет корпоративов и детских елок из-за угрозы массового заражения коронавирусом. Здесь тоже не хотят, чтобы рестораны брали предоплату,а потом столкнулись с невозможностью оказать услугу.

А как же танцы?

В Самаре пока ни о каких запретах речи не идет. В регионе действует режим повышенной готовности, также в постановлении говорится, что любые заведения с подачей еды могут работать с 23.00 до 6.00 утра только при условии наполнения зала не более чем на 50% от проектируемой мощности. То есть заполнить придется не все столики либо же их придется раздвинуть. Но в целом при таких условиях новогодние вечеринки в ресторанах и кафе разрешены. Вот только под вопросом остается танцпол - ну где и кто видел соблюдение здесь дистанции в 1,5 метра?

Эксперты, с которыми далось поговорить журналисту КП-Самара, предполагают, что решением может быть закрытие танцевальной зоны, а также запрет на совмещение в одном ресторане празднования сразу для нескольких коллективов. Не секрет, что часто корпоративы в одном заведении проводят сразу несколько компаний и сотрудники, ранее не общавшиеся, пересекаются в туалетах, на танцполе, при проведении конкурсов.

- Нам пока никаких дополнительных ограничений не поступало. Мы сократили число гостей на новогодних программах, но проводить их собираемся. Танцполы тоже пока не закрываем - иначе, зачем такой праздник? Если посмотрите в интернете, уже многие вывесили свои программы. И недостатка в гостях нет - корпоративы как и обычно забронированы на самые привлекательные даты, - отметили в одном из ресторанов города, попросив не называть имени комментатора.

Ну и как не обнять Дедушку Мороза? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока работаем по требованиям постановлений

Это - лишь один из вариантов развития событий. Пока никаких официальных запретов на праздники нет, все может происходить в оговоренных в постановлении рамках. На это ориентируются самарские рестораны, торговые и развлекательные центры, уже сейчас анонсируя новогодние программы. Из требований на данный момент - ограничение числа участников, соблюдение социальной дистанции, ношение масок в помещении. То есть, если следовать правилам, Дед Мороз и Снегурочка должны прийти к детям на праздник, прикрыв лицо. А сами маленькие зрители не должны вставать в хоровод.

- Мы ориентируемся на новые условия при подготовке программ. Конечно, будет меньше зрителей, что нам менее выгодно - с другой стороны, альтернатива - это остаться совсем без денег. Пока обговариваем вопрос с масками для артистов - например, в театрах актеры играют без них, но они находятся далеко от зрительного зала. Мы тоже стараемся максимально избежать контактов, но это очень сложно на празднике, - поделился своим мнением один из организаторов таких праздников для детей в Самаре.

Сами жители пока в сомнениях. С одной стороны, число заболевших в Самаре растет каждый день. Но это не самая худшая ситуация по стране. С другой - говорят же, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Во многих регионах страны к жителям обратились с советом посидеть дома на новогодних праздниках. В Ростове-на-Дону на подобную инициативу отреагировали с недовольством. Самарцев пока ни о чем подобное не просили.

Губернатор Дмитрий Азаров на днях обратился к самарцам в инстаграме с шуточным, но добрым пожеланием встретить новый год традиционно дружно и весело и пообещал, что Новый год будет - имея ввиду, что, конечно же, 2021 наступит. Однако, про сами новогодние праздники, корпоративы и массовые мероприятия власти пока не высказываются, ни с какими инициативами не выходил и Роспотребнадзор. Впрочем, украшать город у же начали и, если судить по данным сайта Госзакупок, планируют купить ели для украшения площади Куйбышева. Так что Новый год в Самаре точно будет: но вот каким? Узнаем вместе с вами. КП-Самара будет следить за новыми решениями и мы подробно расскажем обо всех из них.