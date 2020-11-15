Бесплатные лекарства при коронавирусе в Самаре: список, кому положены, как получить

Бесплатные лекарства будут привозить тем, кому не стоит выходить в аптеку за лекарством Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В минздраве рассказали, кому и как будут выдавать бесплатные лекарства при коронавирусе в Самаре, как получить один из списка препаратов и кому такое лечение положено Министр подробно описал все случаи, при которых жители региона могут претендовать на бесплатное лечение и отметил, что важно понимать: все назначения производит врач. Подробно рассказываем, кто и на что сможет рассчитывать.

Кому положены бесплатные лекарства при коронавирусе в Самаре

Препараты получат жители Самарской области с подтвержденным коронавирусом и также с подозрением на коронавирус. Назначение будет происходить так: к пациенту с высокой температурой и признаками ОРВИ выезжает мобильная бригада первого типа. Это первый контакт. Врачи проведут осмотр и оставят первый набор лекарств: общее противовирусное умифеновир и парацетамол, жаропонижающее. Этими лекарствами будет комплектоваться каждая бригада. Лекарств оставят на три дня.

Затем назначается ПЦР-исследование, его берет та же бригада, возможно, на следующий день или через два дня. Если приезжала скорая, то за анализом придут из больницы. Уже через два дня будет известен результат: подтвержден коронавирус или нет.

Если же анализ отрицательный, но все симптомы имеются, то могут поставить неподтвержденный коронавирус и также обеспечить лекарствами.

Также за два дня врачи должны сделать вывод: на фоне первичного лечения противовирусным препаратом ухудшилось или улучшилось состояние больного, или осталось таким же.

На основе этих моментов и делается вывод, какое лечение назначить человеку

Какие лекарства могут выписать при коронавирусе в Самаре

Как объяснили в минздраве, всего существует 10 схем лечения коронавирусных больных разных категорий. И, соответственно, предусмотрено 10 наборов лекарств, которые могут выдать пациенту. Это будет зависеть от степени тяжести заболевания, динамики, наличия или отсутствия поражения легких.

Так, если динамика состояния отрицательная, требуется назначить более серьезные препараты. И в этом случае уже назначат дополнительные исследования: ЭКГ, анализ крови. Их также может взять бригада уже второго типа. Они же и привезут бесплатные лекарства от коронавируса на дом в Самаре.

Как мы уже объясняли раньше, исследование на компьютерном томографе также назначает врач при наличии показаний: температура, которую долгое время не удается сбить, одышка, сильная слабость.

Исходя из этих исследований уже и назначат одну из моделей лечения и решат, какие препараты выдать. Кому-то дадут только умифеновир и парацетамол, при этом соседу могут назначить пять лекарств, в том числе и кроверазжижающие. И это не значит, что кого-то обделили: лекарства назначили в соответствие с потребностями организма.

Список бесплатных лекарств при коронавирусе в Самаре

- Фавипиравир - противовирусный,

- Гидроксихлорохин - противомалярийное, противовоспалительный,

- Умифеновир - противовирусный,

- Интерферон-альфа - противовирусный,

- Азитромицин - противомикробный препарат с вирусным действием,

- Левофлоксацин - антибиотик,

- Моксифлоксацин - антибактериальный препарат,

- Парацетамол - жаропонижающее,

- Ривароксабан - кроворазжижающее,

- Амоксициллин - антибиотик,

- Амоксициллин + клавулановая кислота - комбинированное антибактериальное,

- Дексаметазон - противовоспалительное, противоаллергическое,

- Метилпреднизалон - противовоспалительное, противоаллергическое,

- Преднизалон - противовоспалительный, глюкокортикоидный препарат.