Неадекватный житель Тольятти нападал на прохожих и угнал машину ДПС

Чудом обошлось без пострадавших ФОТО: происшествия Тольятти Фото: соцсети

От первой машины отпугнули ребенком

Серьезный переполох накануне устроил в Тольятти неадекватный молодой человек. Утром 14 ноября он угнал патрульный автомобиль ДПС и серьезно повредил его. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все случилось в Автозаводском районе города. Сначала злоумышленник пытался завладеть другим транспортным средством. Он напал на мужчину, который чистил лобовое от снега.

— У этого неадеквата была на губах кровь, он без разговора начал бить меня в лицо, потом мы боролись за мою сумку, мысль мелькнула — ограбление, — рассказывает пострадавший в социальных сетях. — Чуть отхожу, он начинает лезть за руль, я двинулся в его сторону, стал выгонять, говорить, что там ребенок. Подействовало.

Угонщик не смог далеко уехать Фото: соцсети

Как стало известно журналистам «Комсомолки», дебошир находился в состоянии наркотического опьянения. После первой неудачи он не успокоился и пытался остановить проезжающие машины, хотел выкинуть водителей с их места, как в популярной игре GTA, утверждают свидетели.

Убежать не получилось

Неравнодушные автолюбители пробовали остановить странного персонажа, но не сумели и не успели. Парень двинулся к «пятнадцатой» стражей порядка. В ней на какой-то момент никого не было — сотрудник ГИБДД осматривал другое авто, владелец которой не справился с управлением и въехал в ограждение.

Непонятно по какой причине, но нарушитель спокойствия в итоге угнал полицейский ВАЗ-2115 и ехал на нем несколько минут. По словам местных жителей, вел он весьма опасно. Естественно, силовики устроили за ним погоню. На бульваре Гая лихач, пытаясь уйти от преследования, выехал на пешеходную зону и протаранил бордюр. Попытка бегства ни к чему не привела, 31-летнего подозреваемого поймали. Все случилось рано утром, поэтому горожан на улицах было немного. Возможно, именно это помогло избежать жертв.

— Его задержали в течение нескольких минут после случившегося. По факту неправомерного завладения служебным автомобилем возбуждено уголовное дело, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Сергей Гольдштейн.

Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств откроются новые факты.