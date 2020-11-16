Обучение гипнотерапии - интервью с психологом, гипнотерапевтом Геннадием Ивановым

Гипнотерапевт Геннадий Иванов

- Геннадий, скажите, чем ваш курс отличается от других подобных курсов, которых сейчас, в виду популярности гипноза на рынке, огромное количество.

Да, сейчас курсов по гипнозу полно и часто их ведет кто ни попадя. Это и люди, которые сами только отучились и не имеют никакой практики. Это и люди, которые вообще не обучались гипнозу, а просто решили заработать денег на популярной теме.

Мой курс по гипнозу появился одним из первых с того момента как классический гипноз снова стал популярен в нашей стране (кстати тоже во много благодаря мне). Благодаря этому курсу появилось на свет множество гипношоу на телевидении:«Взламывая реальность», «Уличный гипноз», «Звезды под гипнозом», «Иная реальность» и др. Все эти шоу либо организовывали те, кто учился у меня, либо я сам принимал участие в их создании.

Также я являюсь одним из немногих людей, кто проводил анестезию под гипнозом для серьезных операций. А большинство известных гипнотерапевтов, которых вы сейчас видите на первых местах при запросе «гипноз» в поисковике, проходили у меня обучение.

Сам я являюсь практиком, и для меня обучение – это, скорее обязанность по передаче своих знаний, нежели способ заработка, что отличает мою позицию от многих других преподавателей. Ну и чтобы не быть голословным вы просто можете оценить количество реальных отзывов от моих клиентов и количество отзывов у других «гипнотизеров». Часто вы таковых у них вообще не найдете, что опять же говорит о том, что они занимаются исключительно обучением, а не терапией.

Именно поэтому в отличии от других курсов, я не внушаю людям различные мифы и стереотипы, в стиле устранения проблемы за один сеанс или того, что все гипнабельны, а отталкиваюсь от реальной практики и стараюсь показать студентам истинную картину и возможности гипнотерапии.

- Судя по описанию курса, вы преподаете достаточно много различных техник: и экспозиционную терапию, и эмоционально-образную терапию, и когнитивные техники. Встает вопрос, где здесь гипнотерапия и что объединяет все эти техники?

Как я сказал, я исхожу из реальной практики. А она порой расходится с теми идеальными моделями, которые преподают на большинстве курсов. В процессе работы с клиентом могут встречаться сложности и препятствия, а поведение клиента в терапии может не укладываться в стандартную схему из учебника. Такие ситуации заставляют искать новые подходы и способы работы с клиентом на разных этапах гипнотерапии: что если клиент негипнабелен?; что если он не испытывает эмоции, которые важны для проработки травмы?; что если не получается вызвать катарсис у клиента?; что если он не способен вспомнить цепочку травм дойдя до так называемого «ядра» или он вообще вспоминает не травму, а какой-то воображаемый образ? Все эти вопросы появились не просто так, а возникли из реальных ситуаций, которые мне встречались в процессе гипнотерапии клиентов. И все эти вопросы заставляют адаптироваться и искать новые методы проработки проблемы.

Именно поэтому в моем курсе встречаются нестандартные для гипнотерапии техники, поскольку именно они позволяют решать ряд проблем, связанных с консультированием клиента. Да и в целом, долгая практика работы в лице психолога, заставляет постоянно оптимизировать процесс работы и искать более быстрые и эффективные способы исцеления, а также отказаться от ряда мифических представлений в этой области.

- А с какими основными мифами к вам приходят студенты?

Мифов достаточно много и основные из них люди, как правило, приносят с других видов обучения или с красиво оформленных видео с гипнозом из интернета.

Наверно, наиболее распространенный миф состоит в том, что «все гипнабельны». Обычно так заявляют люди, которые никогда в своей жизни не видели настоящего гипноза. Им кажется, что состояние дремы и приятное ощущение, которое вызывается тихим голосом гипнотизера – это и есть гипноз. К сожалению, такое состояние не является гипнозом, здесь нет диссоциации, нет потери контроля, по сути вы просто расслабляетесь. И, действительно, расслабить и даже усыпить читая нудным голосом метафорические текста в течении часа можно кого угодно. Но будут ли у такого человека выполняться внушения? Нет… Можно ли на таком человеке провести операцию? Тоже нет… Более того, у такого человека даже нельзя вызвать простейшей каталепсии. Настоящего же гипноза достигает достаточно небольшое количество людей и именно они демонстрируют наиболее известные и популярные феномены гипноза, типа каталепсии, амнезии, анестезии и галлюцинаций. Другой вопрос, что глубокий гипноз скорее важен для эстрады, нежели для терапии…

Еще один миф – это исцеление за пару сеансов или за шесть сеансов. Такими цифрами часто хвастаются гипнотизеры, упрекая представителей других направлений за долгую продолжительность психотерапии. На самом же деле ситуация не такая радужная. Да, в гипнозе намного чаще чем в других направлениях случаются чудеса и, если человек гипнабелен, его проблема не очень сложная и он подходит по всем критериям под гипнотерапию мы вполне можем добиться исцеления за один сеанс. Во всем остальном, временные рамки гипнотерапии примерно такие же, как и у других направлений: до 6 сеансов при психологическом консультировании и до 20 сеансов при краткосрочной психотерапии.

Ну и назову третий миф, куда относятся все стандартные представления о гипнозе, в стиле того, что можно подавить волю человека; можно поставить себе «гипносистему», которая будет делать за вас все задачи, а еще и отключать боль или что с помощью гипноза можно дать человеку какие-то сверхспособности в стиле того, чтобы человек под гипнозом отжался 100 раз или заиграл на пианино как Моцарт, хотя видит это самое пианино первый раз в жизни. Все это, конечно, обычные глупости, порожденные желанием людей верить в чудеса.

- Получается гипноз не дает никаких преимуществ?

Я бы так не сказал. Хотя гипноз и не дает описанных выше сверх возможностей, он все-таки имеет ряд достоинств при применении его в психотерапии. Во-первых, он сразу решает вопрос построения отношений и доверия. По сути, доверие в психотерапии нужно для того, чтобы человек отказался от критики и сразу погрузился в свои чувства и поэтому в ряде направлений психотерапии чуть ли не годами обучают тому, как наладить контакт с клиентом и сформировать доверие. Гипноз же в этом плане намного менее сложен, но порой бывает более эффективен. В гипнозе у человека критика отключается автоматически, и он концентрируется не на мне – психологе – и не на том, что я там про него подумаю, а на своей проблеме и на своем чувстве, что и является нашей целью.

Гипноз также актуализирует процесс воспоминаний. В гипнозе человек более ярко представляет проблемную ситуацию и сильнее вживается в чувство, это все помогает открыть доступ к скрытым слоям памяти, где и находится психотравма. При этом гипноз позволяет человеку намного легче выразить и пережить травматические чувства, опять же, потому что в гипнозе человек погружается в них глубже и его меньше волнует присутствие психолога.

Наконец, для многих людей гипноз сам по себе служит как бы важным ритуалом, представляя из себя залог авторитета гипнотизера и придавая важность процессу гипнотерапии.

- А можете рассказать, какие еще техники преподаются на вашем курсе помимо гипноза и для чего?

Ну, например, я преподаю вариант экспозиционной психотерапии. Как я уже сказал есть два способа добиться чувства от клиента – это создание доверие, но его далеко не всегда легко выстроить и это гипноз, но далеко не все люди гипнабельны. Когда я встречаюсь с такой ситуацией я использую так называемые экспозиции, т.е. прошу человека встретиться с непосредственно пугающим его стимулом: если боится собак пусть погладит щенка, если боится высоты – пусть выйдет на балкон. Такой прием помогает сразу же актуализировать проблемное чувство, после чего человек намного легче поддается гипнозу и с ним намного легче проводить гипнотерапию.

- А что по поводу эмоционально-образной психотерапии, чем она в вашем исполнении отличается от варианта, которому обучает ее создатель Николай Линде?

Основное отличие состоит в том, что я применению эмоционально-образную терапию в процессе регрессии, как альтернативный способ подвести клиента к катарсису и отреагированию. Как я уже сказал, далеко не все способны испытать катарсис в процессе воспоминания травмы и далеко не все способны напрямую продемонстрировать свои чувство. В этой ситуации мы используем эмоционально-образную терапию, которая позволяет осуществить тот же катарсис, но уже на метафорическом или образном уровне, что, однако, сравнимо по своим результатам с обычным отреагированием.

Таким образом если в первоначальном варианте эмоционально-образной терапии чаще все-таки работают с текущим стрессом и текущими проблемами, которые человек и выражает в виде образов, то мы в гипнотерапии прорабатываем именно травмы, что позволяет искоренить причину проблемы.

- Наконец, хотелось бы поговорить, какое место в вашем курсе по гипнотерапии занимает когнитивная работа?

Я привнес когнитивную терапию в гипноанализ опять же в виду возникновения определенных сложностей в процессе гипнотерапии. Очень часто при проработке обычным методом отреагирования и катарсиса у людей наблюдаются рецидивы. Ко мне постоянно приходят люди с подобными запросами, которые до этого были у других терапевтов и вроде после проработки все было хорошо, но в какой-то момент проблема вернулась. Здесь нет ничего удивительного, потому что чаще всего, отреагирование под гипнозом просто снимает временный накопившийся стресс, а это вполне может временно ослабить симптом. Однако, у человека уже сформировался определенный образ жизни, определенный способ мышления и поведения, который также требует коррекции. Именно поэтому помимо эмоциональной требуется и когнитивная работа с мышлением, которая позволяет избежать подобных рецидивов.

- Какие в итоге задачи ставятся перед студентами на курсе по обучению гипнозу и гипнотерапии?

В течении курса студент должен отработать все этапы процесса гипнотерапии. Сначала он изучает процесс диагностики клиента: как отделить тех клиентов, с которыми можно работать от тех с которыми нельзя и как вызвать необходимые для работы чувства, что опять же во многом достигается за счет экспозиционной терапии. Студент обучается гипнотизации и тому как работать с негипнабельными и как догружать гипнабельных до глубинных стадий для повышения эффективности гипнотерапии. Мы проходим различные варианты и формы регрессии и особенности поиска психотравм. Студент должен понимать, что память устроена не так об этом часто рассказывают на тренингах, чаще всего, нет какого-то наиболее раннего события, разрешив которое уйдут все проблемы. Он должен понимать, что регрессия может проходить абсолютно по-разному. Далее необходимо овладеть различными способами проработки психотравмы и здесь на помощь приходят методы катарсиса и эмоционально-образной терапии. Студент должен научится менять мышление клиента. Ну и, в конце концов, будущий гипнотерапевт должен уметь оценить результат, полученный по окончанию его работы.

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