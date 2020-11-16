"Смотрела на брата и мечтала надеть форму": 40-тысячной юнармейкой в Самарской области стала Мария-Надежда

- Девочка гордится своей формой Фото: Личный архив героя публикации

«Юнармеец Мария-Надежда» – именно так называют домашние эту очаровательную белокурую девчушку. Девочка с самых юных лет буквально грезила вступлением в юнармейский отряд и едва дождавшись восьмого дня рождения побежала подавать документы. И оказалась 40-тысячным юнармейцем во всей Самарской области!

Рвалась в отряд

Девочке с необычным двойным именем - Марии-Надежде Дружининой восемь лет, она учится во втором классе школы №2 в п.г.т. Безенчук Самарской области. До недавнего времени самой большой мечтой Марии-Надежды было вступление в юнармейский отряд. Немудрено –и старшая сестра Ангелина, и старший брат Гордей с гордостью носили форменные береты, и младшая Дружинина с нетерпением ждала, когда же и ей будет разрешено вступить в отряд.

- Мария-Надежда уже полтора года активно участвовала в жизни юнармейского отряда, в котором состоит ее старший брат, нам даже разрешили, чтобы она поехала с ним в военно-патриотический лагерь, - рассказал журналисту «КП-Самара» отец девочки Сергей Дружинин. – Узнав жизнь юнармейских отрядов изнутри, она еще больше загорелась вступлением в эти дружные ряды. Но год назад попытка вступления оказалась неудачной – оказалось, что принимают только с восьми лет. Поэтому едва отметив восьмой день рождения, дочь повела нас подавать документы на вступление в юнармейский отряд. Но мы даже представить не могли, что она станет 40-тысячным юнармейцем!

Мария-Надежда Дружинина мечтала попасть в юнармейский отряд Фото: Личный архив героя публикации

Сергей Дружинин рассказал, почему у его дочери такое необычное двойное имя. Оказывается, по-гречески имена «Мария» и «Надежда» несут один смысл.

- Изначально мы собирались назвали дочку Марией, а Надежда – это имя ее бабушки, - вспоминает Сергей Дружинин. – Однако во время крестин батюшка нарек ее Надеждой, поэтому мы оставили двойное имя. Дочка им очень гордится, и так и представляется везде – Мария-Надежда Сергеевна. Друзья и родственники называют ее по-разному, кто-то Машей, кто-то Надей, она откликается на оба имени. Я чаще зову ее Наденькой. А с тех пор, как она вступила в отряд – «юнармеец Мария-Надежда». Дочке нравится!

Мария-Надежда Дружинина мечтала попасть в юнармейский отряд Фото: Личный архив героя публикации

Гордится формой

Сейчас Мария-Надежда состоит в юнармейском отряде «Набат» своей музыкальной школы и очень гордится своим ответственным званием юнармейца и новой формой. Грамота висит на стене над кроватью, форма – в шкафу за стеком, берет юнармейца – на специальном манекене, ботинки после каждого мероприятия тщательно вычищаются. Девочка охотно принимает участие во всех мероприятиях Юнармии и во всем стремится достичь самых лучших результатов.

Мария-Надежда с интересом участвует в жизни отряда Фото: Личный архив героя публикации

- Это очень активный и самостоятельный ребенок, - говорит Сергей Дружинин. – Она занимается в музыкальной школе на фортепиано, ходит на фольклор, поет. Очень любит рисовать и рыбачить со мной и старшим братом. Обожает животных – у нее есть кролик Персик, хомячок, кошка, большая собака, она сама за ними ухаживает и учится ответственности.

Мария-Надежда очень гордится, что родилась и живет в Самарской области - она даже записала об этом видео в своем «Тик-Токе». Девочка стремится все делать на «отлично» и во всем быть лидером. Например, во время недавней сдачи нормативов ГТО малышка не смогла дотянуть до серебряного значка. Но клятвенно пообещала отцу – непременно получит, и не серебряный, а золотой!

Еще до вступления в ряды Юнармии малышка ездила в военно-патриотический лагерь со старшим братом Фото: Личный архив героя публикации

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей РОДИОНОВ,

руководитель штаба Юнармии в Самарской области

- Число юнармейцев в Самарской области выросло с начала 2020 года более чем на 10 тысяч человек. По количеству участников движения «ЮНАРМИЯ» Самарская область второй год подряд занимает первое место в России.