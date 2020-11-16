«Не открывайте ее»: в Сызрани 13-летняя девочка умерла и оставила коробку с сюрпризом

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи пытались ее спасти

Страшная трагедия произошла в Самарской области. 12 ноября в сызранской городской больнице скончалась 13-летняя Кристина Морозова (личные данные изменены). Все указывает на то, что она покончила с собой.

Девочка попала в медицинское учреждение из своего дома. Именно там, в дневное время суток, она хотела свести счеты с жизнью. Близкие нашли ее уже в бессознательном состоянии.

— Ее доставили в отделение реанимации. Врачи пытались помочь, но, к сожалению, не смогли. Она скончалась не приходя в сознание, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Произошедшее шокировало всех. Полноценная, нормальная семья. Кристина училась в 7 классе, никогда раньше не говорила о суициде и стремлении к нему, на учете в полиции не состояла. По словам местных жителей, она не была очень открытым человеком, но и странностей особых за ней не наблюдалось. Многие просто не поверили в то, что ребенок мог сделать такое.

Что в коробке?

Однако сомнений практически не остается. В ходе осмотра квартиры сыщики нашли записку, оставленную девочкой. Согласно содержанию послания, школьница думала над своим поступком полгода. В своем объяснении она просит не считать, что он совершен под влиянием эмоций.

Заинтересовала стражей порядка вторая часть текста. Там речь идет о коробке, что находилась рядом с телом. Подросток настоятельно просила ее не открывать и передать некой «Соне», ведь внутри вещи, которые их связывают.

Но протокол такой, что даже несмотря на последнюю просьбу погибшей проверить содержимое все-таки было нужно. Ящичек вскрыли и нашли там личный дневник Кристины и две книги — «Мастер и Маргарита» Булгакова, а также «Рассказы» Достоевского. Все это сейчас отправлено на экспертизу.

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Вполне возможно, будет возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Стражам порядка предстоит выяснить, что подтолкнуло несчастную к этому страшному шагу, и имеет ли кто-то к этому отношение. В настоящий момент никаких подозреваемых нет.