Самозанятых граждан Самарского региона приглашают пройти обучающий курс «На старте бизнеса!»

Основные задачи курса – помочь самозанятым разобраться в новом налоговом режиме, научиться работать легально, а также увеличить продажи и обороты проектов.

Центр «Мой бизнес» открывает набор самозанятых и начинающих бизнесменов на новый обучающий курс «На старте бизнеса!» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Основные задачи курса – помочь самозанятым разобраться в новом налоговом режиме, научиться работать легально, а также увеличить продажи и обороты проектов.

С начала 2020 года самозанятыми в регионе стали более 32 тысяч человек. Количество предпринимателей, которые делают выбор в пользу официальной регистрации в системе «Мой налог», продолжает увеличиваться.

Однако для многих до сих пор актуальными остаются вопросы: кому выгодно быть самозанятым? Для каких сфер бизнеса подходит специальный режим налогообложения? Как правильно организовать свою деятельность, чтобы не «попасть на штрафы»? Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные оформлением статуса самозанятого и особенностями уплаты налога на профессиональный доход, можно будет получить на отдельной лекции в рамках обучающего курса «На старте бизнеса».

Сразу нескольких занятий в рамках программы будут посвящены тонкостям маркетинга и настройке онлайн-продаж. Опытные спикеры – эксперты в сфере бизнеса и действующие предприниматели – поделятся секретами развития и продвижения успешных проектов. В частности, расскажут о важности формирования личного бренда для самозанятого.

Обучающий курс поможет самозанятым получить ответы на многие интересующие вопросы и позволит развеять накопившиеся сомнения. Традиционно приятные бонусы подобных программ - уютное комьюнити одногруппников, возможность найти новых партнеров и отработать с единомышленниками на практике основные скрипты, полученные на обучении. Каждое мероприятие курса будет завершаться вопросно-ответной сессией, во время которой участники смогут задать спикеру интересующие вопросы и получить личную консультацию.

Для удобства слушателей курс «На старте бизнеса!» пройдет в заочном формате. Занятия будут проходить на платформе Zoom. Старт программы, состоящей из 6 лекций-занятий, уже 16 ноября 2020 года.

Спешите зарегистрироваться по ссылке. Участие для самозанятых и начинающих предприниматели – совершенное бесплатное.

Программа курса «На старте бизнеса!», 16-29 ноября 2020 года

- 16 ноября 2020 года, 18.00. Спикер: Мария Азаренок, эксперт по личному бренду и нетворкингу. Бизнес-спикер и успешный предприниматель. Сооснователь AzarenokPRO. Бизнес-блогер - самый крупный YouTube-канал в Рунете, посвященный теме личного бренда. Автор книги «Активируй свой персональный бренд!». 134 тыс. подписчиков в Instagram, г. Москва

Тема: Личный бренд предпринимателя/первого лица компании/сотрудника.

Что такое личный бренд и из чего он состоит?

Как он укрепляет ваш бизнес и увеличивает продажи?

Основные этапы работы над брендом

С чего начать работу над личным брендом?

Фундамент личного бренда. Как создать уникальное личное предложение?

Формула бренда как основа персонального бренд-бука

Схема точек контакта и основы контент-стратегии

Конкретные шаги для практического внедрения

- 18 ноября 2020 года, 18.00. Спикер: Наталья Мартынова, руководитель бухгалтерской компании "Маржу", г. Самара.

Тема: Самозанятость в 2020 году. Узкие и важные вопросы правомерной работы.

Как налоговая узнает, сколько заработал самозанятый?

Какими видами деятельности могут и не могут заниматься самозанятые?

Имеют ли самозанятые право на налоговый вычет?

За что банк может заблокировать счёт и карту самозанятого?

Как происходит взаимодействие самозанятого с ФНС?

Нужна ли онлайн-касса самозанятому?

- 21 ноября 2020 года, 13.00. Спикер: Татьяна Март, предприниматель, основатель smm-агентства. Основатель онлайн-школы удаленных профессий. Автор и преподаватель курсов по продвижению и продажам в соцсетях и таргетированной рекламе. Таргетолог Facebook/Instagram. Спикер программ Стартап Самара, Ты- предприниматель, Бизнес-инкубатор г. Самара

Тема: Главное в SMM. С чего начинаются онлайн-продажи?

Почему необходимо присутствовать в соцсетях?

Чем отличается инстаграм магазина от инстаграма эксперта?

Рабочие методы продвижения в 2020-2021 году

Антитренды: что уже давно не работает?

Сторис как инструмент продаж

- 23 ноября 2020 года, 18.00. Спикер: Максим Канухин, организационный консультант, управляющий партнёр «Лаборатория практического управления», фасилитатор, член IAF (международная ассоциация фасилитаторов), MBA Strategу, г. Самара

Тема: Как самозанятым выделится среди похожих проектов?

Конкурентные войны. Причины и стратегии взаимодействия с клиентами

Основные шаги отстройки от конкурентов и ожидаемые результаты

Подходы к выявлению групп клиентов - аудитории

Место в голове клиента и как туда попасть

- 26 ноября 2020 года, 18.00. Спикер: Алексей Пашин, бизнес-тренер Академии переговоров Игоря Рызова,автор и ведущий тренингов, участник международных выставок и конференций, организатор тренингов, курсов, деловых игр для департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москва в лице ГБУ "МБМ", участник и финишер гонок по триатлону в категории IRONMAN 70.3. Опыт работы в коммерческой области в сфере продаж и предпринимательской деятельности более 13 лет, г. Москва.

Тема: Техники переговоров для самозанятых.

4 типа переговорщика. От «подростка» до «танка»

Как работать с каждым типом в продажах и переговорах

Агрессия, возражения, манипуляции: методы и инструменты работы с ними

4-факторная модель убеждения

Метод контраргументации

- 29 ноября 2020 года, 13.00. Спикер: Наталья Виханова, серийный предприниматель и основатель сети детских развивающих студий «Вундеркинд», ментор и бизнес-тренер, г. Самара.

Тема: Презентация лучших гипотез проектов самозанятых. Разбор готовых бизнес-идеи с экспертом.

Проект реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие бесплатное. Необходима регистрацию по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1433411/

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