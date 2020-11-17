Рукописи не горят, города не тонут: тольяттинцы смогут «пройтись» по историческим улицам затопленного Ставрополя

Проект «Прививка краеведения» будет запущен уже в феврале. Фото: Анна ФЕДОРОВА

«Краеведческая прививка» — именно так называется проект экомузея «Наследие», победивший в первом этапе программы поддержки социальных инициатив Тольяттиазота «Химия добра». В 2019 году музей получил один из 15 грантов, направленных на решение актуальных проблем региона, развитие социальной и культурной среды. И вот проект «Прививка краеведения или прогулка по городу, которого нет» вступил в последнюю стадию реализации.

О том, что город Тольятти - это «потомок» Ставрополя, перенесенного из области затопления Жигулевским морем на безопасное место, знают многие. А вот как выглядел этот населенный пункт, сегодня представить сложно - в середине прошлого века не было, как сейчас, цифровых гаджетов, на которые каждый ребенок может запечатлеть что угодно. «Хочешь разорить друга - купи ему фотоаппарат», гласила народная поговорка: пленка, бумага и фотолаборатория влетала своим владельцам в копеечку даже в прогрессивных 70-х. Что же говорить о фотохронике послевоенных лет? Однако материалы, иллюстрирующие жизнь ставропольчан, есть - они бережно собираются и хранятся в фондах музея «Наследие». Кроме того, его сотрудники провели большую научно-исследовательскую работу «Топография и топонимика Ставрополя», в результате которой родилась наиболее полная на данный момент карта Ставрополя до переноса. Но как ознакомить с этой историей горожан, если их много, а выставочных площадей мало? Решение продиктовал XXI век: электронную версию экспозиции можно использовать для устранения пробелов в краеведении где угодно.

А ее создание профинансировал Тольяттиазот.

- Мы благодарны Тольяттиазоту за такую программу - по итогам третьего этапа конкурса «Химия добра» еще четыре учреждения культуры получат поддержку химпредприятия, - отметила заместитель руководителя департамента культуры г.о. Тольятти Надежда Козлова. - Наши проекты не только признаются важными для города, но и получают средства на реализацию. «Краеведческая прививка» покажет, что утверждение «город без корней» для Тольятти ошибочно - у нас яркая, насыщенная история, не уступающая городам с тысячелетним «стажем». И наша задача - сделать каждого горожанина сопричастным к его истории, в чем нам и поможет цифровизация уникальных музейных ресурсов.

Благодаря поддержке химиков ограниченные возможности здоровья расширяются с помощью иппотерапии. Фото: АО Корпорация «Тольяттиазот».

Город предков не исчез

Идея проекта «Прогулки по городу, которого нет» принадлежит не только сотрудникам музея, но и коренным ставропольчанам, которых с каждым годом становится все меньше. Люди готовы делиться личными фотоматериалами и воспоминаниями - лишь бы Ставрополь не канул еще и в Лету.

- Мы рады, что Тольяттиазот поддержал нашу идею - только вместе мы сможем сохранить историческую память и передать ее подрастающему поколению, - подчеркнула директор тольяттинского городского музейного комплекса «Наследие» Елена Клевакина. - Конечный продукт нашего проекта - виртуальная версия прогулок по Ставрополю-на-Волге - будет передан школам и поможет педагогам познакомить ребят с городом, которого сегодня не существует. Подростки лучше воспринимают информацию визуально, и воспроизведенные с помощью 3D-моделирования ландшафты и архитектура зданий помогут ребятам лучше представить город.

В основу виртуального учебного пособия легли более 12 тысяч документов и предметов из старого Ставрополя, хранящиеся в музее. После их изучения было отобрано 40 наиболее значимых и интересных объектов, которые можно будет осмотреть: ставропольский кинотеатр, отделение связи, здания Горкома, Нарсуда, Госбанка и многие другие - все они восстанут из небытия. Каждый объект, воссозданный по фотографиям, получит электронную «реставрацию» и историческую достоверность благодаря плакатам, афишам, объявлениям и другим дополнениям из минувшей эпохи.

- Мы решили отказаться от векторной графики. На исторической карте, предоставленной нам музеем, объекты будут размещены с помощью 3D-моделирования - так зрители получат наиболее полное представление, - рассказал руководитель самарского диджитал-агентства «APIX» Владислав Кашицин. - Мы тоже проводим свои исследования - домовой резьбы, материалов, стилей рекламы, которые применялись в то время. Сначала создаем каркас здания, потом - его декор, а потом формируем и среду, в которой оно стоит. Уверен, что ребятам будет действительно интересно прогуляться по этим улицам.

Предположительно, краеведческая «вакцина» будет готова в феврале. Она будет доступна не только как офлайн-версия, для просмотра которой не нужен Интернет (достаточно компьютера), но и в онлайн-формате. Конечно, в первую очередь «прививку» получат тольяттинские школы.

- Учреждения системы образования сотрудничают с корпорацией «Тольяттиазот» давно, - рассказала руководитель департамента образования г.о. Тольятти Лариса Лебедева. - Традиционно это мероприятия предпрофильной подготовки, а с 2019 года - еще и конкурсы грантовой поддержки. Несколько учреждений дошкольного и школьного образования уже получили средства от компании - в основном их проекты связаны с тем, чтобы с детства знакомить ребят с возможностями города большой химии.

- Проект, который победил в первом этапе «Химия добра», получив 400 тысяч на реализацию, очень важен, - отметила заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. - Дети и взрослые должны знать историю своего города, и мы рады, что сможем им в этом помочь. Наше предприятие как социально ответственный бизнес заинтересовано в том, чтобы таких проектов появлялось и осуществлялось как можно больше. Главное условие для участия в конкурсной программе - доказать способность реализовать проект, под который мы даем грант. На сегодняшний день из 70 заявок большая половина профинансирована и активно реализуется.

«Химия добра» позволила ребятам познавать обычную химию в лабораториях МетаLAB. Фото: АО Корпорация «Тольяттиазот».

«Химия добра» работает

Проект поддержки социальных инициатив стартовал в 2019 году. И уже в рамках первых двух этапов конкурса ТОАЗ поддержал 26 проектов на общую сумму почти 4 млн рублей. Тольяттинцы уже увидели выставку «Детство Ставрополя-Тольятти XX век». Чтобы показать, каким было детство наших бабушек и дедушек, не только три городских музея «расчехлили» свои фонды, но и горожане откликнулись, поделившись старинными документами, игрушками и связанными с ними историями. Еще один победитель первого этапа - Тольяттинский гуманитарный центр интеллектуального развития - получил от химиков средства для закупки мебели, оборудования и ремонта классов, чтобы организовать «Свободное образовательное пространство естественнонаучных лабораторий МетаLAB». Необычные химические опыты, мастер-классы, научные эксперименты и познавательные квесты - теперь все это доступно для маленьких тольяттинцев. Реализуется и проект «К спортивной мечте - под стук копыт», который представил на конкурс Центр иппотерапии и лечебно-верховой езды «Живой мир». Оборудование, приобретенное при участии компании, помогает тольяттинцам с ограниченными возможностями улучшать качество жизни. В ноябре ТОАЗ назвал победителей третьего этапа «Химии добра»: еще 13 проектов получат поддержку предприятия на общую сумму почти в два миллиона рублей. А это значит, что жизнь тольяттинцев станет еще лучше и интереснее.