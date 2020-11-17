«Мальчик держался и старался не плакать»: в Самаре полицейский спас ребенка с обожженным лицом

Александр Акимов не растерялся и оперативно доставил семью с ребенком в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Медлить нельзя, а впереди пробка

Героическим поступком отметился старший инспектор ДПС из Самары Александр Акимов. Он спас ребенка, который пролил на себя горячий напиток и сильно повредил лицо. Благодаря сотруднику полиции мальчика вовремя доставили в больницу, серьезных последствий удалось избежать.

Все началось с того, что Акимов спокойно нес службу на пересечении проспекта Металлургов и улицы Енисейской. Около двух часов дня к нему подъехал взволнованный мужчина и заявил, что его сын в беде, нужна срочная госпитализация. Медлить нельзя, а впереди пробка.

— Я увидел в салоне ребенка с повреждениями вокруг глаз и его маму. Пересадил их в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки, в кратчайшие сроки доставил семью до областной клинической больницы имени Середавина, — рассказывает Александр.

Ребенка отвлекали от плохих мыслей разговором

В дороге мальчик держался и старался не плакать. Сотрудник ГИБДД пытался отвлечь его от плохих мыслей разговором. Глава семейства ехал следом.

Семья нашла героя, спасшего их ребенка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— В тот день мне жена позвонила, я приехал домой и увидел, что у сына лицо покраснело, ему требуется быстрая госпитализация. Посадил их в машину и поехал в больницу. Увидел инспектора ДПС и решил попросить его о помощи, — вспоминает отец пострадавшего мальчика Александр Кабанов. — Успели вовремя: по словам врачей, ребенку могла понадобиться операция по пересадке кожи лица, если бы мы опоздали.

Правда, поблагодарить человека, беспрепятственно доставившего их в больницу, Александр, его супруга и их дети не успели. Скромный офицер выполнил свою миссию и уехал. Родители не оставили попыток сказать ему «спасибо» и опубликовали пост в социальных сетях, где описали все обстоятельства случившегося.

Семья нашла героя

Информация быстро разлетелась по интернету и дошла до адресата. Полицейский и чета Кабановых встретились через несколько дней, после того, как малыша выписали из клиники. Александра Акимова поблагодарили за оперативность и отзывчивость. Сам он отреагировал скромно.

— Любой сотрудник полиции поступил бы также. Когда я увидел ребенка и его взволнованных родителей, понял, что медлить ни в коем случае нельзя, — отметил старший лейтенант.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Акимова же похвалили за службу не только местные жители, но и его непосредственные руководители.