Пугают людей и трутся о газопроводы. Астраханские власти подали в суд на владельца верблюдов, атакующих села

Верблюды пугают местных жителей и радуют туристов уже много месяцев ФОТО: администрация Икрянинского района

Под ударом три села

В Икрянинском районе Астраханской области неспокойно. Там жители сразу нескольких сел жалуются на атаку верблюдов. И длится это, по словам людей, уже второй год.

— Они просто достали! Об этом можно говорить бесконечно. Ходят стадом, забегают во двор, несколько заборов сломали! — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» жительница села Ниновка Галия Мулдашевна. — Они не только хозяйство портят. Еще же и страшно нам, а вдруг затопчут или еще чего!? С лета такая картина, да и год назад жаловались, ничего не меняется.

И такие опасения не только у нашей собеседницы. Помимо Ниновки в «опасной» зоне Федоровка и Оранжереи. Жалобы похожие — затоптанные огороды, поврежденные заборы, водные коммуникации, сети газопровода, о которые животные любят тереться спинами. Говорят, что доставалось даже автомобилям, а однажды «корабли пустыни» и вовсе разгромили кладбище. Зимой один из эти горбатых млекопитающих бежал по рельсами впереди поезда, чем доставил немало забот машинисту.

Хозяина нашли, но это не помогло

Хозяин животных известен — 84-летний Юрий Серебряков. 25 лет он разводили верблюдов, держал их в загоне, но пару лет назад его питомцы сломали преграду и стали гулять по округе. Фермера штрафовали, с ним пытались поговорить представители местной власти — все тщетно. На днях терпение лопнуло, и на пенсионера подали в суд.

— По КФХ нет нормативов, сколько верблюдов можно держать, нет разграничений. Но количество же нужно контролировать. Мы обратились в суд, потому что нужно соблюдать выпуск животных, следить за прогоном их и всем остальным, — поделился с «Комсомолкой» заместитель главы администрации Икрянинского района Александр Попов. — Ждем решения, когда назначат заседание.

Хозяин животных больше не следит за ними ФОТО: администрация Икрянинского района

Как объяснил Александр, Серебряков практически не реагирует на претензии. Он все отрицает, говорит, что следит за своими верблюдами и вообще не понимает, какие проблемы они могут доставить.

— 7 раз его привлекали к ответственности, выписывали штрафы. 4 раза его привлекали по статье 20.25 КоАП РФ — не платил штрафы, уклонялся от административных наказаний, — добавляет чиновник.

Увезти верблюдов в Азербайджан не получилось

После многочисленных обращений от граждан, власти пошли на крайние меры. Они стали искать для распоясавшихся животных покупателя. Юрий тут же объявился и потребовал, чтобы за одну голову платили 60-65 тысяч рублей.

— Ему клиентов подгоняли, и с одним из них, из Азербайджана, они даже сошлись в цене, где-то около 4 миллионов рублей. Но началась война и все это остановилось, — объясняет Попов. — В итоге они — около 80 верблюдов у него — сейчас ушли в пруды, а некоторые так и продолжают гулять по населенным пунктам, портить сельхозку.

Юрий Серебряков считает, что его верблюды неопасны ФОТО: ГТРК Лотос Астрахань Фото: принтскрин видео.

Наш собеседник отмечает, что с владельцем необычного стада трудно договориться. На контакт он идет редко:

— А ведь еще предстоит решать вопросы логистики. Это не просто овец погрузить и вывезти. С верблюдами все-таки все сложнее будет.

Сейчас в ситуации в очередной раз разбирается и прокуратура Астраханского района. Там назначена проверка, по итогам которой будут определены меры реагирование. Судебное же заседание по делу Юрия Серебрякова и его неугомонных верблюдов назначат через несколько дней. Истцы не исключат, что мужчина проигнорирует повестку и разбираться в этой истории придется без его участия.

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