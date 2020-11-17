В Самаре тушили пожар в пятиэтажке около правительства

Утром 17 ноября жителей областной столицы напугал столб дыма в районе Самарской площади. Оказалось, что около 9 утра начался пожар в пятиэтажке около здания правительства региона - огонь возник в одной из жилых квартир. В доме в Студенческом переулке в этот момент все собирались на работу, готовили еду - и оказались не готовы к такому повороту событий.

- Вызов поступил в 8.29, сразу прибыли пожарные подразделения и сразу начали проводить эвакуацию жителей. Горели вещи на 50 кв.. Из дома эвакуировали 29 человек, спасли восемь человек. Предварительно, есть один пострадавший, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Пожар случился прямо за зданием Правительства региона Фото: Вячеслав Сорокин

На видео попали кадры пожара: из окна свисает простынка, именно с ее помощью эвакуировали людей через окно на козырек подъезда, люди выходили через окно, многие - в домашней одежде.

- Многие жильцы не могли выйти из квартир, потому что в подъезде стоял сильный дым. Ждали, пока приедут пожарные, спасут, - передает с места происшествия журналист КП-Самара.

Также в здании, где начался пожар, находится детский сад "Бусинка".

- Было эвакуировано 38 человек, в том числе 15 детей из расположенного садика на 1 этаже. Пожар это помещение не задел. Всех детей родители забрали. Граждан сейчас отправили в пункт временного размещения, - рассказал глава Ленинского района.

Из окна свисает простынка Фото: Вячеслав Сорокин

Из квартиры, где как раз и начался пожар, вытащили мужчину в домашней одежде, его увели в скорую помощь.

- В этой квартире жил пожилой мужчина, к нему часто ходили гости, распивали алкогольные напитки, постоянные посиделки. Вот там все и началось, мы давно этого боялись, - рассказали очевидцы журналисту КП-Самара.

Всего к ликвидации пожара привлекли 123 человека и 40 единиц техники.

Люди остались без вещей, лекарств Фото: Вячеслав СОРОКИН

Сейчас жители рядом с домом ждут, когда их пустят в квартиры. Некоторые выскакивали настолько быстро, что оказались на морозе без курток и другой верхней одежды. Для них подогнали автобус, где они могут погреться.