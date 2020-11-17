"Мы только кажемся железными": красавица-медсестра из Самары показала будни ковидного госпиталя и санавиации

Валерии пришлось учиться работать в защитных костюмах

Жизнь самарской медсестры Валерии Малышевой эта пандемия изменила полностью. Студентка медицинского вуза и до коронавируса работала не в самых простых условиях: трудилась фельдшером в реанимационной бригаде скорой помощи, ассистировала на сложных операциях в противотуберкулезном диспансере. И в 2020 году жизнь подкинула новые вызовы - Валерия попала в ковидный госпиталь, в больницу Середавина, в отделение для самых тяжелых пациентов. О своей работе в реанимации и выездах на вызовы с вертолетом санавиации Валерия рассказала журналисту КП-Самара.

"Даже после третьей смены я не была уверена, что справлюсь"

В противотуберкулезный диспансер я пришла работать в феврале 2020 года. Труд непростой, но я до этого работала в скорой помощи - и там тоже повидала немало. В марте случилась пандемия, сначала мы не знали, чего ждать, но потом стало понятно: число заболевших растет, в ковидных госпиталях нужны руки. Так я оказалась в больнице имени Середавина, в отделении для самых тяжелых больных.

Реанимация! Незнакомые ранее врачи и медсестры, из разных больниц здесь быстро должны стать командой. Понять друг друга с одного взгляда, заменить коллегу в любую секунду, работы очень много, все новое – страшно. Наверное, остаться меня как раз и заставили трудности. Я просто понимала - сейчас нке время размышлять, моя помощь нужна именно здесь. Даже после третьей смены в красной зоне я все еще не понимала, смогу ли остаться тут работать. Было тяжело морально и физически. Но было и понимание - кто еще?

Медсестра до и после смены

Выполнение назначений, реанимационные действия, непрерывный мониторинг состояния пациентов. Вот будни инфекционной реанимации. Нескончаемый поток больных, которым нужна неотложная помощь.

Мы все хоть и держимся и кажемся, наверное, железными и неуязвимыми (многие так думают),но мы тоже люди и все это видим и осознаём, это тяжело. Нам просто профессия не разрешает слезы распускать

Вертолет санавиации - для многих жителей единственная возможность добраться до больницы в областном центре

"Еще сложнее успокоить родных и самого пациента"

В одну из смен мне пришлось подменить свою коллегу из реанимационной бригады санавиации. И вот уже несколько месяцев приходится совмещать работу в отделении интенсивной терапии ковидного госпиталя с работой в отделении санавиации. Реагировать нужно быстро, иногда реанимационные действия приходится начинать уже на борту. Приходится быть и неплохим психологом – бывает трудно успокоить родных и самого пациента, которого направляют в областной госпиталь, да еще и по воздуху, для каждого найти нужные слова.

С коллегами на смене

График сейчас такой: выспаться после тяжелой смены, обнять семью, вздохнуть и снова в госпиталь. Бороться с пандемией, делать все, чтобы пациенты справились. Забыть про усталость, свои дела, про то, что находиться в маске и защитном костюме всю смену тоже нелегко. Работать.

Кстати, Валерия еще и учится в медицинском ВУЗе, мечтает стать торакальным хирургом. Таких медиков стране и региону и в самом деле нужно как можно больше.