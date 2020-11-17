Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 17 ноября 2020 года

Пока что туристам лучше не отправляться в путешествие по Золотому Кольцу

Рассказываем самые важные новости про коронавирус в городах Золотого Кольца для местных жителей и туристов на 17 ноября 2020 года.

Сколько человек болеет в городах Золотого Кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 308

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За последние сутки в небольшом Суздале выявили 7 заболевших коронавирусом. Получается, что заболел каждый 31-й житель города. В целом во Владимирской области ситуация не самая благополучная - за сутки нашли еще 125 больных, число постоянно растет. С начала пандемии в регионе зафиксировано 11543 заболевших.

Сейчас во Владимирской области перешли на дистанционку школьники и студенты колледжей. А туристам здесь не слишком рады: из последних ограничительных мер - приостановка экскурсий в выставочных залах, музеях и заповедниках. Теперь посещать их могут до 10 человек.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 738

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 791

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный.

В Ярославской области за сутки заболели 172 человека, выписались и вылечились почти столько же - 164 человека. Однако на протяжение нескольких дней коронавирус бьет тут рекорды - больных все больше, на карантине - около 4600 человек. Конечно, в таких условиях - да еще и при условиях плохой погоды - не до туристов и прогулок.

Напомним, что сейчас в регионе действуют требования по самоизоляции для жителей старше 65 лет. Взять больничный и выписаться с него они могут онлайн. Этот режим самоизоляции обязательный, выходить из дома можно лишь за продуктами, лекарствами, выгулять собаку. Все это делается для безопасности самих жителей.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5121

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За сутки в регионе заболели еще 140 человек, всего к этому дню с начала пандемии - 9605. В регионе действуют ограничительные меры, например, с оговорками работают залы и рестораны, действует обязательный масочный режим, который жители не очень хотят соблюдать. Между тем, гостей без масок даже могут оштрафовать. Музеи работают, но по определенным правилам. Здесь также нельзя находиться без маски, нужно соблюдать социальную дистанцию, заранее записаться на посещение.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5220

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За сутки в областной столице заболели еще 65 человек, всего в регионе 151. В этом субъекте федерации достаточно быстро ввели ограничительные меры, например, обязательную изоляцию для приезжих - кроме тех, кто приплывает по воде с организованными турами. Тем не менее, коронавирус здесь собирает свою жатву, больных все больше, при этом, конечно, многие покидают больницы или выписываются с амбулаторного лечения. Всег ос начала пандемии заболели 13 797 человек, выздоровели 9619. Приходят и печальные новости - например, на днях в регионе скончался врач, который работал в красной зоне.

Рестораны работают, но с ограничениями, музеи - по записи. Без маски в общественных местах появляться не стоит.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3609

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Еще 100 человек заболели коронавирусом в Сергиевом Посаде за сутки. Ситуация не самая лучшая, сдерживать вирус помогают лишь ограничительные меры.

Власти вводят серьезные ограничения жителям старше 65 лет придется соблюдать самоизоляцию, у них блокируют проездные карты. Так же поступают со студентами, которых отправляют на дистанционку.

Гостиницы в Подмосковье работают, однако все музеи, в том числе парковые дворцовые комплексы закрыты. Если все же вы хотите просто погулять по улица города, то на границе вас никто не завернет. Но в городе обязательно попросят надеть маску, будьте готовы также к тому, что в ресторанах часть столиков закрыта.