В Самаре бывшие обманутые дольщики хотят остановить строительство соседнего дома

Дом №81 по Галактионовской, 81 давно достроен, бывшие обманутые дольщики получили жилье

Необычный конфликт развернулся в Самаре. Обманутые дольщики вступили в противоборство – но не с тем застройщиком, который обманул людей и оставил их без квартир, а со строительной компанией, которая взяла на себя достройку здания, сдала дом и обеспечила дольщиков жильем. Люди утверждают, что застройщик не выполнил все необходимые работы, однако строители уверяют, что в этом им воспрепятствовали сами жильцы.

Проблемная «долевка»

История дома на ул.Галактионовской, 81-83 в Самаре началась в далеком 2002 году, когда ООО «Галс» получило разрешение на его строительство. Компания заключила договора с дольщиками, начала работы, но не вынесла экономических неурядиц и обанкротилась. К 2005 году застройщик успел возвести только «коробку» здания дома №81. 69 человек пополнили списки обманутых дольщиков. Люди объединились в ТСЖ «Наш дом – квартал 76» и попытались достроить свой дом самостоятельно, однако это оказалось невозможно из-за высокой стоимости работ.

- В 2009-2011 годах мы добивались всяческих разрешений и согласований, на свои деньги проводили в дом инженерные коммуникации - электричество, воду, газ, - рассказал журналисту «КП-Самара» житель дома Владимир Морозов.

В 2013 году дом внесли в региональный реестр проблемных долевок, и минстрой нашел для объекта нового инвестора – ООО «Воля», входящую в группу «Спектр недвижимости». В обмен на обязательства обеспечить людей квартирами компания получила компенсационный участок в 1,7 га в непосредственной близости от проблемного дома. В декабре 2014 года, спустя 12 лет после начала строительства, дом обманутых дольщиков был введен в эксплуатацию.

Со строительством на компенсационной площадке возникли некоторые сложности. Как выяснилось, вокруг площадки были установлены охранные зоны памятников архитектуры. Поэтому строительство 12-этажного дома по Галактионовской, 83 оказалось невозможным. Обманутые дольщики выступили на стороне застройщика, и все вместе добились снятия ограничений. В результате строительство высотки на компенсационном участке началось. Сейчас дом, квартиры в котором ждут 8 последних обманутых дольщиков ООО «Галс», практически готов, застройщик уверяет, что его могут сдать еще до нового года.

«Заберите землю у застройщика»

Казалось бы – вот он, хэппи-энд. Но не тут-то было. Получив квартиры, бывшие обманутые дольщики ополчились на застройщика. Яблоком раздора стали не до конца выполненные обязательства компании. Среди них – отсутствие полов из плитки на лестничной клетки, системы пожаротушения, недочеты вентиляции, работы по снегозадержанию. В обмен на устранение недоделок жильцы разрешили застройщику использовать придомовую территорию для проезда строительной техники.

- Дом №81 введен, люди живут, но есть ряд недоделок, - рассказал Владимир Морозов. – Крыша течет, в подъезде не сделана плитка и двери, нет гидроизоляции. ООО "Воля" принятые на себя обязательства по конкурсу минстроя выполнила только частично, что и признает в тексте гарантийных обязательств уже в мае 2017 года. Кроме того, мы, жители дома, считаем, что компания-застройщик незаконно заняла часть земельного участка, принадлежащего нашему дому, объединила его со своим компенсационным и использует под строительство своего дома. Используя предоставленный от собственников помещений нашего дома договор безвозмездного пользования земельным участком, компания получила через суд разрешение на строительство 12-этажного 132-квартирного дома. После этого появились документы о межевании нашего земельного участка – без нашего согласия! И застройщик получил часть этого размежеванного участка в аренду. Мы считаем, что министерство строительства должно забрать у ООО «Воля» компенсационный участок и передать другому застройщику, который доделает все необходимые работы по нашему дому и достроит компенсационную 12-этажку. Иск по земельному участку мы уже направили в суд.

У застройщика – своя правда и свой взгляд на ситуацию. Как заверил журналиста «КП-Самара» директор ООО «Воля» и «Спектра недвижимости» Олег Вахрамов, большинство проблем, на которые жаловались жильцы, компания уже устранила.

- Мы действительно выдали гарантийное письмо о ликвидации недоделок. Хотя оно оформлено в адрес ТСЖ, которого сейчас юридически уже не существует, мы все равно выполнили практически все обозначенные в нем работы, - рассказал Олег Вахрамов. - Но некоторые работы нам не дали выполнить сами жильцы дома №81. Например, мы собирались расширить внутридворовые проезды, благоустроить двор и сделать гидроизоляцию. Для этого попросили освободить двор от машин, чтобы могла заехать техника. Повесили объявления, всех предупредили. Однако в назначенный день двор оказался забит машинами, их отказались убирать, и техника просто не смогла заехать. Второй раз попытались провести эти работы уже с помощью управляющей компании, тоже всех заранее предупредили, однако нам вообще перегородили машинами подъезды ко двору. Такая же ситуация сложилась с укладкой плитки в подъездах. В некоторых подъездах жильцы потребовали вести работы исключительно ночью, чтобы не мешать им. Мы достроили дом №81, не потребовав ни копейки с его дольщиков, и мы не отказываемся от того, что обещали, и сделаем работы – но только там, где сами жители не против них.

Что касается компенсационного участка, то Олег Вахрамов утверждает, что дополнительная земля и дополнительные расходы потребовались застройщику не от хорошей жизни.

- Участок изначально был такой маленький и узкий, что там даже негде было разместить строительный кран, поэтому нам пришлось покупать соседний. В общей сложности наши убытки от этого проекта составили 26 миллионов, - признался застройщик. – Но дом №83 мы, конечно, достроим и сдадим, возможно, даже раньше срока – в этом году. 80% квартир в новом доме №83 уже проданы. Кроме того, там получат жилье 8 обманутых дольщиков «Галса», которые много лет назад купили «воздух» - квартиры в доме, который даже не начинали строить.

Все решит суд

В министерстве строительства Самарской области в ответ на запрос «Комсомолки» пояснили только, что дом №81 достроен введен в эксплуатацию, квартиры переданы обманутым дольщикам.

- Но проведенному министерством конкурсу новым застройщиком проблемного объекта в 2013 году было признано ООО «Воля», которое приняло на себя обязательства по удовлетворению прав требований 69 дольщиков, - пояснили в минсрое. – ООО «Воля» был предоставлен в собственность бесплатно земельный участок площадью 1739 кв.метров для жилой застройки. Дом №83 по Галактионовской находится в стадии завершения строительства и должен быть сдан уже до конца 2020 года.

В министерстве заявили, что не в курсе разгорающегося конфликта между бывшими дольщиками и застройщиком.

Сейчас жители дома №81 подали иск, и судьбу спорного земельного участка должен решить суд. Успеет ли судья вынести решение до ввода в эксплуатацию дома №83 – неизвестно. Равно как неизвестно, не получит ли регион в результате этого конфликта новых обманутых дольщиков – в случае если тяжбы помешают завершить возведение строящейся высотки.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.