Игорь Супрун: Бердский digital-специалист о перспективах бизнеса во второй волне коронавируса

Игорь Супрун

Новосибирск, как и всю Россию неумолимо накрывает второй волной коронавируса. Сейчас ежедневно в регионе заболевает 150-200, а умирает 5-7 человек. И это только зарегистрированные случаи. Если посмотреть на то, насколько переполнены больницы, становится понятно, что количество заболевших гораздо больше. Как в этой ситуации будет выживать бизнес? Наш сегодняшний эксперт Игорь Супрун занимается SEO как самозанятый и рассказывает, как вторая волна сказывается лично на нем и как на отрасли и бизнесе в целом.

Для начала Игорь Супрун вспоминает как прошла в Новосибирске первая волна: многие заведения из сфер обслуживания и туризма закрылись совсем или перешли на режим доставки, чтобы попытаться выжить. Мы потеряли возможность ходить в театры и кино, в кафе и рестораны, в SPA-центры и фитнес-клубы. И туристические компании, конечно! Многие не только потеряли работу, но и вынуждены были разрушить свой привычный образ жизни. Это, безусловно, очень тяжело пережить. Поэтому частичное снятие ограничений во ковиду было воспринято так позитивно. Игорь Супрун из Новосибирска вспоминает как тяжело доставалось заведениям Новосибирска «возвращение к жизни» – приходилось записывать видео и флэшмобы с обращением к властям, писать открытые письма на имя губернатора и так далее.

И вот она пришла – вторая волна. Если перед первой ресурсы были, а бизнес едва не умер, то что ему делать сейчас, когда после первой волны оправиться удалось не всем и не до конца, когда бизнес обескровлен. Как представитель SEO, Игорь Супрун работает с компаниями, которые работают в самых разных сферах. Конечно, в число его клиентов входят и описанные выше заведения, и другие – например, продвижением санаториев он занялся еще в 2012 году, когда начал заниматься поисковым продвижением сайтов в Студии ЯЛ.

Чего ждать фитнес-клубам Новосибирска и Бердска?

Этот бизнес после весеннего карантина только-только начал «вставать с колен», поскольку фитнес-клубы были закрыты чуть ли не дольше всех остальных заведений. При этом они не работают полноценно до сих пор, многие зоны в залах закрыты до сих пор. Если вторая волна снова закроет все заведения, то, по мнению Игоря Супруна, в Новосибирске и Бердске нас ждет резкое сокращение количества спортзалов – до 70% существующих сегодня заведений вынуждены будут закрыться. На чем основано это предположение? На цифрах, конечно. После первой волны около 30% фитнес-центров просто не открылись. Логично предположить, что вернувшиеся к работе, но оставшиеся ослабленными центры после второй волны не смогут продолжать работу в гораздо большем процентном соотношении. Вероятно, помочь тут в состоянии только мощная господдержка – субсидии, послабления в налогах и т.д.

Игорь Супрун о судьбе торговых центров и магазинов

Да, пока сложно сказать, закроются ли ТЦ, магазины и т.д., а если закроются – то на сколько. Конечно, свободных средств осталось не много, у некоторых совсем не осталось. Новая волна и длительное закрытие, скорее всего, приведут к банкротству многих маленьких магазинчиков. Конечно, крупные сети и ТЦ останутся на плаву, хоть будет и очень тяжело, но риск потерять маленькие уникальные магазинчики очень велик. Не сладко придется уличному ретейлу – помещения придется закрывать, разбираться с арендодателями и т.д. У тех же, кто переживет вторую волну, навсегда останется страх перед потенциальными следующими волнами. Каждый в бизнесе сегодня понимает – как было раньше уже никогда не будет.

Что будет с офисами?

В первую очередь, здесь нужно ставить себя на место арендодателей, которые потеряют очень много денег – им нужно будет либо снижать арендную ставку, либо предоставлять арендные каникулы. Само собой, никто не разрешит владельцам помещений не платить за свет, отопление (начинается зима, прибавляем новую статью расходов!), воду и многое другое. Потери будут исчисляться сотнями тысяч рублей, если не миллионами. Даже после первой волны арендодатели в крупных бизнес-центрах вынуждены были снизить ставку на 10-15 процентов. Что будет теперь – одному богу известно.

Игорь Супрун о барах и ресторанах: прогноз неутешительный

Уже сейчас страдают клубы и бары, которые работают допоздна: принимать гостей с 12 ночи до 8 утра запретили совсем недавно, 26 октября. Но есть ощущение, что скоро случится очередной запрет на всю деятельность в целом. Особенно тяжело придется маленьким заведениям и тем, что только открылись. Если сейчас ограничения пока достаточно мягкие, потому что работать все еще можно. Более того, в некоторых регионах «комендантский час» наступает гораздо раньше: в 11, а то и в 10 вечера. И тем не менее, 50% вырученных за смену средств любой бар Новосибирска получает в период с 22:00 до 02:00. Разумеется, теперь эта сумма резко сократится. Минимум вдвое – запрет отнимает у баров половину времени «сенокоса», максимум полностью: гости вряд ли решат идти в бар всего на час-полтора. Владельцы баров говорят, что уже ощутили снижение потока гостей на 30-40%.

В целом, конечно, возвращение карантина, самоизоляции или, как у нас принято говорить, нерабочих дней, не будет сюрпризом. С самого начала смягчения мер и до сих пор владельцы бизнесов пытаются по возможности набрать финансовую подушку. Наверняка она не особо пышная, но, скорее всего, позволит первое время продержаться на плаву. Как и любому специалисту по продвижению в Интернете, Игорю Супруну приходится держать руку на пульсе и следить за эпидемиологической ситуацией и потенциальным карантином, ведь так или иначе, от этого страдают его непосредственные клиенты, а значит и его собственная прибыль. Увы, сегодня для всех, кто продвигает сферу услуг, также наступают тяжелые времена. Поэтому все, что остается сейчас – искать других клиентов из более стабильных сфер бизнеса и надеяться, что действующие переживут вторую волну. Во всех смыслах.

Реклама