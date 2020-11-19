«Сотрудникам – премии»: еще на одном предприятии Самарской области завершилось формирование образцового производственного потока

На эталонном участке повысилась производительность Фото: Евгения ВАСИНА

Разделительная пленка, крафт-бумага, декоративная бумага, фенольные пленки – все эти компоненты, собранные в определенном порядке формируются в пресс-пакет, который позже станет частью пластика. Этот материал, произведенный на ООО «Самарский завод слоистых пластиков» будут использовать для внешней облицовки в системах навесных вентилируемых фасадов, для внутренней отделки помещений, изготовления мебели и деталей интерьера, кухонных фасадов и столешниц. Как раз сейчас в цеху выполняют очередной заказ. На этот раз для подмосковной больницы. Панели пойдут для внутренней отделки палат и операционных.

Формирование пресс-пакета – это самое начало непростого производства. Именно этот участок выбрали в качестве образцового производственного потока и модернизировали. В марте завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря участию в проекте удалось повысить эффективность и сократить процент брака. И это далеко не все успехи.

Эксперты РЦК подсказали, как улучшить производство Фото: Евгения ВАСИНА

Теоретическая база

Сотрудники завода прошли обучение в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Самарской области и вместе с экспертами нашли точки роста.

- Первая цель, которую мы перед собой поставили - выпрямления потока. Не было ясно, сколько времени занимает та или иная операция, - рассказывает руководитель проекта Регионального центра компетенции в сфере производительности труда Михаил Михайлов. - Предприятие вошло в проект в непростое время, разгар пандемии. Были проблемы с поставками сырья и материалов. Болели сотрудники, операции не были сбалансированы. Несмотря на это мы достигли больших результатов: удалось выпрямить поток, снизить на 20% время выполнение заказа. Также на 20% снизили неиспользуемые запасы и на 25% увеличили выработку.

Обучения проходили в формате игр, тренингов, а не просто лекций. Люди стали интересоваться и перенимать опыт. Принципы бережливого производства и 5с на предприятии прижились. Сотрудники идеей прониклись и уже продумывают новые проекты. По прогнозам на март 2021 года завод планирует сделать время процесса еще короче и увеличить выработку.

- Мы использовали почти все инструменты бережливого производства. Очень хорошо получилось поработать с производственным анализом, стандартизированной работой и с инструментом 5с. Люди внедряют эти принципы на свои рабочие места, тиражируют на соседние производственные линии, - добавляет Михаил Михайлов.

На линии обрезки теперь проводят и ламинирование Фото: Евгения ВАСИНА

Что стало лучше

Благодаря помощи экспертов и полученным теоретическим знаниям сотрудники предприятия решили сразу несколько проблем. Во-первых, больше нет необходимости в покупке нового погрузчика. Ту машину, что есть, освободили от несвойственной работы, это помогло оптимизировать процесс. Наладили взаимодействие между разными отделами производства, что помогло увидеть новые возможности. Развели потоки перемещения готовой продукции и сырья. Оптимизировали планирование производства и хранения. Но самое главное, устранили предпосылки для возникновения брака. В итоге производительность выросла с 14 до 17 наборок за смену с участка, а сотрудники получили премии.

- Весь технологический процесс делится на 4 передела- участка: сборки пресс-пакетов, прессования, обрезки и ламинирования. Когда мы начали анализировать проблемы, с которыми столкнулись, заметили, что все они решаются разными способами. Сделали ранжирование, посмотрели, какие факторы влияют, и по каждому участку ввели свой коэффициент потерь. В зависимости от этого коэффициента теперь предусмотрена ежемесячная премия. Например, на участке прессования при выполнении месячного задания при уровне потерь менее 0,5% выплачивается 100% премия,- отметил начальник производства Алексей Рыжов. - Сотрудники сначала с недоверием отнеслись к такой инициативе, но потом сами с азартом включились в процесс. Я думаю, в этом главный эффект.

Улучшения произошли и на других участках Фото: Евгения ВАСИНА

Основных успехов удалось добиться без каких-либо вложений.

- Задача любого предприятия - получение прибыли. Больше зарабатывать и меньше тратить. Мы акцентировались на том, чтобы скинуть балласт ненужных потерь скинуть: перепроизводство, замороженные запасы, ожидания, - отмечает главный инженер Сергей Долгополов. - Любая работа начинается с планирования. Если ты сделаешь четкий план, поставишь ограниченную во времени оцифрованную задачу, то все становится проще. У нас на 21% рост участка подсобных мест, на 3% выросла производительность всего завода.

Это только начало

Уже сейчас сотрудники завода выбирают, какой участок будут улучшать дальше. За их успехи и масштабные планы от имени министерства промышленности и торговли Самарской области руководитель управления химической промышленности Владимир Пугаченко во время визита на производство вручил сотрудникам компании Почетные грамоты.

- По поручению министра выражаю благодарность вашему предприятию, за ту работу, что вы провели и за ваше желание двигаться вперед . Сами видите, при минимальных затратах есть ощутимый результат! - отметил Владимир Пугаченко.

Кроме ООО «Самарский завод слоистых пластиков» в национальном проекте уже участвуют 84 предприятия Самарской области. Это 100% от планового показателя на этот год. Кстати, в 2019 году наша губерния вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Здесь формируют пресс-пакеты Фото: Евгения ВАСИНА

В этом году уже на 48 предприятиях реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства, причем на лучших из них рост производительности труда достиг 48%.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на предприятиях губернии - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

- Это важнейшая часть стратегии лидерства региона, - отмечает глава области.

Присоединиться к национальному проекту может любое предприятие несырьевого сектора, соответствующее определенным критериям. Для участников предусмотрено бесплатное обучение и переобучение сотрудников, а в дальнейшем каждое предприятие, которое завершило работу по национальному проекту, имеет возможность получить льготный заем на дальнейшее развитие. Все подробности можно найти на сайте Федерального центра компетенций производительность.рф.