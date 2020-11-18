Сейчас в Ярославской области отдохнуть можно, но очень осторожно и с множеством ограничений Фото: Антон ПИКУС

В популярных туристических местах сейчас действуют ряд ограничений и над некоторым из населенных пунктов даже нависла угроза локдауна. Самые лояльные условия в Костромской и Ярославской, а также Владимирской областях, а вот в Подмосковье вовсе закрыты музеи, также очень ограничена их работа в Иваново. Рассказываем последние новости о коронавирусе в городах Золотого Кольца на 18 ноября 2020 года.

Коронавирус в городах Золотого Кольца - на 18 ноября 2020 года

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 308

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Буквально на днях во Владимирской области вступили в силу и новые запреты: с 16 ноября здесь нельзя проводить досуговые, выставочные, рекламные мероприятия в парках, торговых центрах - в любых местах массового скопления людей при условии очного присутствия граждан.

Кинотеатры, театры, концертные залы работают, но при условии заполненности не больше, чем на 50%. А вот на спортивные матчи и соревнования зрителей не пустят.

Музеи работают для индивидуального посещения, но никаких групповых занятий и мероприятий для 10 человек и более.

Также в регионе работают рестораны - до часа ночи, однако проводить банкеты в них пока нельзя - запрет действует до 1 декабря. При этом посетители ресторанов должны воспользоваться QR-кодом, чтобы зарегистрироваться перед входом. В этом случае их оповестят, если у кого-то из гостей, которые сидели рядом, найдут коронавирус.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 738

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 791

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

В Ярославской области действует режим строгой самоизоляции по месту жительства для лиц старше 65 лет. Это означает, что и туристам и гостям региона такого возраста не стоит приезжать сюда - чтобы поберечь себя и не попасть на штрафы. По правилам из дома можно выходить только за продуктами, выгулять собаку и купить лекарства.

Кафе и рестораны в регионе не работают по ночам - позже 23.00, в это время нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Впрочем, в гостиницах, которые открыты, могут работать лобби-бары и доставка питания в номер, также открыты заведения, которые осуществляют доставку еды или торговлю на вынос.

Музеи, выставки работают, запрещены только массовые мероприятия. И везде, безусловно, действует строгий масочный режим.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5121

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Сейчас в Костромской области действуют довольнострогие ограничения. Но при этом выходить в свет и найти занятие по душе можно. Так, зрительные залы театров, концертных залов и кинотеатров могут быть заполнены на 30%, музеи также открыты.

В регионе продолжает действовать требование об обязательно самоизоляции для приезжих - либо же можно сдать тест на коронавирус. Также требование о самоизоляции коснулось студентов, которые возвращаются в вузы региона.

Без масок на улице появляться нельзя - за это штрафуют. В общественном трансопрте работают бригады, которые контролируют соблюдение правил.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5220

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За последние сутки в Ивановской области нашли 151 нового зараженного в 19 городах и районах, 65 из них - в Иванове. При этом среди заболевших есть и турист, вернувшийся из Турции.

В регионе действует строгий масочный режим и самоизоляция для пожилых граждан, которую уже раскритиковал ивановский обмудсмен. Напомним, что жители 65+ должны соблюдать полную самоизоляцию, выходя из дома только за продуктами или лекарствами и для выгула животных. То же самое касается гостей города - приехать сюда можно, но придется сидеть в номере.

Более того, губернатор рекомендовал соблюдать карантин всем жителям региона, минимизировать число контактов, не ходить на массовые мероприятия.

Для туристов все тоже не слишком гладко. Посетить экспозиции можно только по предварительной записи, просто так прийти и попасть в зал не получится.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3609

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В регионе продлена обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Социальные карты таких пассажиров будут заблокированы. Масочный режим ужесточен, штраф за нарушение - 5000 рублей.

Развлекательные мероприятия в кафе, ночных клубах, барах и ресторанах нельзя проводить с 23.00 до 6.00, днем рекомендовано использовать в таких заведениях систему чек-ин - регистрации номеров телефонов.

В регионе не работают музеи, нельзя проводить культурные, выстаовчные, просветительские и досуговые мероприятия с участием зрителей. А вот в онлайн такие события могут переезжать. Также возможно проведение официальных мероприятий по решению органов власти.