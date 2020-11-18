«Недавно схоронил друга»: сбитый в Армении выпускник Сызранского авиаучилища был влюблен в небо и красавицу-жену

Юрий Ищук был жизнерадостным и отзывчивым человеком. Фото: скриншот с видео https://ru.armeniasputnik.am/video/20170308/6632505/kak-russkij-oficer-vernul-rossiyanku-s-armyanskimi-kornyami-v-erevan.html

Орден Мужества, выданный посмертно – все, что останется у Карины Ищук в память о страшном дне 9 ноября. В тот день ее муж, военный летчик Юрий Ищук, как обычно, отправился патрулировать границу Армении и Азербайджана на вертолете Ми-24. Трагическая случайность или злой умысел тому виной – но воздушное судно было сбито азербайджанской ракетой. Из этого своего последнего полета майор Юрий Ищук не вернулся

«Про него можно книгу писать и ставить в пример»

Юрий Ищук – выпускник Сызранского высшего военного училища авиационных летчиков (СВВАУЛ). Как рассказали журналисту «КП-Самара» в СВВАУЛ, Юрий Ищук закончил училище 11 лет назад, в 2009 году.

- Учился хорошо, никаких нареканий к нему не было, - отметил начальник училища, полковник Александр Асанов. – Он сам был не из Самарской области, родители у него живут в Костроме. После училища Юрий работал в части в Пугачеве, был у меня инструктором, когда я был командиром полка.

Однокурсник Юрия Андрей Чехов до сих пор не может поверить в его гибель.

- Учился с ним в одной роте, в наряды вместе ходили, - рассказал Андрей журналисту «КП-Самара». - Простой добрый парень, всегда на позитиве. Не помню ни разу каких-то конфликтов или разборок с его участием, всегда все мирно, с улыбкой, шутками. Он всегда хорошо учился, был очень трудолюбивый, отзывчивый, исполнительный…

С женой Кариной Юрий Ищук познакомился в армии. Фото: скриншот видео https://ru.armeniasputnik.am/video/20170308/6632505/kak-russkij-oficer-vernul-rossiyanku-s-armyanskimi-kornyami-v-erevan.html

Товарищи вспоминают – Юрий отличался невероятной добротой и отзывчивостью.

- Юрий Ищук был моим инструктором на 5 курсе в СВВАУЛ, учил летать на вертолете, - рассказал «КП-Самара» Арменак Сарецян. - Моя учебная группа была первой группой, кого он начал обучать полетам. Он был грамотным, объяснял положения документов и методик таким образом, что мы с легкостью все понимали. В отличие от других инструкторов он был спокойным, понимающим и отзывчивым. Это был такой человек, что про него можно книгу написать и ставить в пример нынешнему поколению, достойный пример! Никогда слова бранного не скажет, все преподнесет таким образом, что ты сам поймешь, где ошибся и что не так. Это был настоящий друг и товарищ!

Мечтал о небе

Как рассказали знакомые Юрия, он всегда хотел летать. Неудивительно – ведь его отец много лет назад тоже отучился в сызранском училище на вертолетчика и всегда служил для сына примером. Да и друзья окружали такие же – с горящим глазами и мечтой о небе. Но жизнь военного – это постоянная встреча с опасностью, и, к сожалению, сейчас живы уже не все.

- У него был хороший друг, Олег Шеламов, тоже погиб - в Сирии в 2016 году, - рассказал журналисту «КП-Самара» однокурсник Юрия Павел Белицкий.

Свою жену, красавицу Карину, Юрий тоже встретил в армии. Девушка служила офицером роты связи и радиотехнического обеспечения и обеспечивала связь, когда Юрий командовал очередной полетной задачей – аккурат накануне 8 марта. Молодой человек не смог остаться равнодушным к очарованию девушки и попросил номер ее телефона. Юрий и Карина с первой встречи поняли, что созданы друг для друга, начали встречаться и четыре года назад поженились. Когда Юрия перевели в Армению на аэродром «Эребуни», Карина последовала за мужем. Про удивительную историю любви двух офицеров российской авиабазы армянское информагентство Sputnik Армения в 2017 году даже сняло целый сюжет. Тогда девушка призналась, что она из семьи военных и с детства мечтала надеть форму.

Юрий и Карина были счастливы вместе. Фото: скриншот с видео https://ru.armeniasputnik.am/video/20170308/6632505/kak-russkij-oficer-vernul-rossiyanku-s-armyanskimi-kornyami-v-erevan.html

Роковая дата - 9 ноября 2020 года – навсегда отпечатается в ее памяти. В этот день майор Юрий Ищук вместе со старшими лейтенантами Владиславом Грязиным и Романом Фединым вылетел на Ми-24 на патрулирование границы. Но выстрел с азербайджанской стороны внезапно прервал полет. После прямого попадания ракеты машина потеряла управление и упала в горах на территории Армении. Выжить удалось только штурману Владиславу Грязину.

16 ноября Юрия Ищука похоронили в Новочеркасске. В МИД Азербайджана извинились и заявили, что огонь на поражение открыли по ошибке. А Президент РФ Владимир Путин наградил всех членов экипажа сбитого вертолета Орденом Мужества - «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Но сына родителям, а жене – мужа это не вернет …

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ищука и Романа Федина.