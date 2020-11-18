Губернатор Самарской области и ректор СамГУПС обсудили проекты вуза, которые должны помочь развитию транспорта в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор СамГУПС Иван Андрончев обсудили перспективные исследовательские проекты университета.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор СамГУПС Иван Андрончев обсудили перспективные исследовательские проекты университета. Встреча прошла 17 ноября в Поволжском музее железнодорожной техники, который открылся после масштабной реконструкции. Иван Андрончев рассказал главе региона о наиболее значимых разработках вуза, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности и развитие транспортной системы Самарской области.

Например, транспортно-логистический центр «Кинельский» позволит снизить транспортные издержки для предприятий региона. Сейчас планируют передать землю в районе Кинеля под управление эндаумент-фонда СамГУПС и реализовать на площадке ТЛЦ «Кинельский» новые технологии электронной торговли, контейнерных перевозок и складского хранения.

- Для вуза реализация проекта позволит сделать современные специальности транспортного образования привлекательными для студентов, повысить у обучающихся компетенции по контейнерным перевозкам и электронной торговле, - отметили в СамГУПС.

Дмитрий Азаров и Иван Андрончев также обсудили и другие проекты вуза – «Экспериментальное железнодорожное кольцо в ОЭЗ «Тольятти», «Гибридный газотурбовоз «Павлович» и «Ускоренное движение «Самара – Тольятти».

Проект «Экспериментальное железнодорожное кольцо в ОЭЗ «Тольятти» предназначен для проведения сравнительных испытаний железнодорожной техники в реальных условиях. Создание лабораторной базы и испытательной инфраструктуры позволит объединить усилия нескольких учебных заведений Самарской области, привлечь к исследованиям наиболее талантливую, мотивированную молодежь и специалистов. Актуальность проекта заключается в развитии транспортной науки в Самарской области, а также в экономическом укреплении моногорода Тольятти за счет создания новых рабочих мест.

«Гибридный газотурбовоз «Павлович» должен повысить эффективность газотурбинной тяги поездов на 25-30%. Проект разрабатывают ученые СамГУПС для перевозок по Северному широтному ходу. В газотурбовозе планируют применить новую многоконтурную систему сжигания топлива «Каскад», автоматизированную систему сжигания топлива и накопитель энергии «Заряд-01». К реализации проекта планируется подключить ведущие вузы и промышленные предприятия Самарской области.

Придать импульс экономическому развитию Самарско-Тольяттинской агломерации должен проект «Ускоренное движение «Самара – Тольятти». Ученые СамГУПС готовы разработать оптимальные графики движения поездов, учитывающие потребности жителей агломерации.

Место встречи губернатора и ректора СамГУПС выбрали не случайно.

- В обновлении музея принимали участие и сотрудники СамГУПС. В частности, была приведена в порядок прилегающая к музею территория, а стену учебного лабораторного корпуса рядом с центральной аллеей музея украсила настенная роспись, посвященная теме железнодорожного транспорта, - отметили в вузе.

Университет путей сообщения поддерживает тесные связи с Куйбышевской железной дорогой и музейным комплексом РЖД. Ведь именно Поволжский музей железнодорожной техники под открытым небом на протяжении вот уже 10 лет является коммуникационной площадкой для проведения различных профориентационных мероприятий для школьников и студентов. Проводят на территории музейного комплекса и праздничные мероприятия СамГУПС.

- Это уникальное место, - считает начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев. - Все студенты, поступающие в наш университет, проходят экскурсию, знакомятся с историей и будущим железной дороги. Мы прививаем любовь к нашей железной дороге.

СПРАВКА

Поволжский музей железнодорожной техники был открыт года по инициативе начальника Куйбышевской железной дороги Сергея Кобзева – ныне заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «РЖД» 9 ноября 2010. Поддержку железнодорожникам оказал Самарский государственный университет путей сообщения. В то время первые экспонаты музея – паровозы и вагоны разных лет постройки, разместились на территории бывшего полигона 9-й Отдельной Краснознаменной бригады железнодорожных войск, которую незадолго до этого передали университету путей сообщения в качестве учебного полигона. Все эти годы студенты СамГУПС знакомились с историей железнодорожного транспорта и образцами раритетной техники на площадке музея, проводили профориентационные акции для школьников, поддерживали порядок на территории музейного комплекса.