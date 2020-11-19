Александра Трусова является действующей победительницей прошлогоднего этапа Гран-при России Фото: REUTERS

В Москве в конце этой недели стартует увлекательное соревнование лучших фигуристов России. В московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию встретятся лучшие фигуристки и фигуристы. Больше всего интрига, конечно, в женском соревновании. Здесь встретятся и новые ученицы Плющенко, и их бывшая соратница по команде Тутберидзе. Представляем полное расписание трансляций Гран-при России по фигурному катанию с 20 по 22 ноября и рассказываем, за какими прокатами - кроме женских, конечно, стоит следить особенно пристально.

Напомним, что в 2020 году этапы взрослой серии Гран-при проводятся в режиме национальных соревнований. Каждый спортсмен может принять участие только в одном этапе. Мировых звезд на этом этапе нет - только участники из тех стран, которые могут приехать в Россию без нарушений эпидемиологической безопасности.

Расписание трансляций Гран-при по фигурному катанию 2020/2021 в Москве

(время московское)

Женщины, одиночное катание

20 ноября, 19.20 (сайт Первого канала)

Короткая программа. С 19.45 включение на Первом Канале - ТВ.

21 ноября, 19.10

Произвольная программа (сайт и ТВ Первый Канал)

Мужчины, одиночное катание

20 ноября, 13.30

Короткая программа (сайт Первый Канал)

21 ноября, 13.30

Произвольная программа. С 13.55 включение на ТВ Первый канал.

Танцы на льду

20 ноября, 15.30

Ритм-танец

21 ноября, 15.40

Произвольная программа

Пары

20 ноября 18.00

Короткая программа

21 ноября 17.30

Произвольная программа

Показательные выступления

22 ноября 2020 года, 15.00

16.30 - трансляция на ТВ, Первый Канал.

Кто участвует в этапе Гран-при по фигурному катанию 2020 в Москве

В женском катании зрителей ожидает целая плеяда звезд. На льду выступит Софья Самодурова, экс-чемпионка Европы, которая находит, чем удивить поклонников, новые ангелы Плющенко - Трусова и Косторная, оставшаяся у Тутберидзе Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, которую поклонники фигурного катания любят за зрелое и очень зрелищное, по-настоящему женское катание. При этом уже известно, что Трусова делает ставку на четверные - она ставит три квадра в программу, Косторная не заявляет даже тройной аксель. У Шерабковой четверной один. Два тройных акселя будет в произвольной у чемпионки мира - 2015 Елизаветы Туктамышевой.

Среди мужчин - Коляда, Алиев и Макар Игнатов, ставший в прошлом сезоне настоящим открытием мужского катания.

В парах будем следить за дуэтом Синицина - Кацалапов, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро и новичками Базин - Худайбердиева.

В танцах на льду за медали поборются Мишина с Галлямовым и Бойкова с Козловским.

Все транасляции можно смотреть на сайте Первого канала. Также приглашаем следить за ходом соревнований на сайте kp.ru.