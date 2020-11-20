Сызранская медсестра отдала педофилу почти 2 млн рублей, чтобы вытащить его из-за решетки

Девушка хотела спасти своего знакомого от уголовного преследования, не зная, что он - педофил-рецидивист Фото: Соцсети

«Герою» это истории – Армену 42 года, 15 из них он провел за решеткой. В его послужном списке – разбои, угрозы убийством и изнасилование несовершеннолетних. Причем как в одиночку, так и в составе группы лиц по предварительному сговору. И не один раз. Армен отличается бешеным нравом – от него несладко приходится и конвоирам, и сокамерникам. А еще у него есть настоящий талант влюблять в себя и обманывать женщин. Жертв он обычно подыскивает в соцсетях. Несколько сообщений – и вот собеседница уже пишет ему свой номер телефона, после чего начинаются звонки, увещевания, обещания и признания в любви. Сколько женщин могут назвать себя пострадавшими, доподлинно неизвестно. Имена тех, что «засветились» в этой истории, мы изменим из этических соображений.

Любовь по расписанию

Арине из Ростова-на-Дону было 43 года, когда в ее жизни появился Армен. 8 марта 2013 года он «постучался» к ней в друзья в «Одноклассниках». На фотографии был знойный кавказец с прекрасным телом и кубиками пресса – очевидно, спортсмен.

Женщину не смущало, что ее новый знакомый - уголовник Фото: Соцсети

Ан-нет, красавчик оказался «сидельцем», и наказание отбывал в близлежащей колонии. Конечно, он заверил Арину, что его заключение – результат жесточайшей несправедливости и на самом деле он ни в чем не виноват. И уже в апреле Арина приехала к новому знакомому в колонию на длительное свидание – на 3 дня.

Это знакомство продолжалось много лет, женщина собирала ему передачки, отсылала денег, ездила к нему «по расписанию» на свидания. Когда ее дочка Варя узнала, что мать связалась с уголовником, то была в шоке:

- Я навела о нем справки, говорю ей: «Мама, да он же женщин на деньги «разводит», разве ты не знаешь об этом»? Но она мне не поверила, - с горечью рассказывала девушка позже сотрудникам полиции.

Как-то Арина набралась смелости и спросила у Армена напрямую, правда ли, что он обманывает женщин. Тот пожал плечами: может быть. Казалось бы, на это отношения должны были закончиться, но нет. Арина оставила все, как есть. За что и поплатилась.

Парень знает, как заинтересовать и расположить к себе женщину Фото: Соцсети

Крупная афера

В августе 2019 года Армен в соцсетях познакомился с Марьяной из города Сызрань в Самарской области. Марьяна работала фельдшером в «Скорой помощи» и оказалась весьма доверчивой.

- Он странно себя вел: приревновал меня как-то, хотя мы даже ни разу не виделись, и все, что я о нем знала – это что он боксер и часто ездит по соревнованиям, - анализировала гораздо позже поведение своего «кавалера» девушка. – В конце августа он сказал мне, что едет на турнир в Санкт-Петербург. В дороге на него напали двое парней, завязалась драка, он сильно избил обоих, и его забрали в полицию. Он страшно переживал и говорил, что у него теперь большие проблемы.

Сокамерники «подыграли» Армену: от имени сотрудника уголовного розыска еще раз «разъяснили» Марьяне всю серьезность ситуации и «порекомендовали» возместить потерпевшим ущерб – моральный и материальный – может быть, тогда они откажутся от своих претензий. Марьяне прислали телефон адвоката Армена. Роль защитника сыграла его «старая знакомая» Арина. Она передавала Марьяне номера банковских карт, на которые нужно перечислить деньги. А та набрала кредитов, заняла у родни и знакомых денег в долг и перечислила в Ростов-на-Дону почти 2 млн рублей. Это при том, что в месяц она зарабатывает чуть больше 20 тысяч.

Зарплата девушки - чуть больше 20 тысяч рублей, как она будет расплачиваться с долгами - не понятно Фото: Соцсети

К октябрю девушка поняла, что дело нечисто, и ее обманывают, после чего написала заявление в полицию.

Сообщница или жертва?

- Он сказал мне, что ему нужды деньги, чтобы заплатить кому-то и выйти, наконец, из тюрьмы, а потом купить себе российский паспорт. Но для этого нужны были очень крупные суммы, которых у ни у него, ни у меня не было. Но деньги могла прислать некая Марьяна, - объясняла позже свою роль в этой афере полицейским Арина. – Армен сказал, что Марьяна – его бывшая сожительница. Но просто так денег не даст, нужно убедить ее, что у него проблемы с законом. Я долго отказывалась, но в итоге согласилась – я просто хотела помочь ему.

На полученные от Марьяны миллионы Арина купила в Ростове-на-Дону квартиру. Оформлена она на ее имя, хотя женщина уверяет, что купила ее по «распоряжению» Армена и «переписала» бы недвижимость на него после его освобождения.

Вся любовь прошла, как только Армен и Арина оба оказались под подозрением по делу о мошенничестве Фото: Соцсети

При обыске дома у Арины нашли остатки денег, которые она получила от Марьяны и обналичила, а также смартфоны с доступом ко всем страничкам Армена в соцсетях.

Когда Арину задержали и отправили в СИЗО, она поняла, что шутки кончились. Заключила сделку со следствием и дала показания против Армена. На очной ставке, после того, как она в присутствии бывшего возлюбленного красочно расписала, как он всех обманул, Армен кинулся на нее с отборными ругательствами и угрозами поквитаться. К слову, сам он показания давать отказался. Все, чего добились от него следователи – это презрительные взгляды, ругательства и плевки в их сторону.

Арину и Армена судят в Сызрани, но отдельно друг от друга. Как сообщили корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре, обоим предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело рассматривает Сызранский городской суд.

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