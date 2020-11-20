Уникальная русскоязычная биржа блогеров Tiktok

Сервис PRGods - единственная автоматизированная платформа, позволяющая быстро и качественно заказывать рекламу.

Сервис PRGods - единственная автоматизированная платформа, позволяющая быстро и качественно заказывать рекламу. Рекламодатели могут найти на бирже исполнителей разного уровня, от микроблогеров до самых популярных тиктокеров.

По словам ведущего SMM-менеджера Александра Оларь, платформа выступает гарантом всех сделок. Преимущества сервиса заключаются в 100 % безопасности финансовых операций и низком комиссионном сборе. Сервис предлагает автоматизированный процесс на всех этапах работы, от выбора исполнителя до конечного результата.

Заказать рекламу могут все желающие - бизнесмены разного уровня, фрилансеры, курьерские службы, салоны красоты, спортивные центры, маркетинговые агентства, артисты... Проект рассчитан не только на крупные бренды, но и локальные. Блогерам платформа еще интересна и тем, что они могут работать над заказами без комиссии.

Для кого была создана биржа?

В первую очередь сервис ориентирован на рекламодателей, которые по каким-то причинам не успели реализовать свои задумки в Instagram несколько лет назад. Сейчас TikTok открывает новые возможности для развития бизнеса и рекламного продвижения, так же просто, эффективно и недорого, как раньше в инстаграме.

Еще год назад основным контингентом ТикТока были подростки, но сейчас аудитория сильно “повзрослела” - возраст более 65% пользователей превышает 25 лет. Появляется реально интересный контент для взрослых людей - потенциально платежеспособных клиентов.

Принцип работы

После регистрации на сайте prgods.com, рекламодателю нужно пополнить счет любым удобным ему способом и подробно описать детали задания. Для заказчиков предусмотрены удобные формы оплаты: банковские карты, также принимаются платежи с электронных кошельков.

Ресурс имеет удобную навигацию, оборудован фильтрами для быстрого поиска исполнителя по тематикам, ценам, аудитории, количеству просмотров. Система дает прогноз эффективности рекламы у любого блогера.

Когда блогеры откликнуться на задание, рекламодатель может принять или отклонить их предложение.

После принятия заказа, система автоматически следит, чтобы видео соответствовало требованиям, было опубликовано и оставалось доступным для просмотра вплоть до истечения срока сделки. Выплата исполнителю будет осуществлена только после сдачи заказа, до этого сумма будет зарезервирована.

Если заказчик не удовлетворен работой исполнителя - он может отправить задание на доработку. При нарушении договора одной из сторон, возникший спор будет решать оператор системы.

Система использует телеграм бота, чтобы информировать о происходящих событиях.

По словам Александра, в настоящее время продолжаются работы по усовершенствованию функционала сервиса и отправной точкой для нововведений являются отзывы пользователей. Именно на их основании строятся прогнозы по дальнейшему развитию.

Начните сейчас

У сервиса PRGods нет аналогов, и площадка TikTok еще не перегружена конкурентной рекламой, поэтому вы получаете все преимущества первенства и большой потенциал для дальнейшего развития.

Пока остальные выжимают последние соки на постоянно дорожающих ресурсах вроде Instagram и YouTube - будьте лидерами на новой платформе, предлагающей каждому уникальные возможности по доступной цене.

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