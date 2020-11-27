«Он наш ангел-хранитель!»: в Самаре росгвардеец в годовщину свадьбы спас девушку с ребенком от стаи собак

Александр не испугался более десяти разъяренных псов и бросился спасать людей

«Никому не пожелаю пережить такого»

Некоторые российские силовики защищают людей не только на работе, но и в выходные дни. Яркий пример — сотрудник транспортного ОМОНа на транспорте при самарском управлении Росгвардии Александр. 11 ноября он спас Ксению П. и ее маленькую дочку от стаи собак.

О поступке мужчины стало известного только недавно, когда по месту его службы пришло письмо от благодарной девушки. Она сообщила, что 11 числа вместе с ребенком гуляла в новом микрорайоне города рядом с лесом. Из него-то на семью и набросились животные.

— Никому не пожелаю пережить такого. Одна из собак вцепилась в ногу сидевшего в коляске ребенка и пыталась ее вытащить. Девочка сильно испугалась, — вспоминает Ксения.

Мама пыталась отогнать псов от дочери, звала на помощь, но никто не откликался. С каждой секундой ситуация становилось все страшнее.

Оторванный рукав не остановил офицера

— И тут я увидела, что от магазина к нам бежит мужчина с двумя пакетами в руках. Бросив их, он накинулся на собак и стал их отшвыривать, — продолжает самарчанка. — Одна из них вцепилась ему в куртку и оторвала рукав. Но это его не остановило.

В течение кратчайшего времени незнакомец в одиночку разогнал стаю, в которой было не менее десяти разъяренных собак.

— Придя в себя, я спросила, как его зовут и где он работает. Он представился Александром и сказал, что служит в Росгвардии. В ходе разговора выяснилось, что в этот день у них с женой была годовщина свадьбы, и в пакетах он нес продукты к праздничному столу, — делится Ксения.

Так учили в Морской пехоте

Девушка попросила руководителей Александра передать ему искреннюю благодарность:

— Он наш спаситель, ангел-хранитель!

Офицер же просто не мог поступить иначе. Участник боевых действий, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», как может быть по-другому?

— Я увидел, что люди попали в беду, и поспешил им на помощь. Не раздумывая, ведь так, наверное, поступил бы каждый. Так меня учили в Морской пехоте, где я проходил срочную службу, так теперь я учу своих подчиненных, — признает сам герой.

К слову, 27 ноября у морских пехотинцев нашей страны профессиональный праздник — «Комсомолка» поздравляет всех причастных к нему. Что же касается отличившегося стража порядка, то теперь в Росгвардии решают вопрос о его поощрении.