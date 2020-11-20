Врачи самарского футбольного клуба спасли пассажира, который начал задыхаться в самолете до Хабаровска

Самарские медики не растерялись в воздухе Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Врачи самарских "Крыльев Советов" спасли пассажира самолета, в котором команда летела на матч в Хабаровске. Благодаря их профессионализму и человек остался жив, и команда не опоздала на игру.

19 ноября 2020 года команда отправилась в Хабаровск на игру с местным клубом в рамках тура ФНЛ. Летели обычным рейсовым самолетом - уже в ночь. И вдруг одному из пассажиров стало плохо.

- Он начал задыхаться, дышал вся тяжелее, не хватало воздуха. Стюардесса по громкой связи спросила, есть ли врачи. Конечно, наши медики не промолчали, - рассказали КП-Самара в пресс-службе клуба.

Врач "Крыльев Советов" Игорь Баишев и массажист Илья Судаков тут же кинулись к пассажиру и начали оказывать первую помощь. Командир судна спросил: получится ли помочь? Или нужно садиться в Улан-Удэ? Решения медиков ждала и команда, которой бы в таком случае пришлось переносить матч или играть без должной подготовки, и спешившие домой люди. Но на другой чаше весов была жизнь человека... Медики сказали: мы справимся.

Самолет сел в Хабаровске в 7 утра по местному времени. Все это время врачи держали пациента в сознании, оказывали ему всю возможную в этих условиях помощь, и к концу полета мужчине стало намного лучше. Впрочем, у трапа его уже встречала "Скорая помощь".

А команда отправилась в отель отдыхать - 21 ноября в 9.00 им предстоит сложный матч за три очка со СКА Хабаровск.