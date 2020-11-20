В Самаре замначальника городской полиции заподозрили в крышевании ОПГ «Законовские»

Вячеслав Хомских в ОВД работает почти 30 лет. Фото: Управление МВД России по г. Самаре

19 ноября от сотрудников У ФСБ России по Самарской области в региональный следственный комитет были переданы материалы в отношении полковника полиции Вячеслава Хомских. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Управления МВД России по Самаре.

Материалы, полученные операми, относятся к событиям 2011 года.

- По нашим данным, в конце марта Хомских, который на тот момент занимал должность замначальника одной из оперативно-розыскных частей криминальной милиции, получил лично от Сергея Гафурова автомобиль «Нива», что можно считать взяткой в крупном размере, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - Стоимость «Нивы» в те годы составляла около 300 тысяч рублей.

Опера предполагают, что «подарочек», должен был обеспечить лояльность милиции к членам ОПГ «Законовские». Так это или нет, теперь предстоит разбираться следователям.

Вячеславу Хомских 51 год, в органах внутренних дел он служит уже 28 лет, начинал как опер, долго работал в криминальной милиции Омской области. В 2011 году, при генерале Юрии Стерликове был переведен в Самарскую область, и в январе 201-го получил должность замначальника Управления уголовного розыска областного МВД.

В марте 2015 года Хомских отправили руководить отделом полиции Красноярского района, а через три месяца вернули в Самару - правда, на должность заместителя начальника Управления МВД России по Самаре.

Почти за 30 лет службы Хомских имеет 7 поощрений, при этом 4 раза привлекался к дисциплинарной ответственности, в последний раз - 12 августа этого года, За что - история умалчивает.

В «копилочке» полковника полиции есть медали МВД России «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.

По данным собственных источников "КП-Самара" в следствии, речи об избрании меры пресечения для высокопоставленного офицера пока не идет.

Уголовное дело возбудили по статье "Получение взятки".