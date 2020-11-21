Дорожают масло, сахар и лекарства: инфляция в Самаре оказалась выше, чем в ПФО

В этом году спрос на товары для школьников упал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центробанке подробно рассказали об инфляции в 2020 году и о росте цен на отдельные категории товаров в Самарской области. Эксперты подсчитали, что в октябре инфляция - устойчивый рост числа на все товары в среднем - составила 4,6%. Это выше, чем в сентябре (4,4%). Эта цифра выше среднероссийского уровня в 4% и уровня в ПФО - 4,2%.

- Ценовую динамику обеспечили ряд факторов: это и рост мировых цен на отдельные экспортируемые товары и активизация спроса на товары длительного пользования, в частности — на легковые автомобили на фоне ослабления рубля, - объяснили в Центробанке

Масла стало меньше, а помидоров больше

Инфляция могла бы быть и больше, но рост цен сдержало расширение предложения в некоторых категориях продовольственных товаров.

Годовой рост цен на продукты в октябре ускорился до 4,8%. Из-за увеличения стоимости кормов и пищевых добавок, подорожало куриное мясо и яйца - на фоне снижения цен на них в сентябре. Также быстрее стали дорожать подсолнечное масло и майонез - на фоне спроса на подсолнечник на мировых рынках и неурожая на Юге России из-за засухи.

Подорожал и сахар - скорее на фоне падения цен в прошлом году. В 2020 году сократилась территория посевных площадей, сказались на урожае и неблагоприятные климатические условия. В итоге с марта цены растут после падения во втором полугодии 2019-го.

Инфляция в регионе выше, чем в ПФО

А вот на сдерживание роста цен на молочные продукты повлияла конкуренция на рынке. Игроков стало появляться все больше, также как и брендов на полках в магазине. То же самое произошло с тепличными овощами: предложений все больше, поэтому помидоры дорожают гораздо медленнее, а огурцы и вовсе стоят дешевле, чем в прошлом году.

Также в октябре восстановились поставки апельсинов после снижения их производства в летнее время. И это также сказалось на ценах: удорожание фруктов и овощей в целом в регионе замедлилось.

Спрос на лекарства поднял цены

В годовом выражении рост цен на непродовольственные товары увеличился на 0,1 пункт. На фоне ослабления рубля вырос спрос на отечественные и импортные легковые автомобили и это неминуемо вызвало их подорожание. То же самое произошло и с другими товарами для длительного пользования, это касается ноутбуков, крупной бытовой техники, телевизоров.

Годовые темпы прироста цен на медицинские товары по мнению экспертов тоже оправданы: повышенный спрос в условиях пандемии неминуемо должен был привести к этому.

Спрос был повышен и на строительные материалы, ведь в этом году на самоизоляции люди предпочли заняться давно откладываемыми ремонтами и строительством жилья.

В то же время на замедление рост цен на ряд категорий повлияли скидочные акции в магазинах. Например, это коснулось парфюмерии, косметики, шампуней и зубной пасты. А дистанционка сказалась на спросе на одежду для школьников - из-за домашнего обучения она никому не нужна, вот цены на нее и снизились. Интересно, что в этом году дешевле стали спортивные костюмы для взрослых. Может быть, из-за того, что фитнес-центры были долго закрыты?

Как росли цены на категории товаров

Минуты по прежней цене и дорогие санатории

Цены на разные услуги росли неравномерно. Например, операторы связи предпочли цены на пакеты своих услуг не повышать, в отличие от прошлого года. В целом годовой прирост несколько замедлился с 3,5 в сентябре до 3,4 в октябре.

А вот из-за ограничения международного туризма спрос на поездки внутри страны вырос, и наиболее активно росли цены на отдых в санаториях. В годовом выражении они выросли на 2,6%.

В целом в ПФО годовая инфляция выросла на 0,3 пункта и достигла 4,2%. Такая небольшая разница объясняется еще и сдержанным спросом на услуги: после пандемии, в условиях самоизоляции.

Инфляция в Самарской области на 0,4 пункта выше, чем в ПФО. Эксперты считают, что жители региона более быстро реагировали на снятие ограничений летом, в регион приехали много туристов и из-за этого восстанавливался спрос на услуги, рестораны и прочие "туристические" продукты.

- При этом ценовая динамика в Самарской области в октябре соответствует изменению годовых темпов роста цен в целом по округу (+0,3 п.п.). Более выраженное восстановление платежеспособного спроса в регионе сглаживается расширением предложения и усилением конкурентной борьбы за покупателя, - отметили в Центробанке. И уточнили, что базовая инфляция в регионе выросла на 0,2 пункта, но при этом она оставалась ниже фактической.