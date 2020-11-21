Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 21 ноября 2020 года

Во всех регионах Золотого Кольца действуют свои ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристический сезон подошел к концу и хотя в прошлые годы туристы испытывали интерес к маршрутам по городам Золотого Кольца в преддверии Нового года и на новогодних каникулах, сейчас эта поездка может быть не самым простым делом. Например, путешественникам старше 65 лет придется нелегко - во всех населенных пунктах по пути действуют требования обязательной самоизоляции. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 21 ноября 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 331

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Суздале за последние сутки прибавилось восемь заболевших, всего в регионе - 126. Свободны 22% коек. В регионе также начались доставки бесплатных лекарств тем, кто болеет коронавирусом. Также теперь действуют новые правила: тест ПЦР должны теперь делать за 48 часов.

Тем временем губернатор Владимирской области не просто заболел COVID-19, но и улетел на лечение в Москву, нарушив самоизоляцию.

А вот обычных жителей в минздраве просят сидеть дома - так можно помочь врачам. Но все равно туристы пока могут здесь жить в гостиницах, посещать музеи и выстаавки - на это ограничений не введено.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 758

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 856

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Всего за сутки в Ярославской области заболели 180 человек, 411 человек выздоровели, трое - умерли. Сейчас в регионе действуют ряд ограничений: на ночную работу ресторанах, на посещение музеев большими группами. Рестораны не работают с 23.00 до 6.00, для жителей региона и гостей старше 65 лет действует обязательная самоизоляция.

Всего сейчас в Ярославской области COVID-койки развернуты в 24 больницах. По данным на 19 ноября, в них было предусмотрено 2649 мест.

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5339

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

56 человек заболели коронавирусом за сутки в областной столице. Для заболевших свободно 19% коек. При этом число заболевших растет каждый день. В регионе действуют самые строгие меры из всех. Например, здесь требуют самоизолироваться от студентов, которые прибыли в область из родных регионов.

Рестораны и кафе работают, только не ночью, музеи также открыты, но не для групповых посещений.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5360

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

За сутки в регионе прибавились 155 новых заболевших коронавирусом. Самоизоляцию для лиц старше 65 лет продлена до Нового года. Это решение принято по предложению главного санитарного врача области, который отметил, что от такой изоляции есть польза.

Также в регионе не работают секции дополнительного образования, кроме спортивных секций. Также в регионе продолжают контролировать работу общепита и магазинов, за нарушения такие организации закрывают.

Также ограничения действуют и для туристов - им придется предоставить тест на коронавирус или изолироваться.

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3668

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

27 новых случаев заражения выявили в Сергиевом Посаде за сутки. И это еще не самые большие цифры. В целом ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается довольно волнующей. Из-за этого в действие вступают все новые меры. До 29 ноября продлили запрет на посещение музеев в Подмосковье, они закрыты уже с конца октября. Также действует изоляция для лиц старше 65 лет, заблокированы их социальные карты.

Пока в регионе нельзя проводить массовые спортивные и зрелищные мероприятия, зато гостиницы работают. Но туристам будет практически нечем заняться.