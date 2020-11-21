Алена Косторная попробует добыть победу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во второй день соревнований Гран-при России - 2020 свои произвольные программы представят лучшие спортсменки страны и Ближнего Зарубежья. После короткой программы лидирует Алена Косторная, на втором месте Елизавета Туктамышева, с отрывом в восемь баллов после падения на третьем месте стоит Александра Трусова. Судьбе призов решит второй день. Представляем онлайн - трансляцию произвольных программ женщин 21 ноября 2020 года на Гран-при России в Москве.

После короткой программы результаты не слишком предсказуемые: первое место занимает Алена Косторная, которая не исполнила в короткой тройной аксель. Трусова упала именно поэтому не стоит так высоко, как заслуживает. Напомним, что Саша заявила в произвольной четыре квадра, а вот Туктамышева, хоть и тренирует четверной тулуп, пока не ставит его в программу, так как не хочет рисковать.

Мы будем рассказывать очень подробно о выступлениях фигуристок и результатах прокатов.

Положение девушек после короткой программы на Гран-при России - 2020

Алена Косторная- 78,84 балла,

Елизавета Туктамышева - 74,70 балла,

Александра Трусова - 70,81 балл.

Также в шестерке лучших Анастасия Гулякова — 70,07, Елизавета Нугуманова — 68,47 и Софья Самодурова — 68,01.

В какой последовательности выступят фигуристки на произвольной программе 21 ноября

Первая разминка

Анастасия Галустян (Армения), начало в 19:25

Алина Урушадзе (Грузия), начало в 19:33

Эва-Лотта Кийбус (Эстония), начало в19:41

Екатерина Рябова (Азербайджан), начало в 19:48

Виктория Сафронова (Белоруссия), начало в 19:56

Вторая разминка

Софья Самодурова (Россия), начало в 20:12

Елизавета Нугуманова (Россия), начало в 20:19

Анастасия Гулякова (Россия), начало в20:27

Александра Трусова (Россия), начало в 20:35

Елизавета Туктамышева (Россия), начало в 20:43

Алена Косторная (Россия), начало в 20:51

Где смотреть онлайн трансляцию произвольных программ у женщин на Гран-при России - 2020

Видео-трансляция начнется 21 ноября в 19.35 (мск) на сайте Первого канала. В 21.20 показывать видео будут на ТВ Первый Канал.

Текстовую трансляцию будет вести сайт kp.ru.