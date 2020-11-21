Дмитрий Копылов был активным мальчиком в детстве, но не без странностей Фото: соцсети

Забросил учебу после смерти матери

«Изверг! Педофил! Маньяк! Извращенец!» — как только не называют 26-летнего жителя Владимирской области Дмитрия Копылова. Неудивительно, ведь именно он похитил и увез в деревню Макариха 7-летнего Савелия С. из села Горки. Историю освобождения мальчика, которого держали в подвале, обсуждает вся страна. И многие задаются вопросом — что за чудовище вот так просто забрало школьника с улицы и издевалось над ним? Журналисты «Комсомолки» попытались найти ответы на этот вопрос в детстве и юности подозреваемого.

Всю сознательную жизнь Дмитрий провел в городе Суздаль. Жил в двухэтажном доме на Михалике, так местные именуют улицу Михайловскую. В пригороде у Копыловых дача, в ней сейчас проводят обыски.

— Дима был с инвалидностью, что-то с психическим здоровьем не так. Ну чудненький слегка подросток. А с другой стороны — все соседские подростки нам кажутся слегка ку-ку, правда же? — делится с корреспондентом «КП-Самара» бывшая соседка семьи Копыловых Анна.

Дмитрию ставили диагноз шизофрения, но поначалу болезнь не особо сказывалась на юноше. Он учился в средней школе, потом в колледже, даже в вуз поступил, но семейные обстоятельства поменяли его планы.

— Хорошая семья у них была — добрые, участливые люди. Мама, папа, он и старший брат. К сожалению, сначала умер его отец. Наташа поднимала детей одна. И, казалось бы, только вырастила, поставила на ноги, как сама погибла в сумерках — ехала на велосипеде, и ее сбила машина, — рассказывает наша собеседница.

Трагедия с матерью Копылова произошла вечером 3 октября 2013 года. Ее недалеко от остановки сбила «девятка». Тело обнаружили только утром 4 числа. Водитель скрылся, но его нашли и в 2014 году приговорили к двум с половиной годам в колонии-поселении, а также выплате компенсации родственникам погибшей. Именно поле этого случая Дмитрий забросил учебу.

В семье недолюбливали животных

Еще одна знакомая Дмитрия Копылова — Наталья — отмечает, что молодой человек никогда официально не работал. Из-за проблем со здоровьем он и в армии не служил. Впрочем, не особенно стремился. Увлекался парень только компьютерами, разбирался в них мастерски. Но, учитывая его преступный интерес к детям, остается лишь гадать, какие сайты посещал Дмитрий. Может быть, он равнялся на каких-то маньяков, замешанных в подобных делах?

— Подростком не совсем нормальное впечатление производил, но ведь они все такое производят. Разбирался в компьютерах, в электронике. Грубоватый, никого не слушал. В семье видимых проблем не было. Родители хорошие, образованные. Отец работал электриком. Мама воспитателем, насколько я помню, — говорит девушка. — Папа его слегка грубым казался, животных не особо любил. Димка же кошек подъездных обижал, а я ему говорила, что через отношение к животным проявляется отношение к людям. Когда отец умер у них, он мягче стал, мама его переживала, понимала, что одному ему сложно будет.

Сейчас парень находится под стражей Фото: принтскрин видео.

Друзей у Дмитрия Копылова было немного. Разве что странноватый Володя из соседнего подъезда, их часто видели вместе. С братом у него отношения не складывались.

— Последний раз видела его года 2 назад, нормальный, спокойный, жаловался, что с братом проблемы. Тот, как повзрослел, так вообще от себя всю прошлую жизнь отрезал. Помню, даже друзья сетовали, что он зазнался и не общался ни с кем, переехал. Он, насколько я слышала, служит в силовых структурах, живет отдельно. Говорят, что вынудил Диму продать квартиру, единственное его жилье, чтобы забрать свою часть, — добавляет Наталья.

Она указывает, что явных психических отклонений у него не было. Именно поэтому Дмитрий получил водительские права — видимо, его сняли с учета, а медкомиссия сочла кандидата нормальным:

— Пока не знали, что это Димка, то всякое в голову лезло. Какая мразь похититель и все такое. А как узнали... Двойственное чувство. Дима - человек глубоко травмированный, несчастный и одинокий. Ему пришлось пережить очень многое, к чему он был не готов. Я была сильно удивлена, узнав, что старший брат его, по-сути, предал, вместо того, чтобы поддержать после смерти матери. Нельзя оправдать противоправные деяния, тем более в отношении детей, но мне жаль его.

Да, несчастье в семье вызывает сочувствие, но то, что Дмитрий делал с Савелием, трудно описать словами. Источники, близкие к следствию, сообщают, что злодей показывал мальчику гениталии и видео для взрослых, вел с ним непристойные разговоры. Все это время, пока родители пропавшего судорожно искали сына, тот был настоящим пленником в холодном подвале.

- Детские травмы могут сказаться на любом. Но какие демоны скрываются внутри человек с шизофренией - даже представить сложно. Есть бессознательное, которое всплывает. И такие люди его удержать не могут, - указывает психотерапевт Олег Самохин.

Кто недоглядел за состоянием опасного пациента? Можно ли было предсказать, что Копылов окажется педофилом? Как ему разрешили водить машину? Вопросов у силовиков много и ответы на них предстоит найти обязательно.

«Было видно, как он переживает смерть отца»

— Димка был таким активным ребенком, тогда диагнозов таких не ставили, а сейчас бы сказали — гиперактивность и СДВГ. Он пережил смерть отца от рака, все на глазах его происходило, когда уже выписали домой отца умирать, было видно, как Димка переживает, — вспоминает Инна (имя изменено), которая тоже знает злоумышленника с давних пор. — Жили они после этого вдвоем с матерью, старший брат учился.

И эта жительница Суздаля считает, что во многом на похитителе сказалась окружающая обстановка:

— Мне кажется, что он просто травмированный, брошенный всеми. Поступок не оправдываю — это ужасно! Что пережили родители Савелия — не представляю, у самой дети. Я очень надеюсь, что Савелию окажут необходимую психологическую помощь. А Диме помимо соответствующего наказания назначат лечение психиатра и психотерапевта.

Ремонт дома в Макарихе Копылов делал сам Фото: Валерия ПРОНИНА

Напомним, что 28 сентября Дмитрий Копылов заговорил с Савелием у пруда в Горках, а затем затащили его в машину и увез в Макариху, где жил всего пару месяцев. Вся область встала на уши. Розыски не давали результатов, пока зацепка не появилась у Интерпола. Там нашли переписку из даркнета, в которой Дмитрий публиковал кадры с мальчиком, а также делился планами вырастить его и, возможно, убить. Ребенка он прятал в подвале. Кормил, давал играть в ноутбук. Изнасилования не подтверждено, но, по имеющимся сведениям, Копылов первоклассника развращал.

Сегодня жизни Савелия ничего не угрожает. Он дома, с семей. Расследованием занимаются в СК России. В ближайшие дни задержанного должны заключить под стражу. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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