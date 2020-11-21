Победу самарцам принес гол Егора Голенкова (на фото - №69). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в тяжелейшем матче одолели «СКА-Хабаровск». Это первое поражение «армейцев» под руководством Сергея Юрана. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу волжан, однако на табло могли бы быть совсем другие цифры – сразу несколько голов судьи не засчитали. Представляем вашему вниманию обзор матча 23 тура ФНЛ СКА-Хабаровск – Крылья Советов 21 ноября 2020, который прошел на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Команды выдали очень зрелищный поединок. СКА с первых минут завладел инициативой и выглядел очень хорошо. С приходом Сергея Юрана хабаровчане преобразились. Итог – шесть побед и одна ничья в семи матчах. Однако «Крылья Советов» - соперник другого уровня. Что самарцы и показали.

Даже не владея инициативой подопечные Игоря Осинькина выглядели очень опасно. Защита «армейцев» с трудом сдерживала некоторые атаки волжан.

Пожалуй, самым активным в составе «Крыльев» в первом тайме был Дмитрий Кабутов. Для него этот матч был принципиальным – в Самару он переехал как раз из Хабаровска. И именно Дмитрий Кабутов во многом создал гол «Крыльев» в первом тайме. На 13-ой минуте он отправил мяч с правого фланга прямо в голову Егору Голенкову. Высокий самарский форвард в окружении двух защитников переправил мяч в ворота СКА – 1:0.

Хабаровск тут же бросился отыгрываться, однако удача явно отвернулась от команды Сергея Юрана в этом матче. Несколько раз арбитр отказывался указывать на точку, когда футболисты СКА падали в штрафной, несколько раз «армейцы» били мимо ворот «Крыльев» из убойных позиций, а несколько раз выручал вратарь волжан Евгений Фролов.

Фролов явно поймал кураж, но уже в середине первого тайма его пришлось заменить из-за повреждения. Насколько серьезного, станет известно позже. На поле появился молодой Богдан Овсянников и картину не испортил. Пару раз 21-летний голкипер был на высоте и спасал свою команду.

Один раз мяч даже, как показалось игрокам СКА, побывал в воротах «Крыльев». Но арбитр на линии увидел, что игрок хабаровчан Дмитрий Барков залез в офсайд за мгновение до удара.

Второй тайм начался несколько вяло, но постепенно команды снова разогрелись. Да так, что в воротах побывали несколько мячей. Правда, ни один не засчитали. Сначала Никита Чернов после подачи переправил мяч в ворота головой СКА. Но судья на линии усмотрел офсайд. Затем ответил Хабаровск – Рамазан Гаджимурадов пробил Богдана Овсянникова. Но и здесь вмешался судья – на этот раз гол отменили за фол игрока СКА на Дмитрии Комбарове.

Был у «Крыльев» и еще один шикарный шанс удвоить счет. В одном из моментов мяч после дальнего удара угодил в штангу ворот СКА, переправлять его в ворота хабаровчан мог Сергей Божин, однако его уложили на газон прямо в штрафной. Судья свистун, но не в пользу Самары – он снова увидел офсайд.

По ходу встречи Сергей Юран бросил в бой японца Ному, а также Базелюка и Булию. Все для того, чтобы добавить активности в атаке. Сделать это получилось, только забить СКА так и не смог. «Крылья» грамотно тянули время, сушили игру и не дали «армейцам» набрать нужный темп.

На последней минуте добавленного времени наставник СКА Сергей Юран получил желтую за то, что выскочил на поле. Все из-за эпизода в штрафной «Крыльев». Вратарь самарцев Богдан Овсянников на выходе выпустил мяч из рук и, когда попытался исправиться, уложил на газон игрока хабаровчан. Был фол или нет, сказать трудно, но судья посчитал, что нарушения не было. Естественно, у тренерского штаба и игроков СКА было другое мнение.

Тем не менее пенальти судья не поставил, а матч закончился победой «Крыльев» 1:0. Благодаря ей самарцы поднялись на второе место в ФНЛ. Однако «Торпедо» и «Оренбург» свои матчи в туре пока не провели.

Следующий матч «Крылья Советов» сыграют дома в среду, 25 ноября. В этот день они примут на «Самара Арене» «Чайку».