«Хочу, чтобы завтра никто не умер»: жительница Самары устроила фотосессию в гробу, чтобы напомнить, как опасен коронавирус

Фото из аккаунта Екатерины (ekaterina_blago_0630/instagram.com)

Основатель одного из похоронных бюро Самары Екатерина Костылева накануне выложила в своем instagram аккаунте необычную фотографию. На снимке девушка лежит в гробу в шикарном черном платье. Так Екатерина решила привлечь внимание к распространению опасного вируса COVID-19. В соцсети она подробно рассказала, как сама переболела этой болезнью и попросила своих подписчиков беречь себя. Девушка напомнила, что вирус особенно опасен для тех, у кого есть хронические заболевания, такие как сахарный диабет.

- Фото и пост для тех, кто еще не верит, - начала свой рассказ Екатерина. Она когда-то и сама скептически относилась к информации о коронавирусе. - 29 августа. Все началось банально, с повышения температуры до 39-40 градусов. И так четыре дня. Больше никаких симптомов. Далее температура закончилась. Все хорошо. Утро. Иду пить. Как? Где вкус? Запах? Побежала нюхать свои любимые духи, ничего не чувствую. На следующий день, жуткая отдышка и кашель. На КТ - все отлично. Больница, куча антибиотиков и гормонотерапия.

В таком режиме девушка лечилась месяц, но результатов не было, становилось хуже.

- Простой глоток воздуха, попавший в мои легкие при разговоре, вызвал дикий, удушливый кашель! – Описывает свое состояние Екатерина. На КТ снова хороший результат. Врачи не знали, как помочь девушке, но схему лечения сменили. Самарчанка призналась, что в это время стеснялась выходить на улицу, ведь ее одолевал страшный кашель, а запахи и вкусы пропали.

- Это поистине страшно! Когда все, что ты ешь - картон, когда кофе - это просто горькая вода, когда ты не можешь почувствовать запах своего ребенка! – предупреждает Екатерина.

Девушка переживала, что обоняние не вернется, это угнетало ее ещё больше. В таком состоянии Екатерина пробыла два месяца.

- Перебрали всю аптеку, не помогало ничего! Осталось только ждать... Чего? И сама не знаю. Потрачено 60 000 на лечение и обследование, итог – COVID. Кашель до сих пор мучает, как последствие перенесенного коронавируса, и когда это кончится одному Богу известно. Запах и вкус вернулись только на 50%. Иммунитет на нуле: любое дуновение ветра приносит болезнь.

И это далеко не все последствия, с которым столкнулась Екатерина. Девушка призналась, что она потеряла сон.

- Совсем не сплю и не хочу, не знаю с чем это связанно. Эта болезнь унесла очень много моих знакомых, родных и близких. И сейчас она продолжает убивать в реанимации дорогого мне человека. Я знаю, о чем я говорю. Моя работа показывает мне факты. Это очень страшно! Берегите себя, особенно те, у кого сахарный диабет. Это смертельно опасно. Берегите себя и близких! Хочу, чтобы завтра никто не умер! – обратилась к подписчикам Екатерина.