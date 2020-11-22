Еще 225 человек заболели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за морозов больше не будут дезинфицировать открытые общественные пространства, а вот аттракционы в парках все еще под особым контролем. В области новые рекорд по числу выявленных заразившихся, а чтобы напомнит, чем опасен коронавирус жительница области сфотографировалась в гробу. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 22 ноября 2020 года.

Снова пугающие цифры

Как отметил глава Самарской области, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается достаточно сложной, как и в других субъектах страны. Так по данным на 21 ноября в губернии выявили 225 новых случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших снова в Самаре – 47 человек. Еще 20 заболели в Тольятти. 13 новых случаев зафиксировали в Кинель-Черкасском районе и 12 в – Сызрани. Итого, общее число заразившихся в Самарской области с начала пандемии перевалило за 20 тысяч – 20173 человека.

Наибольшее число новых случаев выявлено при обследовании пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.

К сожалению, растет и число тех, кто не смог побороть болезнь. За минувшие сутки этот список пополнили еще 6 человек. Всего в Самарской области по данным на 21 ноября от новой коронавирусной инфекции умерли 379 человек. Сейчас показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 11,87, в то время как по стране - 24,51.

Выросло и число выздоровевших пациентов. За минувшие сутки лечение в стационарах завершили еще 137 человек и еще 126 человек – амбулаторно. В нарастающем итоге это 18332 человек.

Дезинфекция по-зимнему

В Самаре продолжают обработку общественных пространств. Уже более 7,5 месяцев, не экономя хлорсодержащие препараты, на городских общественных территориях проходит дезинфекция.

Из-за морозной погоды накануне завершилась обработка открытых общественных пространств. Сделано это во избежание обледенения. Но дезинфекция по-прежнему включена в перечень обязательных работ, ими охвачены отапливаемые объекты на общественных территориях. В частности, это аттракционы в парках, например, колесо обозрения в парке им. Ю. Гагарина. Как рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев, там для обработки используют хлорсодержащие растворы, сертифицированные и одобренные к применению Роспотребнадзором.

Коронавирус – убивает!

Чтобы напомнить жителям области о том, насколько опасен COVID-19 основатель одного из похоронных бюро Самары Екатерина Костылева выложила в социальные сети фотографию в гробу. На снимке девушка лежит в самом настоящем гробу в шикарном черном платье. Кроме того, девушка подробно рассказала, как сама болела коронавирусом и попросила своих подписчиков беречь себя. Екатерина напомнила, что вирус особенно опасен для тех, у кого есть хронические заболевания, такие как сахарный диабет.

Ограничения в силе

В Самарской области все еще действует масочный режим и режим самоизоляции для тех, кто старше 65 лет. Школьники по-прежнему учатся дистанционно, исключение – ученики младших классов. Старшеклассникам разрешили очные консультации.