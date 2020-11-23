Количество заболевших каждый день растет и под Новый год в магазинах могут вернуть ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области заболеваемость коронавирусом ежедневно бьет местные рекорды. По данным на 20 ноября выявили за сутки выявили 220 случаев заражения, на следующий день — 225, а 22 ноября стало известно уже о 231 заболевшем.

Большинство из этих людей выявили в Самаре - 48 человек. На втором месте по заболеваемости оказался Тольятти, где прибавилось 23 новых пациента с коронавирусом. Также 18 человек заразились в Отрадном, 17 — в Богатовском районе, 16 человек в Сызрани, а также 13 новых заболевших нашли в Красноярском районе. 10 и меньше человек с COVID-19 за сутки выявили в Чапаевсе, Октябрьске, Похвистнево, Красноармейском, Безенчукском, Большечерниговском, Похвистневском, Большеглушицком, Хворостянском, Нефтегорском, Приволжском, Елховском, а также в Ставропольском, Шенталинском, Сызранском и Шигонском районах.

Чаще всего коронавирус обнаруживают у пациентов с ОРВИ и пневмонией, на этот раз таких191 человек. Еще 23 человека узнали о заражении при профосмотрах, а 17 оказались контактными.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 20 404 случая заражения COVID-19. При этом выздоровели 90% заболевших, это 18 477 пациентов, в том числе 145 были выписаны из больниц и с амбулаторного лечения за прошедшие сутки.

К сожалению, уже который день не обходится без жертв. По состоянию на 22 ноября умерли еще 4 жителя Самарской области. Инфекция унесла жизни женщин в возрасте 58 и 55 лет, 65 лет и 81 года. У всех были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Всего с начала пандемии в области умерли 383 пациента с COVID-19.

«Рано бронировать рестораны»

Тем временем самарцы начинают готовиться к Новому году. Кто-то уже спешит бронировать рестораны и кафе, в том числе и для проведение корпоративов. Однако губернатор Самарской области предостерег жителей от спешки, да и владельцев общепитов попросил пока не брат предоплату.

- Думаю, что организации общепита делают это преждевременно. Ситуация меняется каждую неделю. Празднование на корпоративах вероятно будет представлять опасность в конце декабря, так же как и сейчас, - сказал Дмитрий Азаров в своем обращении в инстаграме.

По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывают профильные министерства и санитарные ведомства. Через неделю они представят свои предложения.

Еще один вопрос — предновогодний ажиотаж в магазинах. Чтобы его не допустить, в декабре власти могут вернуть весенние ограничения. Тогда на одного посетителя должно было приходиться не менее 4 кв. м. По мнению Дмитрия Азарова, возвращение этих мер поможет снизить предпраздничный ажиотаж и снизить угрозу распространения коронавируса.