Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 23 ноября 2020 года

Строгий масочный режим действует по всем регионам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца продолжает оставаться сложной, для туристов эти территории сейчас не самое гостеприимное место. Рестораны, закрывающиеся в 23.00, закрытые музеи в Подмосковье и ограничение на посещение таких заведений в других городах - все это накладывает свой отпечаток на отдых там в это время года.

Пока новых ограничений за выходные власти в этих городах не вводили. Основные требования таковы: обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет действует везде, относится это требование и к приезжим. В Подмосковье штрафы самые жесткие. А в Иваново требуют справки об отсутствии коронавируса у всех приезжих.

Гостиницы при этом работают во всех городах, а вот рестораны - до 23.00, ночью посидеть с друзьями не получится. При этом лобби-бары в отеле не закрыты.

В каждом регионе принимают и дополнительные меры для смягчения ситуации. Напримеер, в Иваново ввели рабочий день с 10.00 - для сотрудников госорганов - чтобы снизить загруженность общественного транспорта. В Костромской области отдали машины чиновников медикам. Все это делается для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, чтобы помочь врачам, которые работают в очень сложном режиме. И проявить сознательность может каждый. Например, соблюдая строгий масочный режим без лишних напоминаний

Рассказываем об условиях в каждом городе более подробно:

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 347 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33.

Здесь более подробная информация о ситуации в регионе>>>

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 773 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 881(0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Подробнее читайте здесь>>>>

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 5510 (+75)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии:

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 5440 (+35)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 3668 (данные на 20 ноября, не обновлялись)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30