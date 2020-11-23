Коронавирус в городах Золотого кольце, последние новости на 23 ноября 2020 года

Строгий масочный режим действует по всем регионам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца продолжает оставаться сложной, для туристов эти территории сейчас не самое гостеприимное место. Рестораны, закрывающиеся в 23.00, закрытые музеи в Подмосковье и ограничение на посещение таких заведений в других городах - все это накладывает свой отпечаток на отдых там в это время года.
Пока новых ограничений за выходные власти в этих городах не вводили. Основные требования таковы: обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет действует везде, относится это требование и к приезжим. В Подмосковье штрафы самые жесткие. А в Иваново требуют справки об отсутствии коронавируса у всех приезжих.
Гостиницы при этом работают во всех городах, а вот рестораны - до 23.00, ночью посидеть с друзьями не получится. При этом лобби-бары в отеле не закрыты.
В каждом регионе принимают и дополнительные меры для смягчения ситуации. Напримеер, в Иваново ввели рабочий день с 10.00 - для сотрудников госорганов - чтобы снизить загруженность общественного транспорта. В Костромской области отдали машины чиновников медикам. Все это делается для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, чтобы помочь врачам, которые работают в очень сложном режиме. И проявить сознательность может каждый. Например, соблюдая строгий масочный режим без лишних напоминаний
Рассказываем об условиях в каждом городе более подробно:
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 347 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33.
Здесь более подробная информация о ситуации в регионе>>>
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 773 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 881(0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 5510 (+75)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии:
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 5440 (+35)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 3668 (данные на 20 ноября, не обновлялись)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30