«Стреляли в моих сыновей, а потом предложили деньги!»: в Самаре пьяная компания избила парней из-за замечания о масках

Елена была участницей передачи секретный миллионер, так и смогла приобрести квартиру для себя и детей

Парни сделали пьяной компании замечание из-за сняты масок в магазине и получили пулю. Так развивался один из бытовых конфликтов в Самаре, который привел к тому, что молодые мужчины оказались в больнице. Как расследуют это дело и почему родители беспокоятся, что его могут спустить на тормозах, разбиралась "КП-Самара". Стоит заметить, что в конфликте оказалась замешана семья участницы шоу "Секретный миллионер".

"Мы раньше еле выживали"

На долю многодетной матери Елены Мирзазяновой выпало немало испытаний. После развода одна поднимает пятерых детей. Трое младших еще школьники, одних только расходов на ранцы и тетрадки не оберешься. Папа их, говорит Елена, деньгами не помогает. Обращались к приставам — да толку пока не видно.

- Конечно, были и совсем тяжелые времена, когда я понимала, что если куплю лишнюю курицу, то мне нечем будет платить в этом месяце за электричество. На счастье мне стали помогать волонтеры благотворительной организации «Домик детства», — вспоминает Елена.

Именно волонтеры и сыграли большую роль в изменении жизни Елены. Осенью 2017 года в ее дверь постучали. Это был создатель российского йотафона москвич Владислав Мартынов. Он на тот момент был участником телешоу «Секретный миллионер». По правилам передачи Сергей должен был, приехав из Москвы в российскую глубинку, устроиться на работу, найти ночлег и кому-то помочь.

- Еще в аэропорту Сергей выписал номера телефонов благотворительных организаций Самары. Среди них были контакты «Домика детства». Волонтеры попросили Сергея проведать подопечную семью, — рассказали организаторы телепроекта.

Сергей Елене не рассказал кем является. Приврал будто бы просто по правилам телешоу должен «выжить в России» — без денег и друзей в незнакомом городе. С Еленой они разговорились перед камерой, она и рассказала про свою жизнь. А жизнь семьи протекала в одной комнате коммунальной квартиры. Вместе с Еленой тогда жили четверо из пятерых ее детей. Да еще и соседского мальчишку женщина приютила — Ромка как-то прибежал к ней в слезах и босиком, рассказал, что дома его избивают. Не выставлять же его на улицу. Пришлось и о нем заботиться, тем более, что мама Ромы пила и сына возвращать домой не стремилась. Правда потом мальчика забрали органы опеки — решили, что негоже ему жить в стесненных условиях коммуналки.

Ни хорошего ремонта, к которому так привык Сергей, ни смузи с ягодами годжи в доме не наблюдалось. После похода с одним из сыновей Елены в магазин миллионер и вовсе заплакал перед камерой. Денег у парня хватило только на хлеб и чай.

- Так просто не должно быть, — рыдал Мартынов в эфире.

Прошла неделя, съемки проекта подходили к концу и Мартынов снова встретился с Еленой. На этот раз он честно рассказал женщине, кем является и отдал ей ключи от трехкомнатной квартиры — на улице Белорусской. Теперь уже женщина плакала (конечно, от счастья). Она не ожидала, что кто-то поможет ее семье выбраться в лучшие условия.

- У всех теперь будет свое пространство, в одной комнате будут жить мальчики, в другой девочки, — радовалась многодетная мать.

Правда квартиру пришлось продать, но семья купила другую «трешку» — на Воеводина. Дело в том, что одна из дочек женщины имеет особенности здоровья и ей нужно посещать специализированную школу. Вот и переехали поближе к учебному учреждению.

"Все вокруг было в крови"

На улице Воеводина недавно и произошло ЧП с детьми Елены.

- Вечером 7 ноября мой старший 29-летний сын, который поселился отдельно в той самой комнате «коммуналки», где мы все жили раньше, пошел с другом в магазин. За ними следом зашла пьяная компания. И друг сына сделал им замечание за то, что они были без медицинских масок. Те парни начали потасовку, — говорит женщина.

В итоге потасовка закончилась, нападавшие уехали. Сын Елены с другом вышли из магазина. К ним подошел еще младший, 16-летний сын женщины с товарищем. Парни стояли и болтали. Но тут нападавшие вернулись.

- Они были на трех машинах, с оружием. Кто-то из них начал стрелять. Старшему один выстрел попал в затылок, другой — в бедро, — говорит Елена.

Женщина добавляет также — вокруг магазина все было в крови. Ее сыновей и их друзей приехавшая компания жестоко отпинала. Слова Мирзазяновой подтверждают и медицинские справки — врачи действительно зафиксировали у парней серьезные травмы. Сначала все потерпевшие написали заявления в отдел полиции Кировского района. Но потом кто-то из пострадавших свои заявления забрал. Елена считает, что на них давили.

- Мне тоже звонили от тех нападавших, просили забрать заявление за деньги. Но я отказалась, — говорит женщина.

Сейчас Елена хочет добиться справедливости и наказания для обидчиков ее детей. К тому же женщина опасается, что ее семью могут начать преследовать. По слухам, кстати, кое-кто из обидчиков может иметь отношение к работе правоохранительных органов. Впрочем, официально эту информацию силовики не сообщают. В Следственном комитете ответили, что у них нет материалов проверки по данному факту. В полиции зафиксировали только сообщение об одном пострадавшем в драке.

- По факту обращения потерпевшего в медицинское учреждение проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«КП» будет следить за развитием событий.