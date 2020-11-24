Как установить систему «Умный дом»? Кто может управлять видеосервисом Wink при помощи голоса?

Директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин

Сегодня без современных технологий никуда. Всем нужен интернет на хорошей скорости, да еще и чтобы подключение было безопасным, а вирусы и хакеры точно не прорвались. Многие не представляют своей жизни без интерактивного ТВ, умного домофона, видеонаблюдения. Кто-то уже «вживил» в свой дом «интеллект» и теперь управляет всем даже из офиса. Все эти и многие другие технологии своим клиентам готов предоставить ведущий российский провайдер «Ростелеком». Для компании общение с потребителями услуг - это возможность стать лучше, понимать потребности и предлагать сервисы, которые обеспечат комфорт. Накануне директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин ответил на вопросы самарцев в виртуальном пресс-центре «Комсомолки».

- Добрый день! Я понимаю, что ваша компания делает ставку на пакеты услуг, но есть люди, которым вообще не нужны это дополнительные вещи: ТВ, Яндекс.Диск, Wink, мобильная связь, да и модем свой есть. Нужен только домашний интернет. А у вас минимальный тариф по домашнему интернету 500 рублей и там напичкано много всего ненужного, да и интернет, откровенно говоря, слабый. Как быть таким людям?

- Конечно, значительно выгоднее подключать услуги в пакетах. При выборе двух и более услуг предоставляется скидка. Но если вам нужен только доступ в интернет, то это та самая моноуслуга за 500 рублей в месяц. Скорость доступа 100 Мбит/с. Там нет никаких дополнительных опций.

- Школьников снова отправили на карантин. Опять будут учиться из дома. Для семей с детьми-школьниками вы не планируете ввести какие-то спецпредложения? Скидки?

- Более года компания «Ростелеком» предлагает школьникам и их родителям тарифный план «Лицей» бесплатно. По нему можно пройти тест на определение уровня знаний с рекомендациями по обучению и получить первые уроки каждой темы школьной программы для 5-11 классов, первые уроки каждой темы из курса ОГЭ/ЕГЭ для 9-11 классов, тренажеры на логику, пробные активные тренажеры по английскому языку, тренажеры по каждой теме для учеников 1-4 классов и образовательные мультфильмы.

Кроме того, с 1 сентября мы в два раза снизили плату за дополнительный контент «Лицей плюс». Теперь доступ ко всем урокам, занятиям и тренажерам составляет 199 рублей в месяц.

- Недавно подключала интернет от вашей компании. Очень рекомендовали менеджеры вашу мобильную связь. Что особенного в суперсимке «Ростелекома»? Какова зона покрытия? Ловит ли в области?

- При подключении пакета «Конвергент» все звонки на городские номера с сим-карты «Ростелеком» и внутри сети бесплатные. В пакет входят три услуги: интернет, интерактивное ТВ, мобильная связь. Зону покрытия можно увидеть здесь.

- Чем ваш голосовой помощник Маруся отличается от голосового помощник Алиса? Где его можно купить? Сложно ли его настроить?

- Умная колонка-капсула с голосовым помощником «Маруся» решает самые разнообразные задачи – от поиска нужной информацию в интернете, помощи в воспроизведении любимой музыки до подсказок прогнозов погоды или поиска и стоимости авиа- и железнодорожных билетов.

Она построена на самообучающейся нейронной сети. Например, простая голосовая команда сервису «Маруся, запомни» (код подъезда, номер парковочного места, адрес или что-либо еще) сохранит в памяти ассистента важную информацию и воспроизведет ее при фразе «Маруся, напомни». Причём обращение к Марусе происходит просто по имени, а вот для вызова Алисы нужно говорить «Слушай, Алиса» или «Привет, Алиса».

Ещё одна особенность Маруси — расписание кино. Вы можете спросить ближайший кинотеатр или указать название конкретного кинотеатра, чтобы увидеть расписание показов. Кроме того, Маруся может просто показать список фильмов, находящихся в прокате в данный момент.

А самое главное - колонка позволит управлять «Умным домом» и телевизионной платформой Wink. Ее можно попросить включить нужный фильм, почитать сказку детям, включить видеонаблюдение, выбрать музыку. Кстати, у «Маруси» прекрасные звуковые характеристики. Ваши любимые композиции будут звучать чисто и громко. А еще «Маруся» единственная, кто может позвонить вашим друзьям Вконтакте.

- Живем в Волгаре, подключили «Ростелеком», потому что нет другого выбора. Наш провайдер был поглощен вашей компанией. Все бы ничего, если бы не качество и цена - они не соответствуют друг другу. Теперь я плачу в 1,5 раза больше, но интернет постоянно "летает". Соединение нестабильное. Включаешь фильм - за 20 минут зависает по 10 раз. Отключаешь ваш интернет, подключаешься к мобильному - все работает. Как так-то?

- К сожалению, здесь нет адреса и контактных данных. Если у вас есть вопросы по расчетам и стоимости услуг или возникают технические проблемы, вы можете обратиться на единый номер 8 800 1000 800. Он работает круглосуточно, звонок бесплатный. Наши специалисты сначала удаленно протестируют линию, при необходимости назначат выезд мастера в удобное для вас время, проконсультируют по расчетам и подберут тарифный план, который вас устроит.

- Часто звонят и предлагают интернет, но мне интересны другие услуги. Почему не звонят, например, с предложением умных счетчиков? Счетчики от вашей компании правда могут сами передавать показания в управляющую компанию? Можно ли уже сейчас установить такие счетчики? Что для этого надо? Доступно ли это для жителей Южного города?

- Вам не предлагают умные счетчики потому, что эта услуга предусмотрена для управляющих компаний или ТСЖ при условии, что они самостоятельно занимаются сбором показаний приборов учета и передачей их в ресурсную организацию. Однако, в настоящий момент в Самаре действует политика прямых расчетов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья. Устройство действительно может передавать показания самостоятельно, но в отдельно взятую квартиру умный счетчик устанавливать бесполезно. Это сложная схема, в ней много составляющих. Должна быть система, в которой задействованы все потребители и поставщик услуг.

- Здравствуйте уважаемый господин Добрынин! В микрорайоне Волгарь на улице Осетинская, 16 ваша компания уже полгода обещает подключить наш дом к вашим коммуникациям, у нас новостройка, дом 16-этажный, 200 квартир ждут подключения интернета и кабельного телевидения от «Ростелекома»! Большая просьба лично к вам, помогите разобраться в этом вопросе! Когда ваша компания проведет интернет и кабельное телевидение в наш дом? Вопрос задаю за большинство жителей нашего дома!

- Спасибо за ваше обращение. Сейчас мы строим канал связи с большой пропускной способностью. Он позволит нам обеспечить всех жителей микрорайона Волгарь качественными услугами связи. Завершить строительство планируем в конце декабря.

- Есть ли возможность у жителей Кошелева стать клиентами вашей компании? Что для этого нужно сделать?

- Для того, чтобы подключить наш интернет и другие цифровые сервисы, нужно обратиться в «Ростелеком» с протоколом решения собрания собственников жилья. К сожалению, ваш микрорайон практически закрыт для других провайдеров оператором связи, принадлежащим корпорации «Кошелев». Поэтому вам на собрании жильцов нужно принять общее решение о том, что вы хотите пользоваться услугами «Ростелекома». Обратите внимание на то, что сегодня на любых сетях интернет есть уникальная возможность пользоваться такими нашими продуктами, как ТВ-приставка WINK+, видеосервис WINK, капсула «Маруся», «Видеонаблюдение».

- Что делать если интерактивное телевидение вместо меня покупает фильмы? Когда включаешь, появляется окно и, если ты его не успеваешь закрыть, оказывается, что с твоего счета списывается сумма за фильм. Звонишь в службу поддержки, а они: "не волнуйтесь, у вас этот фильм куплен на сутки".

- Просто будьте внимательны. Не нужно нажимать кнопку «Купить», если не хотите смотреть этот фильм. Платформа не проводит списание средств без подтверждения покупки пользователем. Это невозможно. Если вы считаете, что списание происходит без вашего участия, нужно обратиться по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 1000 800, операторы проверят корректность списаний.

- Вот вы все говорите об информационном равенстве. А в селах стабильного интернета так и нет. Что планируете на этот счет? Особенно интересует село Тимашево Самарской области.

- В селе Тимашево сейчас доступ в интернет предоставляется по медным линиям (технология ADSL). Мы будем постепенно менять их на новые, волоконно-оптические. Но не все сразу. В селах эта проблема повсеместная, решаем ее постепенно.

- Много слышал про ваш проект "Лицей". Он для школьников. А не планируете ли вы что-то для взрослой аудитории, например, курсы по финансовой грамотности в партнерстве с каким-то банком?

- На самом деле в "Лицее" есть информация, которая будет интересна и взрослым. Те же языковые курсы, проекты по культуре и искусству. Курсы финансовой грамотности – это интересная идея, передам коллегам. Спасибо!

- Скачала Wink на планшет и удалила. Смотреть там нечего. Очень мало фильмов. Тема спорта вообще почти не раскрыта. Т.е. это программа для тех, кто смотрит обычное телевидение, а не для тех, кто привык сам решать, что ему смотреть. Разочарование. Вы как-то будете развивать этот проект? Или это так, для галочки?

- Видимо, здесь какая-то ошибка. Речь не может идти о мультимедийной платформе Wink. Там есть все: более 5 000 фильмов в видеопрокате, более 300 телеканалов. И разработана она как раз для тех, кто формирует собственную ТВ-программу. Фильмы можно смотреть и без интернета, есть возможность подключения на один аккаунт до пяти устройств, есть управление просмотром – пауза, перемотка, архив записей. Есть фильмы, которые появляются одновременно со стартом проката в кинотеатрах, есть бесплатный контент, эксклюзивные спортивные каналы, такие как UFC-ТВ, есть тематические подписки, в том числе и спортивные, и детский контент. Очень долго описывать все достоинства. Странно было бы говорить, что тема спорта вообще не раскрыта. Все с точностью да наоборот.

- Живу в доме 112 по ул. Ташкентской. У нет возможности подключения ваших услуг, но это не останавливает ваших операторов. Звонят раз в месяц точно, предлагают подключение.

- Операторы при помощи звонков исследуют спрос. Если есть желающие подключить услуги «Ростелекома» в вашем доме, то мы будем строить туда свою сеть.

- Вы предлагаете подключать видеонаблюдение, можете рассказать, какие там есть интересные фишки?

- Если раньше видеонаблюдение использовалось в качестве ловушки для грабителей, то сейчас владельцы камер все больше находят им новое применение. Устройства стали умнее, а люди – изобретательнее. Сегодня при помощи наших камер пользователи наблюдают за работой ремонтных бригад, контролируют действия няни, заботятся о престарелых родственниках, снимают жизнь животных.

В комплект входит цифровая видеокамера с высоким качеством изображения, инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время, широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения.

Умная система управления включает бесплатное мобильное приложение и понятный интерфейс, с помощью которых за квартирой, гаражом, дачей и участком можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и за их пределами даже в разных регионах.

- Правда ли, что с таксофонов можно звонить бесплатно куда угодно? И за чей счет этот банкет?

Это правда. С таксофонов универсального обслуживания (их вы узнаете по кабине красного цвета) можно звонить на любые телефонные номера любого населенного пункта Российской Федерации любое количество времени. Эти таксофоны могут и принимать звонки. Номер указан на кабине. Расходы на себя берет «Ростелеком». Большинство из почти полутора тысяч таксофонов, установленных на территории Самарской области, находятся в сельских населенных пунктах, больницах, детских летних лагерях – это социальная нагрузка и мы осознанно пошли на этот шаг, чтобы поддержать людей.