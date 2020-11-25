Всю ночь на дорогах и улицах Самары работала коммунальная техника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самаре в этом году радует тех, кто любит, чтобы времена года менялись ровно по календарю. Почти до середины ноября за окном стояла золотая осень: сначала теплая, потом немного морозная. И почти без слякоти и грязи сразу же наступила зима, со снегом и приличными морозами. А вот теперь настало время настоящих снегопадов.

Животные были в шоке: в такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снег в Самаре начался 23 ноября - вечером снежинки кружились в своем сумасшедшем танце, красиво падали на землю хлопьями и просто очаровали жителей города. Особенно, конечно, пешеходов, ведь водители все это время думали одну мысль: как сработают коммунальные службы? Впрочем, и они справились.

Такого снегопада этой осенью Самара еще не помнит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник даже привычного роста стоимости на услуги такси в период повышенного спроса не случилось: цены оставались прежними и больших пробок вечером не было.

У коммунальщиков непростой денек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная техника работала всю ночь. Как отметили синоптики, к утру в городе выпало около четырех сантиметров снега. Вывезти с улиц успели 24 тонны снега - на семь полигонов. А синоптики обещают продолжение снежной сказки еще в трех сериях: завтра, 25 ноября, снег будет мокрым.

С утра автомобилистам пришлось постоять в пробках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, без пробок утром все равно не обошлось. Самара встала сначала в 8-балльных, потом в 9-балльных заторах. Особенно хорошо постоять пришлось водителям на Московском шоссе, на Южном мосте, на ул. Стара-Загора, на проспекте Кирова.

Около Автовокзала были серьезные заторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но в целом первый значительный снегопад скорее вызвал у всех положительные эмоции. Социальные сети полны фотографиями деревьев в снегу, летающих снежинок и... пожеланий скорого и счастливого Нового года.

А на площади Куйбышева продолжают собирать елку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редакция КП-Самара тоже желает Самаре, чтобы приятная снежная сказка была нашей спутницей до весны, коммунальщики справлялись со снегопадами и при таком прогнозе погоды, как на эту неделю, хотелось только улыбаться.