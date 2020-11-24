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Рассчитывал на снисхождение: жителя Тольятти осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы

Ксюшу буквально забили до смерти за то, что она измазалась йогуртом
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Мужчина с большой тревогой ждал решения суда

Мужчина с большой тревогой ждал решения суда

Фото: Александра БУДАЕВА

Антон Проскурин признал вину в убийстве ребенка, рассказал, за что “вознелюбил” девочку и, вероятно, рассчитывал на снисхождение. Тем более, что по одному из эпизодов его оправдали. Чем ближе было к концу приговора, тем более напряженно сжимал руки мужчина. Услышав, какое наказание назначил суд, он страшно побледнел. 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год - такого он явно не ожидал.

Без вины виноватая

Родители Ксюши разошлись, когда она была еще младенцем. Мать вскоре сдала ее детдом, мотивировав тем, что у нее нет ни жилья, ни работы. Позже Зинаида познакомилась с Антоном Проскуриным и вышла за него замуж. После этого пара забрала девочку из детдома. И для нее началась совсем другая жизнь.

По словам соседей, девочка часто кричала и плакала, друзья Проскуриных вспоминают: она очень боялась отчима. За малейший проступок следовали крики, шлепки. Ребенка могли пнуть ногой в живот и бросить с высоты своего роста на кровать. Мать девочку не защищала, лишь советовала ей не плакать, а не то ”папа не перестанет бить тебя”.

Ксюше было 2 года, когда ее убили

Ксюше было 2 года, когда ее убили

Фото: Соцсети

- Я забеременела вскоре после того, как мы с Антоном расписались, в мае родила. Я думаю, он просто ревновал, - пыталась объяснить поступок супруга Зинаида Проскурина.

- Я видела синяки у Ксюши, однажды спросила у Антона: “Зачем ты ее бьешь?” - вспоминала в суде позже подруга семьи. - А он мне равнодушно ответил: “Это не мой ребенок”.

Страшное преступление

Вечером 8 июня прошлого года Ксюша осталась наедине с отчимом, мама была на работе. Антон Проскурин смотрел телевизор и пил пиво.

В какой-то момент он заметил, что девочка перемазалась йогуртом, который ела на ужин. Начал ее вытирать, увидел, что она еще и описалась. Мужчина пришел в ярость.

Соседи говорят, что Антон Проскурин часто гулял со своим сыном, а падчерицу оставлял дома

Соседи говорят, что Антон Проскурин часто гулял со своим сыном, а падчерицу оставлял дома

Фото: Соцсети

По версии следствия, он выдрал ей клок волос, схватил за шею, бил по рукам, ногам, телу, по губам - от этого полилась кровь, брызги разлетались во все стороны. Но больше всего ударов пришлось по голове. В какой-то момент девочка перестала плакать, легла на матрасик на полу возле двери, на котором обычно спала, и затихла навсегда.

Странности суда

Свою вину в страшном преступлении мужчина признал сразу. Сначала просил у полицейских пистолет, чтобы застрелиться, потом написал явку с повинной. Следователям он позже скажет: ребенка воспитывал, но вот “перестарался”.

Он подтвердит все, что нем расскажут другие и даже объяснит, откуда у ребенка перелом руки: переходили дорогу, Ксюша оступилась, он ее дернул за руку, да, видно, не рассчитал силу. К врачу не пошли, потому что думали, что это растяжение, руку просто туго перебинтовали.

Родственники, друзья и соседи Проскуриных часто видели "особенные" методы воспитания, но никто никуда не сообщил

Родственники, друзья и соседи Проскуриных часто видели "особенные" методы воспитания, но никто никуда не сообщил

Фото: Соцсети

А вот на суде показания давать он откажется, заявив, что ему слишком тяжело вспоминать тот вечер. Он со всем согласится, все признает и даже пояснит: алкоголь никак не повлиял на его поведение. Но подробнее говорить ни о чем не станет.

За него позицию защиты будет оглашать адвокат: они не согласны с квалифицирующим признаком убийство "с особой жестокостью", потому что Проскурин Ксюшу бил ладошкой, а не кулаком, и вообще - он так понимал воспитание в силу своих психических отклонений. Да, он вменяем, но отношение к этому миру и окружающим у него своеобразное.

Суд при вынесении приговора зачтет мужчине все возможные смягчающие наказание факторы и вслед за прокурором, который отказался от обвинений по эпизоду со сломанной ручки Ксюши, сочтет вину Антона Проскурина не доказанной, поэтому оправдает его.

Зинаиду Проскурину тоже судят за истязание дочки

Зинаиду Проскурину тоже судят за истязание дочки

Фото: Александра БУДАЕВА

Что касается убийства и истязания малышки, то и здесь суд рассудит своеобразно: хотя Проскурин и признает, что пил в тот вечер, а медосвидетельствование это подтвердит, суд не откажется считать данный факт отягощающим признаком - просто потому что подсудимый ранее сказал, что на его поступки это никак не повлияло.

Как бы то ни было, Антон Проскурин все равно за решетку в итоге отправился надолго. Сегодня Самарский областной суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год.

Но это дело еще не закончено: сейчас в Тольятти судят его супругу - Зинаиду Проскурину. Женщине вменяют истязание дочки и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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