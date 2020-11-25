Нужно 60 тонн в сутки! Тольяттинские химики обеспечивают больницы региона кислородом

Поставки кислорода обсудили на площадке предприятия-производителя

Нужно 60 тонн в сутки!

Пандемия коронавируса в Самарской области изменила потребности больниц и поликлиник региона. Спрос на медицинский кислород даже с марта вырос в разы: при тяжелом течении коронавирусной пневмонии, высокой степени дыхательной недостаточности подключение к кислородным концентраторам или ИВЛ - эффективная мера поддержки стабильного состояния.

По данным министерства здравоохранения, сейчас в стационарном режиме лечатся около шести тысяч человек: в больницы попадают только те пациенты, у которых болезнь протекает достаточно тяжело, осложнена побочными проблемами - например, сердечно-сосудистой или эндокринной системы. Как рассказал министр здравоохранения региона в своем инстаграм-аккаунте, в медицинских учреждениях в сутки расходуют около 60 тонн кислорода, а за месяц- больше тысячи тонн жидкого кислорода. Существенные инвестиции вкладываются в строительство магистралей: за шесть месяцев провели 22 тысячи труб для доставки кислорода до каждой койки.

По данным министерства промышленности и торговли РФ, в 22 регионах России есть проблемы со снабжением медицинских учреждений столь важным газом. Но нашему региону повезло. Больницы Самарской области медицинским кислородом обеспечивает местный производитель: ООО «Праксайр Азот Тольятти» - совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и LindeGroup (Германия), которое с апреля 2020 года уже увеличило отгрузку в три раза. И в случае необходимости готово еще больше увеличить объемы его поставок. Об этом руководство ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Праксайр Азот Тольятти» проинформировало председателя правительства региона Александра Фетисова и министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в ходе рабочего визита последних на тольяттинскую площадку.

- Мы уже создали резерв в 1000 тонн жидкого кислорода, это является надежной гарантией выполнения взятых обязательств. Этот объем примерно соответствует общей месячной потребности всех медучреждений региона в этом продукте, - рассказал генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

«Готовы делать еще больше»

По данным руководства предприятий, ежедневно выпускается около 75 тонн жидкого кислорода, большую часть которого доставляют в больницы региона пять специальных автоцистерн. При этом качество газа в несколько раз выше требований ГОСТа к медицинскому кислороду.

Правительственная делегация на ПАО «КуйбышевАзот» познакомилась с производственными мощностями и получила заверения химиков, что предприятие сможет обеспечить потребности медицинских учреждений области в чистом кислороде. Генеральный директор ООО «Праксайр Азот Тольятти» Артур Газизянов предложил несколько вариантов улучшения условий для обеспечения стабильных и адресных поставок медицинского газа потребителям, в том числе с учетом сложной дорожно-транспортной обстановки в осенне-зимний период.

Александр Фетисов, в свою очередь, поблагодарил руководство и коллективы ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Праксайр Азот Тольятти» за весомый вклад в развитие социально-экономического потенциала региона и отдельно – за помощь в обеспечении медицинским кислородом высокого качества лечебных учреждений Самарской области.