"Среди очников отличников нет" : как прошел "пандемийный" Тотальный диктант в Самаре в 2020 году

В очном формате писали в этом году диктант немногие

В 2020 году полюбившийся самарцам "Тотальный диктант" проходил совсем в другом формате. Пандемия внсла в процесс свои коррективы: собирать большое количество людей на офлайн-площадках было нельзя, поэтому действо переместилось в интернет. К двум привычным форматам «оффлайн» и «онлайн» прибавился формат «#пишем дома».

Главный организатор Тотального диктанта Елена Бондарчук рассказала, что участники могли получить задания онлайн, а затем сдать бланк на проверку организаторам.

- Для участников «пишем дома» были организованы пункты выдачи тотальной канцелярии в городах-участниках акции начали работать с 4 сентября.

Всего на проверку было сдано 106 работ в Самаре, что является хорошим результатом. Формат стал для нас интересным открытием, это здорово, когда участником движет интерес и любопытство. Несмотря на возможность пользования дополнительными источниками, в этом тоже есть положительная сторона, когда человек обращается к источникам или словарям он лучше запоминает правила и написание слов, - поведала Елена Бондарчук.

А вот участников, которые писали диктант офоайн в этом году совсем немного: 11 студентов писали в Точке кипения Самарского университета и 8 человек в самарской областной юношеской библиотеке.

Те участники, которые не смогли взять бланки, могли проверить свою грамотность в формате онлайн-диктанта.

- Онлайн формат это независимый формат, где любой человек имеющий доступ в интернет может в режиме реального времени. С точки зрения проверочного испытания, конечно, выигрывает очный формат. Многие участники, которые уже не первый раз принимают участие в акции со мной согласятся, потому что это не только интересно в качестве проверки своих знаний, но и своего рода азарт, который движет людьми: столкновение с интересным написанием, который редко встречается в повседневном жизни, проверка своей лингвистической интуиции, проверка знаний пунктуации. Это игра, а в каждой игре есть свой азарт, - поделилась своим мнением о таком формате работы Елена Бондарчук.

Среди очников в этом году отличников нет.

- По поводу результатов «пишем дома» сложно выставить объективную оценку по понятным причинам. Можно сказать, что это формат «для себя». Онлайн формат подразумевает, что каждому участнику в личном кабинете выставляется оценка, с возможностью скачать сертификат участника, - поделилась организатор акции.