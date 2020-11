Bring Me the Horizon в Самаре 23 мая 2021: билеты, когда пройдет, где будет

Группа впервые приедет в России. Фото: www.facebook.com/bmthofficial.

В Самару впервые с концертом приезжает группа Bring Me the Horizon. Если все будет хорошо (коронавирус, ни в чем нельзя быть уверенным), то выступление металкорщиков (дэткорщиков, поп-рокеров и т.д. и т.п.) из Британии можно будет послушать 23 мая. Рассказываем, что известно о предстоящем концерте Bring Me the Horizon в Самаре 23 мая 2021.

Где и когда пройдет концерт Bring Me the Horizon в Самаре

Концерт Bring Me the Horizon в Самаре пройдет в рамках тура Post Human Tour 2021. Британская группа посетит сразу несколько городов в России. Тур начнется в Новосибирске 18 мая. В Самаре концерт запланирован на 23 мая. Кроме того, музыканты заедут в Казань, Краснодар, Воронеж, Санкт-Петербург и Москву, где путешествие по России завершится масштабным концертом 29 мая.

В Самаре Bring Me the Horizon примет «МТЛ Арена» на улице Советской Армии, 253А.

Билеты на концерт Bring Me the Horizon в Самаре 23 мая 2021

Билеты доступны в продаже с 25 ноября 2020 года. Купить их можно на сайте тура группы - bmth2021.ru.

Пока стоимость билетов не объявлена.

Группа Bring Me the Horizon основана в 2004 году. За это время британские металкорщики выпустили шесть альбомов и пять мини-альбомов, в поддержку последней пластинки Post Human: Survival Horror и организован тур по России.

В этому году Bring Me the Horizon были номинированы на «Грэмми» за лучший рок-альбом «Amo», который вышел в 2019.

Последние новости по поводу концерта Bring Me the Horizon в Самаре публикуются на странице ВКонтакте - vk.com/bmth_samara.