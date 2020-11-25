С роботами и «цифрой» наготове: как самарские преподаватели учатся делать удаленку интересной

Цифровая образовательная среда «Пиктомир» позволяет показать азы программирования дошколятам при помощи робота Ползунка Фото: Александра БУДАЕВА

- Центр коврика потерян, помогите! - маленький робот Ползун в замешательстве: то ли под прицелом камер, то ли каких-то внутренних недоразумений он вдруг останавливается и беспомощно мигает лампами.

На помощь приходит старший воспитатель детского сада «Лукоморье» в Южном городе Наталья Никитина: со своего смартфона она дает команду роботу, и тот смело продолжает движение.

Этот малыш - часть цифровой образовательной среды «Пиктомир», разработанной Академией наук. Изначально вся она была электронной и позволяла школьникам через специальную бесплатную программу изучать цифровые и информационные технологии, азы алгоритмики и программирования.

Наталья Никитина в "Пиктомир" начала погружаться этой весной Фото: Александра БУДАЕВА

А позже программу решили расширить на дошколят, теперь она доступна детям, начиная с 4 лет. Да, у них еще не развито абстрактное и пространственное мышление. Для этого ученые и создали робота Ползунка и другие игрушки: они на своем примере показывают деткам, что к чему, их можно пощупать, погладить и даже попробовать на зубок - это уж кому как нравится.

- Мы «Пиктомир» изучать стали этой весной, очень увлекательно даже для взрослых, что уж о детях говорить: им все это очень нравится, она быстро разбираются, - рассказывает Наталья Никитина. - Роботом я управляю со смартфона, а можно с планшета или с компьютера. Безусловно, веселее, когда он выполняет команды и ездит здесь и сейчас перед тобой. Но даже если и детсады переведут на удаленку, все равно будет, чем занять детей– ведь задействовать можно виртуального робота. Главное - родителям контролировать, сколько времени ребенок просидит у экрана, потому что время пролетает незаметно.

Детям очень интересно разбираться, как работает техника, с малых лет Фото: Александра БУДАЕВА

Разные варианты

Страшным словом «удаленка» родителей пугают по всей России. В Самарской области пока из дома учатся 5-11 классы.

- На самом деле, как вести виртуальные занятия, педагогов у нас в регионе обучают уже лет 10 – ведь есть спортсмены, которые постоянно ездят по соревнованиям, и детки, которые по состоянию здоровья не могут ходить в школу – им то;е нужно учиться, - говорит руководитель Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников Самарского института повышения квалификации работников образования Юлия Карпова. – Наш центр дает возможность «примерить» на себя роль как слушателя, так и спикера. Также мы запустили разные курсы по обучению педагогов инструментам для дистанционного обучения, плюс горячую линию и чат на сайте, где операторы помогают разобраться в том числе с проблемами по дистанционному обучению.

Участвовать в курсах можно как лично, так и по видеосвязи Фото: Александра БУДАЕВА

На наших глазах в одной из аудиторий лектор вещает одновременно и «в реале», и в Zoom. Речь идет про инженерные классы. Есть детские музыкальные и художественные школы, а это по сути – детская техническая школа, где ученики проходят по 2-4 предмета за год. И Центр непрерывного повышения профмастерства станет как раз одной из точек, где преподавателей научат интересно и доступно говорить о серьезных и сложных вещах.

- Мне кажется, нет таких детей, которым была бы неинтересна техника, особенно в возрасте до 10 лет. Вопрос – в системном подходе: «Пиктомир» работает с детьми, начиная с 4 лет, наша программа – с первого класса, - рассказывает директор НКО, директор детской технической школы и член Общественного совета министерства образования Самарской области Елена Соловей. - Конечно, если мы говорим о школьниках младшего возраста, то им интереснее работать руками: вот из этого конструктора можно собрать робота, который будет двигаться, из этого - ползающего крокодила. Это крайне полезно - развивается и мелкая моторика, и мышление. После конструкторов можно переходить к более сложным вещам - программированию и цифровым технологиям.

Елена Соловей рассказывает коллегам о работе инженерных классов Фото: Александра БУДАЕВА

Педагоги говорят, что техническое творчество без работы руками развивать крайне проблематично, поэтому на удаленку детей до 6 класса по большому счету в таких секциях переводить бессмысленно – виртуальная реальность им еще не настолько интересна.

- С дошкольниками мы работаем в основном с конструкторами, постепенно подбираемся к тому, чтобы освоить ноутбук. У детей интерфейс с мышкой пока вызывает сложности – с планшетами им работать гораздо проще, - рассказывает педагог Центра допобразования «Новапарк» из Новокуйбышевска Дмитрий Буренов. - Поэтому на дистанционку сейчас перевели 6-8 классы. Они скачали себе программу Lego Digital Designer, которая позволяет работать с виртуальными кубиками Lego. Пока что я показываю им возможности программы. После того, как все поймут основные принципы, приступим собственно к конструированию.

Дмитрий Буренов со своими учениками будет строить модельки из виртуального конструктора Фото: Александра БУДАЕВА

Удобно для всех

Рассказывать о «находках» в образовательных программах преподаватели могут как раз на базе Центра непрерывного повышения профмастерства. Он открылся в Самаре 1 сентября этого года в рамках федерального проекта «Учитель будущего» и нацпроекта «Образования», центр работает в том же здании, что и СИПКРО.

Кардинальное отличие - в возможности непрерывного образования. Сейчас педагог обязан трижды в год проходить программы повышения квалификации, Центр позволяет делать это круглогодично - в очной или дистанционной форме - кому как удобно.

При помощи конструктора можно сконструировать модельки, которые будут двигаться Фото: Александра БУДАЕВА

- Любой преподаватель может подать заявку, выбрав либо нашу программу, либо предложив свою, а мы уже поможем, если нужно, подобрать слушателей. Пока что чаще мы приглашаем слушателей, предлагая разнообразные программы, - рассказывает Юлия Карпова. - У нас нередки случаи, когда учителя обучают учителей, это так называемое горизонтальное обучение: преподаватели делятся между собой опытом. Плюс у нас есть коворкинг, где все со всеми могут общаться в абсолютно неформальной обстановке. Сегодняшнее занятие по изучению возможностей «Пиктомира» - это как раз такой случай, мастер класс для педагогов дошкольных образовательных учреждений провели сами педагоги, они показывали и рассказывали друг другу, возможности «Пиктомира».

Юлия Карпова возглавила Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников Фото: Александра БУДАЕВА

Использование возможностей виртуального общения и обучения – не только необходимость, но и тренд этого года. На многих сайтах вузов, школ и даже детских садов появились подразделы «дистанционное обучение». С весны этого года некоторые детсады предоставляют новый вид услуги: «Детский сад дома», когда воспитатель может заниматься по удаленке с ребенком, либо с организовывать через мастер-классы досуг мамы или папы и ребенка, чтобы он был не только интересным, но и полезным. Такой вид взаимодействия начинает развиваться все активнее, и какие новшества придумают креативные педагоги, покажет время. Ну и Центр непрерывного повышения профмастерства поможет передать их опыт остальным учителям.