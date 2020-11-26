«Ожоги скрываю тоналкой и плачу, вспоминая дом»: многодетная мать пытается выжить в Самаре на 22 квадратных метрах

У Ольги во время пожара пострадали лицо, спина и руки Фото: Предоставлено героем публикации

Еще недавно Ольга Захарова с тремя детьми жила в просторном доме в селе Большая Дергуновка. Свое хозяйство, скотина, банька, просторный дом – маме с тремя детьми жилось непросто, но в общем-то неплохо. Привычная жизнь рухнула в один миг: в ночь на 28 июня, когда к Ольге приехали в гости родственники, по неизвестным причинам вспыхнул ее дом. Внутри в этот момент находились 5 взрослых и 4 детей. Малышню из окон повыкидывать удалось быстро, потом уже спасались взрослые. Ольга получила серьезные ожоги, а ее сестра Нина сгорела заживо. Прошло уже почти 5 месяцев с той страшной ночи, но жизнь погорельцев до сих пор напоминает фильм ужасов.

ПОЖАР

Дом в селе Большая Дергуновка Большеглушицкого района Ольга купила 8 лет назад при помощи маткапитала. Завела скотину, в заботах о детях да хозяйстве провела несколько лет. С мужем расстались, женщина осталась одна с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой.

В конце июня к ней в гости приехали сестры Нина и Лида с мужьями и детьми. На рассвете по неизвестным причинам дом загорелся, люди метались внутри полыхающего строения в поисках выхода. Ольга попыталась открыть дверь, оттуда ее опалило пламенем. Детей в итоге покидывали в маленькое окошко, взрослые выбирались через него же друг за другом. Нина Алеманова каким-то образом оказалась последней, и выбраться не смогла. Ей был 41 год, у женщины остались двое детей.

Хозяйка дома сильно обгорела, ее сразу увезли в больницу, где она провела три недели. Все ее имущество сгорело дотла. Троих детей забрали на время родственники.

Нина была двоюродной сестрой Ольги, она не смогла выбраться из огня, у нее остались двое детей Фото: Соцсети

- Специалисты мне заявили, что пожар начался из-за неисправной проводки – якобы замкнуло удлинитель. Но я не верю в это – у меня проводка была новая, плюс стабилизаторы, случись что – они бы предотвратили пожар, - уверена Ольга Захарова. - Я считаю, что все дело в поджоге. Хотя кто мог это сделать – не представляю, я достаточно мирно жила и никому не вредила.

ЖИЗНЬ С ОЖОГАМИ

При пожаре у Ольги сильно пострадали лицо, спина и руки. Спину под одеждой не видно, лицо она приноровилась «замазывать» тональным кремом, а вот рука до сих пор напоминает о событиях пятимесячной давности.

- Ожоги были очень сильные, хотели делать пересадку кожи, но, к счастью, обошлись без этого, - рассказывает женщина. – Но рука не восстановилась до сих пор: я даже хлеб не могу порезать, держа в ней нож, потому что очень больно.

Ольга Захарова уже пропила курс дорогостоящих препаратов, но рабочая рука по-прежнему слушаться, как прежде, не желает. В январе она вновь должна показаться врачам, которые вынесут свой вердикт: возможно ли восстановить трудоспособность конечности и что для этого придется сделать.

Сейчас Ольга нашла работу, но общий доход семьи в месяц - в районе 20 тысяч рублей Фото: Соцсети

В ТЕРЕМКЕ ПО НЕВОЛЕ

После пожара райадминистрация, по словам Ольги, выделила ей материальную помощь – 15 тысяч рублей – и предложила жилье: комнату площадью в 9 квадратных метров.

- Я написала обращение к губернатору Дмитрию Азарову, после чего ко мне приехала важная дама, посмотрела на это «жилье» и говорит: «Ой, да у вас тут все хорошо: пристрой сделаете, туалет выроете, ремонт мы вам сделаем – и можно жить. А еще газовый баллон купить – вообще отлично станет». Вы представляете? Я только что с ожогового отделения, где пострадавших от этих газовых баллонов – море. А они мне предлагают вновь рисковать жизнями своих детей, - негодует Ольга Захарова.

С больной рукой в селе работы Ольга найти не смогла, а в Самаре ей предложили выйти на ставку охранника. Так она оказалась в квартире со своей мамой-пенсионеркой:

- Это аварийное жилье площадью в 22 квадратных метра – комната и 2 дивана в ней, - рассказывает о своей новой жизни женщина. – Воды в доме нет, туалет – на улице, отопление печное. Крысы бегают, собаки повсюду. Сначала заболела мама, я ухаживала за ней. Потом и мне нехорошо стало. После этого сыновей отправила в деревню к отцу, а дочь сейчас учится в теникуме и живет в общежитии. Надеюсь, они в бОльшей безопасности, чем мы здесь в Самаре.

Сейчас Ольга оказалась в сложной ситуации: ей предлагают социальные гостиницы на выбор: в Нефтегорске, Алексеевке, Сергиевске, Новокуйбышевске. В Большеглушицком районе – даже двухкомнатную квартиру. Вот только как быть с работой? В наше время, да еще и с больной рукой найти сложно. Как решить эту дилемму, пока не ясно.

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