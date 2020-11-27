Обрели силу и получили подарки: как закончился конкурс по "Звездным войнам"

Победители викторины забрали подарки Фото: Евгения ВАСИНА

43 года назад на экраны вышел первый фильм одной из самых известных медифраншиз мира, которая сейчас включает уже 11 фильмов, анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигрушки и многое другое. Пожалуй, трудно найти хотя бы одного человека, который ничего бы не слышал о мастере Йоде, юном Скайуокере, принцессе Лее и джедаях со светлой стороны Силы. Миллионы поклонников по всей планете наизусть знают историю семьи Скайуокеров, до сих пор вздрагивают от фразы "Люк, я твой отец", плакали, увидев камео Кэрри Фишер, непременно ворчали, обсуждая диснеевские доработки сюжета, но все равно смотрели все части от первых ноток узнаваемой мелодии до последней буквы в титрах.

Александра Будаева позже призналась, что уже опробовала подарок в деле Фото: Евгения ВАСИНА

Именно для тех, кто также, как и мы увлечен вселенной "Звездных войн", проходила викторина, посвященная фильмам этой франшизы. Вместе с нашими партнерами компанией «Теленет» и телеканалами пакета ViPмы устроили незабываемое возвращение джедаев и предложили жителям Самары обрести силу через знания. Вопросы с подвохом, на знание самых интересных моментов фильмов, настоящие поклонники саги щелкали как орешки. Эти люди даже знали, какое звание получил Джа-ДжаБинкс, и как познакомились Чубакка и Хан Соло.

Задания викторины прошли тысячи человек, но только самые точные и безошибочно ответившие на все вопросы участники смогли претендовать на победу и умные призы, которые пригодятся каждому.

Победителями стали 22 человека. Александра Будаева выиграла беспроводные наушники. Она призналась, что фильм "Звездные войны" ей показал муж - вместе они и отвечали на вопросы - не ошиблись ни разу.

- Очень понравилось, что была такая возможность вспомнить любимый фильм. О чем-то мы даже спорили и потом с удовольствием пересмотрели некоторые части, чтобы освежить в памяти моменты фильма. Я благодарна "Комсомолке", компании «Теленет» и телеканалам пакета ViPза отличный подарок, зимой наушники очень пригодятся - и музыку можно слушать, и уши не замерзнут! - поделилась эмоциями от победы девушка.

Среди призов - также колонки с часами Фото: Евгения ВАСИНА

Артем Фролов увидел викторину в интернете абсолютно случайно. Мужчина признается, что любит "Звездные войны" с детства, поэтому отвечать на вопросы было легко. О своем участии в конкурсе он уже и забыл, как вдруг увидел приятное уведомление в социальной сети.

-Наушники отличные, я хотел их дочке подарить, но она пока радости не поняла, поэтому буду пользоваться сам, - улыбается победитель.

Михаил Иванов стал обладателем флешки. Несмотря на то, что это не один из главных призов, мужчина тоже обрадовался подарку: хороший носитель информации в хозяйстве обязательно пригодится.

- Буду себе представлять, что на ней хранится информация, как найти Люка Скауйокера, помните, как в одном из фильмов, - смеется победитель.

Мы ждем за подарками всех остальных победителей и благодарим за интересный совместный проект партнеров. Смотрите лучшие произведения отечественного и зарубежного кинематографа с пакетом телеканалов ViP. Шесть вариантов на любой вкус: премьеры, новые эксклюзивные сериалы, мегахиты и блокбастеры, природа и спорт. Объемный звук, картинка высокого качества - все это делает просмотр любимого кино приятным и увлекательным занятием. А «Теленет» поможет не только получить доступ к правильному ТВ, но и всегда оставаться на связи со своими удобными и выгодными тарифами, в которых разберется даже школьник: никаких переплат, все включено, скорости высокие, а тарифы низкие - все, что понравится каждому самарцу.