Самарчанка задушила нижним бельем соседку, которая назвала ее "разведенкой"

Анне теперь грозит от 6 до 15 лет лишения свободы Фото: Соцсети

Анна (имена героев изменены. Прим.автора) из Самары вот-вот окажется за решеткой из-за убийства соседки. Но мотивация у женщины «железная»: из года в год ей напоминали, что «часики-то тикают», «с годами не молодеешь» и «будет зайка – даст Бог и лужайку». Последней каплей стало слово «разведенка», брошенное соседкой в адрес Анны. После этого женщины сцепились не жизнь, а на смерть. В бою победила Анна. За что и отвечает теперь перед законом.

Личная жизнь не удалась

Анна работает мастером педикюра, к клиентам выезжает на дом, зарабатывает неплохо, но не настолько, чтобы снимать квартиру и ни в чем при этом не нуждаться. Поэтому почти всю жизнь «обитает» в маминой квартире.

В 1991 году Анна вышла замуж, но брак был недолгий, и спустя 4 года она вновь вернулась в родные пенаты. За что и «попала на зуб» соседке по лестничной площадке - Ольге.

Ольга главным своим достижением всегда считала семью: удачно вышла замуж, родила сына, тот обеспечил ей внуков, все друг с другом регулярно общаются и могут считаться образцовыми ячейками общества. Об этом она не уставала рассказывать всем вокруг.

Ольга любила рассказывать о своем замечательном сыне окружающем Фото: Соцсети

- Для нее было нормально напомнить мне, что мои родители ждут внуков, а я «все никак». Или спросить меня, не беременна ли я, стоило мне чуток поправиться. А еще спрашивать «Как твоя личная жизнь? Все никак?» И рассказывать после этого про своего образцово-показательного сына, - рассказывала в мае Анна следователям. – Я ее обычно обрывала словами «не ваше дело» и уходила. Но в этот раз все зашло слишком далеко.

Чаепитие не удалось

24 мая Ольга позвала Анну попить чаю. Час женщины общались вполне дружелюбно на разные темы, но потом разговор опять скатился на привычные рельсы:

- «Почему ты одна? Почему для себя не родишь? Родители бы помогли нянчиться с малышом» и все в таком духе. Я пыталась сменить тему, но она снова и снова читала мне нотации, как будто специально злила меня, - негодовала Анна. – Потом она заявила, что у такой «разведенки», как я, да еще и с дурным характером никогда личной жизни не будет.

После этого женщины сцепились, катались по полу, лупили друг друга, куда только могли дотянуться. В какой-то момент, по версии следствия, Анна дотянулась рукой до электрического чайника с кипятком, который стоял на столе. Она схватила его и стала бить Ольгу по голове. Когда та перестала сопротивляться, Анна прошла в спальню, взяла оттуда черные трусы, разрезала их ножом и использовала как удавку, чтобы задушить соседку.

Женщина работала мастером по педикюру Фото: Соцсети

Когда все закончилось, девушка смыла с себя кровь, протерла полы тряпкой, смоченной в уксусе, потом опустошила бар покойной и ушла домой с чужими бутылками коньяка и шампанского.

Тайное стало явным

Тревогу забил сын Ольги: он несколько дней не мог дозвониться до матери. Сам он живет сейчас в другом регионе, поэтому лично узнать, в чем дело не мог. Попросил бывшую жену проведать пенсионерку и узнать, почему та не берет трубку. Та приехала и обнаружила труп.

Следствие быстро вышло на Анну, она отпираться не стала и вину признала в полном объеме. Уже в августе уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

- Подсудимой предъявлено обвинение в убийстве и краже: по версии следствия, кроме бутылок с алкоголем, она забрала из кошелька потерпевшей купюру в 1000 рублей, которую потратила в ближайшем магазине в тот же день, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Вахрамова.

Теперь Анне грозит суровое наказание: от 6 до 15 лет лишения свободы

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