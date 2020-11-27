В Самарской области борются с коронавирусом Фото: Вячеслав Сорокин

Число заболевших коронавирусом в Самарской области увеличивается каждый день высокими темпами. Лидирует областной центр, но и другие районы, к сожалению, благоприятной не назовешь. В первой десятке по числу зараженных - три муниципальных района и 7 городов. При этом за последние пару недель количество больных растет именно в отдаленных районах, данные обнародуют сразу о большом количестве зараженных в день, по 10-11 человек. Публикуем карту распространения коронавируса в Самарской области на 27 ноября 2020 года.

Больше всего зараженных коронавирусом в областной столице: с начала пандемии 9087 пациентов получили положительный тест. 3311 человек оказались заражены коронавирусом в Тольятти и 1220 в Сызрани. Стоит отметить, что так было с самого начала: именно эти крупные города лидировали в списке тех, где коронавирус подхватывают чаще всего.

В принципе первые 10 строчек печального топа наиболее болеющих районов не сильно изменились, но есть один не слишком приятный результат. В Кинель-Черкасском районе с начала пандемии заболели 405 человек, при этом почти каждый день здесь выявляют новых пациентов. В этом районе уже введены дополнительные ограничения, не работают спортивные и культурные центры. Кроме того, стоит отметить, что здесь - самое крупное село России, а также много промышленных предприятий. Также в Кинель-Черкасском районе на карантин закрывали школу. Как недавно рассказали в местном издании "Трудовая жизнь". заболевших пневмонией еще больше: 1590 человек, рост по сравнению с прошлым годом в семь раз.

Также в первой десятке муниципалитетов Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Похвистнево, Красноярский и Ставропольский районы. В Кинеле болеет или болел каждый 73-й, в Похвистнево - каждый 78-й,

Больше 200 человек с начала пандемии заболели коронавирусом в 22 муниципалитетах. Через день по 6-8 человек выявляют в Жигулевске - сейчас здесь цифра замерла на 206.

Также больше 200 заболевших с первых дней пандемии в Сергиевском, Кинельском, Большечерниговском, Приволжском, Нефтегорском и Пестравском, Волжском и Безенчукском районах, а также в Похвистневском районе, Отрадном, Октябрьске. Многие из этих районов, к сожалению, показали слишком высокий прирост числа заболевших. Например, в Нефтегорском районе 26 ноября нашли 10 зараженных коронавирусом людей, в Сергиевском районе находили 9 и 7 пациентов 20 и 21 октября.

Карта распространения коронавируса в Самарской области

По-прежнему меньше всего болеют в Алексеевском районе, а также в Сызранском районе - здесь невысокая плотность людей и они мало контактируют с приезжими. Третий с конца в списке муниципалитетов с наибольшей зараженностью коронавирусом в Самарской области - это Камышлинский район, здесь заболели за все время 73 человека.

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